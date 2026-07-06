ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर कर लें ये तीन काम, कम पैसे में खरीद पाएंगे पसंद का सामान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऑनलाइन शॉपिंग में छूट के दावों की सच्चाई हमेशा जांचें।

उत्पाद का मूल्य इतिहास जांचें, कई प्लेटफॉर्म पर तुलना करें।

प्राइस ड्रॉप अलर्ट सेट कर सबसे अच्छी डील पाएं।

Online Shopping Tips: इन दिनों फ्लिपकार्ट और अमेजन समेत कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल चल रही है. फेस्टिव सीजन में सेल का दौर और जोर पकड़ेगा और कई आइटम्स पर ग्राहकों को भारी बचत का मौका मिल सकता है. सेल के दौरान कंपनियां किसी आइटम की सबसे कम कीमत, सबसे बड़े डिस्काउंट और सबसे ज्यादा बचत जैसे कई बड़े दावे करती हैं. कई लोग इन दावों पर यकीन कर सामान खरीद लेते हैं, लेकिन हर बार ये दावे सही नहीं होते. कुछ सामान सेल से पहले भी उसी कीमत पर मिल रहा होता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग में डिस्काउंट की हकीकत का पता लगा सकते हैं.

प्राइस हिस्ट्री जरूर करें चेक

सेल के दौरान कंपनियां बड़ा स्टिकर लगाकर सबसे ज्यादा डिस्काउंट या सबसे कम कीमत का दावा कर देती है. अगर आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो स्टिकर या उस कंपनी के दावे पर भरोसा न करें. ऐसे प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसकी प्राइस हिस्ट्री जरूर चेक करनी चाहिए. इसमें आपको पता चल जाएगा कि पिछले तीन या छह महीनों के दौरान इस प्रोडक्ट की सबसे कम कीमत कितनी रही है. इसके लिए क्रोम ब्राउजर पर एक्सटेंशन और दूसरे थर्ड-पार्टी टूल्स को यूज कर सकते हैं. इससे आपको पता चल जाएगा कि सेल में मिल रहा दाम कितना वाजिब है.

सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर न रहें निर्भर

अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो एक प्लेटफॉर्म पर ही निर्भर न रहें. उस सामान को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जरूर कंपेयर करें. ऐसा हो सकता है कि अमेजन पर किसी प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा दिख रही हो और वही सामान फ्लिपकार्ट या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर कम कीमत में अवेलेबल हो. इसके अलावा प्रोडक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी प्राइस जरूर चेक करें. इस रिसर्च में आपको उस प्रोडक्ट पर बेस्ट डील हाथ लग सकती है.

थोड़ा इंतजार और यह फीचर भी बचाएगा आपका पैसा

अगर आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कुछ सामान खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा समय लेकर चलें. कई बार ऐसा होता है, जब किसी प्रोडक्ट की कीमत लगातार ऊपर-नीचे होती रहती है. इसलिए बंपर डिस्काउंट का फायदा पाने के लिए प्राइस ड्रॉप अलर्ट सेट कर लें. थर्ड-पार्टी टूल्स की मदद से यह काम किया जा सकता है. जैसे ही आपकी पसंद के प्रोडक्ट पर सबसे बड़ा डिस्काउंट आएगा, यह टूल आपको अलर्ट कर देगा. इसलिए थोड़ा समय रहते चीजें खरीदने की प्लानिंग कर लें ताकि अगर सेल के बाद भी प्राइस ड्रॉप हों तो आप उसका फायदा उठा सकें.

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