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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीबारिश के मौसम में एसी की देखभाल कैसे करें? जानिए एसी यूज करने के आसान और जरूरी टिप्स

बारिश के मौसम में एसी की देखभाल कैसे करें? जानिए एसी यूज करने के आसान और जरूरी टिप्स

बारिश के मौसम में हवा में नमी काफी बढ़ जाती है. ऐसे में एसी के ड्राई मोड का इस्तेमाल करना फायदेमंद माना जाता है. यह मोड कमरे की एक्स्ट्रा नमी को कम करता है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 22 Jun 2026 10:09 AM (IST)
बारिश के मौसम में हवा में नमी काफी बढ़ जाती है. ऐसे में एसी के ड्राई मोड का इस्तेमाल करना फायदेमंद माना जाता है. यह मोड कमरे की एक्स्ट्रा नमी को कम करता है.

AC Maintenance Tips: मानसून का मौसम जहां गर्मी से राहत लेकर आता है, वहीं एयर कंडीशनर के लिए कई समस्याएं भी पैदा कर देता है. बारिश के दौरान बढ़ी हुई नमी, धूल,  गंदगी और मौसम में लगातार बदलाव एसी की कूलिंग क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं. कई बार इन वजह से बिजली की खपत बढ़ जाती है. पानी टपकने की समस्या शुरू हो जाती है और एसी से बदबू आने लगती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बारिश के मौसम में एसी की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं और इसके जरूरी टिप्स क्या है.

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बारिश के मौसम में हवा में नमी काफी बढ़ जाती है. ऐसे में एसी के ड्राई मोड का इस्तेमाल करना फायदेमंद माना जाता है. यह मोड कमरे की एक्स्ट्रा नमी को कम करता है और बिना ज्यादा ठंडक बढ़ाएं वातावरण को आरामदायक बनाए रखता है. ड्राइ मोड का एक फायदा यह भी है कि इसमें कंप्रेसर लगातार नहीं चलता, जिससे बिजली की खपत भी कम होती है.
बारिश के मौसम में हवा में नमी काफी बढ़ जाती है. ऐसे में एसी के ड्राई मोड का इस्तेमाल करना फायदेमंद माना जाता है. यह मोड कमरे की एक्स्ट्रा नमी को कम करता है और बिना ज्यादा ठंडक बढ़ाएं वातावरण को आरामदायक बनाए रखता है. ड्राइ मोड का एक फायदा यह भी है कि इसमें कंप्रेसर लगातार नहीं चलता, जिससे बिजली की खपत भी कम होती है.
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एसी की बाहरी यूनिट बारिश, धूल, पत्तियों और दूसरे कचरे के सीधे संपर्क में रहते हैं. अगर इसके आसपास गंदगी जमा हो जाए तो एयर फ्लो प्रभावित हो सकता है और कूलिंग क्षमता कम हो सकती है. इसलिए समय-समय पर आउटडोर यूनिट के आसपास की सफाई करते रहना जरूरी है. इससे कीड़े-मकोड़े के घोसले बनने की संभावना कम हो जाती है.
एसी की बाहरी यूनिट बारिश, धूल, पत्तियों और दूसरे कचरे के सीधे संपर्क में रहते हैं. अगर इसके आसपास गंदगी जमा हो जाए तो एयर फ्लो प्रभावित हो सकता है और कूलिंग क्षमता कम हो सकती है. इसलिए समय-समय पर आउटडोर यूनिट के आसपास की सफाई करते रहना जरूरी है. इससे कीड़े-मकोड़े के घोसले बनने की संभावना कम हो जाती है.
Published at : 22 Jun 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
AC Maintenance Tips Monsoon AC Care Air Conditioner Maintenance

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