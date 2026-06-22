बारिश के मौसम में एसी की देखभाल कैसे करें? जानिए एसी यूज करने के आसान और जरूरी टिप्स

बारिश के मौसम में हवा में नमी काफी बढ़ जाती है. ऐसे में एसी के ड्राई मोड का इस्तेमाल करना फायदेमंद माना जाता है. यह मोड कमरे की एक्स्ट्रा नमी को कम करता है और बिना ज्यादा ठंडक बढ़ाएं वातावरण को आरामदायक बनाए रखता है. ड्राइ मोड का एक फायदा यह भी है कि इसमें कंप्रेसर लगातार नहीं चलता, जिससे बिजली की खपत भी कम होती है.