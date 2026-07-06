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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकिस टेक्नोलॉजी पर काम करता है Smart Lock? क्या हैक हो सकता है ये डिवाइस, घर में लगवाने से पहले जानें ये जानकारी

किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है Smart Lock? क्या हैक हो सकता है ये डिवाइस, घर में लगवाने से पहले जानें ये जानकारी

Smart Lock एक ऐसा स्मार्ट होम डिवाइस है जो इंटरनेट, ब्लूटूथ, वाई-फाई या दूसरे वायरलेस टेक्नोलॉजी पर काम करता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 06 Jul 2026 11:52 AM (IST)
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  • मजबूत पासवर्ड, ऐप अपडेट कर स्मार्ट लॉक सुरक्षित रखें।

Smart Lock: आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब लोग अपने घरों में भी स्मार्ट डिवाइसेज का इस्तेमाल करने लगे है. बता दें कि पहले लोग स्मार्ट गैजेट्स का इस्तेमाल ऑफिस वर्क या मनोरंजन के लिए ही इस्तेमाल करते थे लेकिन अब स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट मार्केट में तेजी से ट्रेंड कर रहा है जिसको देखकर लोग अब अपने घरों में भी स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल करने लगे है. इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में आया है स्मार्ट लॉक. आइए जानते हैं कि ये डिवाइस किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है और ये कितना सुरक्षित है.

कैसे काम करता है Smart Lock

जानकारी के अनुसार, स्मार्ट लॉक एक ऐसा स्मार्ट होम डिवाइस है जो इंटरनेट, ब्लूटूथ, वाई-फाई या दूसरे वायरलेस टेक्नोलॉजी पर काम करता है. इस डिवाइस को आप अपने स्मार्टफोन ऐप के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं. इतना ही नहीं, कई ऐसे मॉडल हैं जो फिंगरप्रिंट, पिन, RFID कार्ड और वॉयस असिस्टेंट को भी सपोर्ट करते हैं. कुछ स्मार्ट लॉक ऐसे भी होते हैं जो दरवाजे के पास पहुंचते ही अपने आप अनलॉक हो जाते हैं जो पूरी तरह से सेंसर टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं.

क्या हैक हो सकता है स्मार्ट लॉक

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी इंटरनेट से जुड़े डिवाइस की तरह स्मार्ट लॉक भी पूरी तरह हैकिंग से अछूते नहीं हैं. अगर डिवाइस का सॉफ्टवेयर पुराना हो जाए या कमजोर पासवर्ड का इस्तेमाल किया गया हो या फिर सुरक्षा अपडेट समय पर न किए जाएं तो साइबर अपराधी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं और आपका स्मार्ट लॉक हैक तक हो सकता है.

हालांकि, एडवांस टेक्नोलॉजी और कई अच्छी कंपनियों के स्मार्ट लॉक मजबूत एन्क्रिप्शन, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और नियमित सिक्योरिटी अपडेट के साथ आते हैं जिससे हैकिंग का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है.

इन बातों का रखना चाहिए ध्यान

अब अगर आप भी स्मार्ट लॉक लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है.

  • हमेशा मजबूत और अलग पासवर्ड रखें.
  • जहां संभव हो, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन रखना चाहिए.
  • लॉक और उससे जुड़े ऐप को समय-समय पर अपडेट करना चाहिए.
  • केवल भरोसेमंद और अच्छी कंपनी वाले स्मार्ट लॉक का ही इस्तेमाल करना चाहिए.
  • घर के वाई-फाई नेटवर्क को भी मजबूत पासवर्ड और एडवांस सुरक्षा सेटिंग्स से सुरक्षित रखें.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 06 Jul 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
Smart Lock TECH NEWS HINDI
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