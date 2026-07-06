मैंगो शेक या आमरस? जानिए स्वाद और न्यूट्रिशन के मामले में कौन किस पर है भारी?

Mango Shake Vs Aamras Nutrition Comparison: आम से बनने वाली दो बेहद लोकप्रिय चीजें मैंगो शेक और आमरस अक्सर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनती हैं. दोनों का स्वाद शानदार होता है, लेकिन इन्हें बनाने का तरीका, बनावट, स्वाद और परोसने का अंदाज एक-दूसरे से काफी अलग होता है. यही कारण है कि लोग अपनी पसंद और ज़रूरत के हिसाब से इनमें से किसी एक को चुनते हैं. चलिए आपको इनकी खासियत बताते हैं.

मैंगो शेक की खासियत

मैंगो शेक की बात करें तो यह एक ठंडा और मलाईदार पेय होता है, जिसे पके हुए आम, दूध और थोड़ी चीनी मिलाकर तैयार किया जाता है. गर्म मौसम में इसे ठंडा करके पीना काफी सुकून देता है. कई बार लोग इसमें मेवे या मलाई मिलाकर इसका स्वाद और भी गाढ़ा और भरपूर बना देते हैं. इसका टेक्सचर मुलायम और हल्का होता है, जिससे यह आसानी से पिया जा सकता है और तुरंत ऊर्जा भी देता है.

आमरस एक पारंपरिक व्यंजन

वहीं दूसरी तरफ आमरस एक पारंपरिक व्यंजन है, जो खासतौर पर गुजरात और महाराष्ट्र में गर्मियों के दौरान खूब बनाया जाता है. इसे तैयार करने के लिए केवल आम का गूदा निकाला जाता है और उसे अच्छे से घोटकर एकसार कर लिया जाता है. कभी-कभी इसमें इलायची या केसर डालकर हल्की खुशबू दी जाती है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य आम की प्राकृतिक मिठास और स्वाद को बनाए रखना होता है. आमरस को आमतौर पर पूरी के साथ खाया जाता है या मिठाई की तरह परोसा जाता है.

दोनों में से कौन फायदेमंद

अगर दोनों के न्यूट्रिशन की बात करें, तो दोनों में आम होने के कारण शरीर को जरूरी विटामिन और पोषक तत्व मिलते हैं. लेकिन मैंगो शेक में दूध और चीनी मिलाने की वजह से इसकी कैलोरी और फैट की मात्रा बढ़ जाती है. यह पेट भरने वाला और तुरंत ऊर्जा देने वाला होता है, लेकिन जो लोग चीनी या वजन को लेकर सतर्क रहते हैं, उनके लिए यह थोड़ा भारी पड़ सकता है.

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दूसरी ओर, आमरस में यदि कोई अतिरिक्त चीज नहीं मिलाई जाए, तो इसमें अतिरिक्त फैट नहीं होती. इसमें केवल आम की प्राकृतिक मिठास होती है, जो इसे अपेक्षाकृत हल्का विकल्प बनाती है. हालांकि इसमें भी प्राकृतिक शर्करा मौजूद होती है, इसलिए इसे भी सीमित मात्रा में ही लेना बेहतर होता है.

दोनों की पहचान

कल्चरल रूप से भी आमरस की अपनी अलग पहचान है. यह पारंपरिक भोजन का हिस्सा है और खास मौकों या गर्मियों के भोजन में इसे पूरी के साथ परोसा जाता है. वहीं मैंगो शेक एक आधुनिक पेय के रूप में शहरों में काफी लोकप्रिय हो चुका है और इसे घरों से लेकर दुकानों तक आसानी से पाया जा सकता है. स्वाद और अनुभव की बात करें, तो मैंगो शेक ठंडा, मुलायम और पीने में आसान होता है, जबकि आमरस गाढ़ा, गहरा और अधिक संतुष्टि देने वाला होता है.

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