स्मार्टफोन आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. कॉलिंग, बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट से लेकर ऑफिस के काम और मनोरंजन तक, लगभग हर काम के लिए हम मोबाइल पर निर्भर हैं. ऐसे में अगर फोन अचानक बंद हो जाए और दोबारा ऑन ही न हो, तो परेशानी होना स्वाभाविक है. कई बार ऐसा भी होता है कि मोबाइल कई दिनों तक एक जगह रखा रहता है और जब जरूरत पड़ती है तो वह बिल्कुल डेड मिलता है.

पावर बटन दबाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती और चार्जर लगाने पर भी स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं देता. ऐसे में लोग अक्सर मान लेते हैं कि फोन खराब हो गया है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता. इसके पीछे बैटरी से लेकर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तक कई वजहें हो सकती हैं. जानिए इसके पीछे के कारण और ऐसे समय में क्या करना चाहिए?

बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज होना

मोबाइल के लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होने पर भी उसकी बैटरी धीरे-धीरे खत्म हो सकती है. फोन बंद होने के बावजूद बैटरी में थोड़ी बहुत ऊर्जा खर्च होती रहती है. अगर मोबाइल पहले से कम चार्ज पर रखा गया है, तो कुछ समय बाद बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो सकती है. ऐसी स्थिति में सामान्य चार्जर लगाने के तुरंत बाद फोन चालू नहीं होता. इसे डीप डिस्चार्ज की स्थिति कहा जाता है. ऐसे में फोन को उसके चार्जर से कुछ समय तक चार्ज करना जरूरी है.

सॉफ्टवेयर हैंग होने की समस्या

कई बार मोबाइल की बैटरी ठीक होती है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में गड़बड़ी आने के कारण फोन काम करना बंद कर देता है. इसे सॉफ्टवेयर फ्रीज या सिस्टम क्रैश कहा जाता है. ऐसी स्थिति में स्क्रीन काली हो सकती है और पावर बटन दबाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती. कभी-कभी किसी ऐप, अधूरे सॉफ्टवेयर अपडेट या सिस्टम की अस्थायी खराबी के कारण भी ऐसा हो सकता है. इस स्थिति में फोर्स रीस्टार्ट करने से समस्या हल की जा सकती है.

चार्जिंग पोर्ट या केबल खराब होना

फोन डेड होने का एक कारण चार्जिंग सिस्टम में खराबी भी हो सकता है. कई बार चार्जिंग केबल अंदर से टूट जाती है या एडॉप्टर ठीक से काम नहीं करता. इसके अलावा मोबाइल के चार्जिंग पोर्ट में धूल और गंदगी जमा होने से भी बिजली का कनेक्शन ठीक से नहीं बन पाता. ऐसे में फोन चार्ज नहीं होता और कुछ समय बाद पूरी तरह बंद हो जाता है.

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बैटरी की सेहत खराब होना

अगर मोबाइल काफी पुराना है, तो उसकी बैटरी की क्षमता कम हो सकती है. लिथियम-आयन बैटरी समय और चार्जिंग साइकल के साथ अपनी क्षमता खोती है. कई बार ऐसी बैटरी अचानक वोल्टेज कम होने के कारण फोन को बंद कर सकती है. अगर फोन बार-बार अपने आप बंद हो रहा है या चार्जिंग तेजी से खत्म हो रही है, तो बैटरी की जांच करवाना बेहतर है.

ओवरहीटिंग और हार्डवेयर की खराबी

कभी-कभी मोबाइल ज्यादा गर्म होने पर सुरक्षा के हिसाब से खुद को बंद कर देता है. वहीं पानी या नमी के संपर्क में आने, गिरने या अंदरूनी सर्किट में खराबी के कारण भी फोन डेड हो सकता है. पावर IC या मदरबोर्ड में समस्या आने पर भी मोबाइल चालू नहीं होता. ऐसी स्थिति में केवल चार्जिंग या रीस्टार्ट करने से समस्या ठीक नहीं होती.

मोबाइल अचानक डेड होने पर इन तरीकों का करें इस्तेमाल

अगर आपका मोबाइल अचानक बंद हो गया है, तो घबराने के बजाय कुछ आसान तरीके आजमा सकते हैं. फोन को उसके अनुकूल और सही स्थिति में काम कर रहे चार्जर से कनेक्ट करें. अगर बैटरी पूरी तरह खत्म हो गई है, तो उसे कम से कम 30 मिनट तक चार्ज होने दें. कुछ फोन में चार्जिंग का संकेत आने में भी समय लग सकता है. अगर चार्जिंग के बाद भी स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो फोर्स रीस्टार्ट का विकल्प आजमाएं. चार्जर, केबल और पावर सॉकेट बदलकर देखें. अगर दूसरे चार्जर से फोन चार्ज होने लगे, तो समस्या मोबाइल की बजाय चार्जिंग एक्सेसरीज में हो सकती है. अगर फोन की स्क्रीन काली है, लेकिन कॉल करने पर घंटी बज रही है या वाइब्रेशन हो रहा है, तो संभव है कि फोन चालू हो और केवल डिस्प्ले में खराबी हो.

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