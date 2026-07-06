E20 पेट्रोल का भारत ने भूटान को दिया था ऑफर! क्या है इसका सच, बवाल क्यों, समझें पूरा मामला

भारत के इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल को लेकर एक अख़बार की रिपोर्ट के बाद अब नई दिल्ली और भूटान के एक पब्लिकेशन के बीच बहस छिड़ गई है. बहस इस बात को लेकर है कि क्या भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कभी भूटान को E20 पेट्रोल की सप्लाई करने का प्रस्ताव दिया था या नहीं.

भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने द भूटानीज की रिपोर्ट पर सवाल उठाए. मंत्रालय का कहना है कि किसी भी OMC ने भूटान को E20 पेट्रोल की पेशकश नहीं की थी और न ही इस फ्यूल के एक्सपोर्ट का कोई प्रस्ताव औपचारिक रूप से तैयार किया गया. इसके बाद द भूटानीज अखबार के एडिटर तेनज़िंग लामसांग ने पिछले हफ्ते छपी अपनी स्टोरी का बचाव किया.

लामसांग ने एक्स पर भूटान के व्यापार विभाग का लिखित जवाब शेयर किया, जिसमें कहा गया है कि भूटान भारत से E20 पेट्रोल का आयात नहीं कर रहा है. विभाग ने कहा कि ईंधन की नमी सोखने की क्षमता के कारण पानी के दूषित होने का खतरा अधिक है, जिससे ईंधन की गुणवत्ता पर भी काफी असर पड़ सकता है. बयान में आगे कहा गया कि उन्होंने तकनीकी बैठकों के दौरान भारतीय तेल कंपनियों से पारंपरिक पेट्रोल की आपूर्ति जारी रखने का अनुरोध किया था, क्योंकि उनके मौजूदा भूमिगत भंडारण टैंक इथेनॉल-मिश्रित ईंधन को स्टोर नहीं कर पाएंगे.

भूटान सरकार के पत्र का किया जिक्र

इस विवाद की मुख्य वजह बातचीत को अलग-अलग तरीके से पेश करना है. एक अखबार की रिपोर्ट में भूटान सरकार के उस पत्र का जिक्र किया गया है, जिससे पता चलता है कि अधिकारियों ने भारतीय ईंधन आपूर्तिकर्ताओं से पारंपरिक पेट्रोल की आपूर्ति जारी रखने को कहा था, वहीं भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि किसी भी OMC ने भूटान को कभी E20 पेट्रोल की पेशकश नहीं की थी और न ही निर्यात का कोई प्रस्ताव था.

E20 को लेकर भारत में भी मचा है बवाल

ऐसे समय में जब भारत के E20 इथेनॉल-ब्लेंडिंग प्रोग्राम की जांच-पड़ताल हो रही है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और भूटान के एक अखबार के बीच विवाद थमता नहीं दिख रहा है. मंत्रालय ने रविवार को उन रिपोर्टों को गलत बताया, जिनमें कहा गया था कि भूटान ने E20 फ्यूल एक्सपोर्ट करने के भारत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है.

सरकार ने क्या कहा

मंत्रालय ने कहा कि भारत की OMC (ऑयल मार्केटिंग कंपनियों) की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया था और साथ ही यह भी कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल एक्सपोर्ट करने का कोई प्रस्ताव अब तक औपचारिक रूप से तैयार नहीं किया गया है. सरकार ने एक प्रेस नोट में कहा, "कृपया सिर्फ मंत्रालय और OMC से मिली आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें."

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