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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर कर लें ये तीन काम, कम पैसे में खरीद पाएंगे पसंद का सामान

ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर कर लें ये तीन काम, कम पैसे में खरीद पाएंगे पसंद का सामान

Online Shopping Tips: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सेल का सीजन शुरू हो चुका है. अगर आप शॉपिंग में पैसे बचाना चाहते हैं तो कंपनियों के दावे पर भरोसा करने की जगह नीचे बताएं काम कर लें.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 06 Jul 2026 10:38 AM (IST)
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  • ऑनलाइन शॉपिंग में छूट के दावों की सच्चाई हमेशा जांचें।
  • उत्पाद का मूल्य इतिहास जांचें, कई प्लेटफॉर्म पर तुलना करें।
  • प्राइस ड्रॉप अलर्ट सेट कर सबसे अच्छी डील पाएं।

Online Shopping Tips: इन दिनों फ्लिपकार्ट और अमेजन समेत कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल चल रही है. फेस्टिव सीजन में सेल का दौर और जोर पकड़ेगा और कई आइटम्स पर ग्राहकों को भारी बचत का मौका मिल सकता है. सेल के दौरान कंपनियां किसी आइटम की सबसे कम कीमत, सबसे बड़े डिस्काउंट और सबसे ज्यादा बचत जैसे कई बड़े दावे करती हैं. कई लोग इन दावों पर यकीन कर सामान खरीद लेते हैं, लेकिन हर बार ये दावे सही नहीं होते. कुछ सामान सेल से पहले भी उसी कीमत पर मिल रहा होता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग में डिस्काउंट की हकीकत का पता लगा सकते हैं.

प्राइस हिस्ट्री जरूर करें चेक

सेल के दौरान कंपनियां बड़ा स्टिकर लगाकर सबसे ज्यादा डिस्काउंट या सबसे कम कीमत का दावा कर देती है. अगर आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो स्टिकर या उस कंपनी के दावे पर भरोसा न करें. ऐसे प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसकी प्राइस हिस्ट्री जरूर चेक करनी चाहिए. इसमें आपको पता चल जाएगा कि पिछले तीन या छह महीनों के दौरान इस प्रोडक्ट की सबसे कम कीमत कितनी रही है. इसके लिए क्रोम ब्राउजर पर एक्सटेंशन और दूसरे थर्ड-पार्टी टूल्स को यूज कर सकते हैं. इससे आपको पता चल जाएगा कि सेल में मिल रहा दाम कितना वाजिब है.

सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर न रहें निर्भर

अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो एक प्लेटफॉर्म पर ही निर्भर न रहें. उस सामान को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जरूर कंपेयर करें. ऐसा हो सकता है कि अमेजन पर किसी प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा दिख रही हो और वही सामान फ्लिपकार्ट या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर कम कीमत में अवेलेबल हो. इसके अलावा प्रोडक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी प्राइस जरूर चेक करें. इस रिसर्च में आपको उस प्रोडक्ट पर बेस्ट डील हाथ लग सकती है. 

थोड़ा इंतजार और यह फीचर भी बचाएगा आपका पैसा

अगर आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कुछ सामान खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा समय लेकर चलें. कई बार ऐसा होता है, जब किसी प्रोडक्ट की कीमत लगातार ऊपर-नीचे होती रहती है. इसलिए बंपर डिस्काउंट का फायदा पाने के लिए प्राइस ड्रॉप अलर्ट सेट कर लें. थर्ड-पार्टी टूल्स की मदद से यह काम किया जा सकता है. जैसे ही आपकी पसंद के प्रोडक्ट पर सबसे बड़ा डिस्काउंट आएगा, यह टूल आपको अलर्ट कर देगा. इसलिए थोड़ा समय रहते चीजें खरीदने की प्लानिंग कर लें ताकि अगर सेल के बाद भी प्राइस ड्रॉप हों तो आप उसका फायदा उठा सकें.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 06 Jul 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
Online Shopping Tips And Tricks TECH NEWS
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