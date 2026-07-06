OPEC+ देश करेंगे बंपर तेल उत्पादन! क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? जानें इसका गणित

दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों के समूह OPEC+ ने एक बार फिर कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला किया है. समूह ने तय किया है कि अगस्त 2026 से हर दिन 1.88 लाख बैरल (1,88,000 बैरल प्रतिदिन) अतिरिक्त कच्चा तेल बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा. लगातार तीसरे महीने OPEC+ ने प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला लिया है. इससे दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है और इसका असर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है.

OPEC+ देशों की बैठक रविवार (5 जुलाई 2026) को हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया. इससे पहले जून और जुलाई 2026 में भी समूह ने प्रतिदिन 1.88 लाख बैरल अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाया था. इस फैसले को सऊदी अरब, रूस और OPEC+ के अन्य सदस्य देशों का समर्थन मिला. समूह का कहना है कि ग्लोबल मार्केट की जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है. हालांकि, अगर भविष्य में बाजार की स्थिति बदलती है तो जरूरत के अनुसार उत्पादन घटाने का फैसला भी लिया जा सकता है.

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कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज

प्रोडक्शन बढ़ाने की घोषणा के बाद सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई. ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 71.88 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) कच्चे तेल की कीमत लगभग 68.58 डॉलर प्रति बैरल रही. मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि सप्लाई बढ़ने की उम्मीद के कारण कीमतों पर दबाव बना है. हालांकि, पश्चिम एशिया में जारी तनाव और सप्लाई से जुड़े चैलेंज की वजह से फिलहाल कीमतों में बड़ी गिरावट नहीं आई है.

भारत को कैसे मिलेगा फायदा?

भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से इम्पोर्ट किए जाने वाले कच्चे तेल से पूरा करता है. ऐसे में अगर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक कम रहती हैं तो इसका फायदा भारत को भी मिल सकता है. इससे पेट्रोल और डीजल की लागत पर असर पड़ सकता है और महंगाई को कंट्रोल रखने में भी मदद मिल सकती है. हालांकि, पेट्रोल और डीजल की कीमतें केवल कच्चे तेल के दाम पर डिपेंट नहीं करती हैं. इनकी कीमत तय करने में केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स, रुपये और डॉलर की विनिमय दर, इम्पोर्ट ड्यूटी और गर्वमेंट पॉलिसी की भी अहम भूमिका होती है, इसलिए कच्चे तेल के सस्ता होने का सीधा और तुरंत असर पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों पर दिखाई देना जरूरी नहीं है.

खाड़ी देशों और रूस से कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ी

हाल के महीनों में खाड़ी देशों और रूस से कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ी है. इसके बावजूद कुछ क्षेत्रों में जियो पॉलिटिकल टेंशन और वॉर जैसी परिस्थितियों के कारण प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं. मार्केट एक्सपोर्ट्स का मानना है कि प्रोडक्शन बढ़ाने की घोषणा के बाद भी इसका असर ग्लोबल डिमांड और सप्लाई की स्थिति पर डिपेंड करेगा. अगर आने वाले महीनों में डिमांड कमजोर रहती है और प्रोडक्शन बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतों पर और दबाव पड़ सकता है. फिलहाल OPEC+ ने साफ किया है कि वह ग्लोबल मार्केट की स्थिति पर लगातार नजर रखेगा. जरूरत के अनुसार आने वाले समय में प्रोडक्शन बढ़ाने या घटाने का फैसला लिया जाएगा. ऐसे में आने वाले महीनों में कच्चे तेल की कीमतों की दिशा पूरी तरह ग्लोबल डिमांड और सप्लाई की स्थिति पर निर्भर करेगी.

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