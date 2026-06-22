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बारिश के मौसम में एसी की देखभाल कैसे करें? जानिए एसी यूज करने के आसान और जरूरी टिप्स
बारिश के मौसम में हवा में नमी काफी बढ़ जाती है. ऐसे में एसी के ड्राई मोड का इस्तेमाल करना फायदेमंद माना जाता है. यह मोड कमरे की एक्स्ट्रा नमी को कम करता है.
AC Maintenance Tips: मानसून का मौसम जहां गर्मी से राहत लेकर आता है, वहीं एयर कंडीशनर के लिए कई समस्याएं भी पैदा कर देता है. बारिश के दौरान बढ़ी हुई नमी, धूल, गंदगी और मौसम में लगातार बदलाव एसी की कूलिंग क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं. कई बार इन वजह से बिजली की खपत बढ़ जाती है. पानी टपकने की समस्या शुरू हो जाती है और एसी से बदबू आने लगती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बारिश के मौसम में एसी की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं और इसके जरूरी टिप्स क्या है.
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Published at : 22 Jun 2026 10:09 AM (IST)
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