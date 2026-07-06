Sunil Gavaskar 5 Big Records: भारतीय क्रिकेट के इतिहास में जब भी तकनीक, धैर्य और महान बल्लेबाजी की बात होती है, तो सबसे पहले सुनील गावस्कर का नाम लिया जाता है. बिना हेलमेट वेस्टइंडीज के खूंखार तेज गेंदबाजों का सामना करने वाले ‘लिटिल मास्टर’ ने अपने करियर में ऐसे कई रिकॉर्ड बनाए, जो आज भी क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं. टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बनने से लेकर डेब्यू टेस्ट सीरीज में 774 रन ठोकने तक, गावस्कर ने कई ऐसे कीर्तिमान बनाए जिन्हें सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गज भी नहीं तोड़ पाए हैं. आइए जानते हैं उनके 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड.

1. टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज

एक समय टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाना असंभव माना जाता था, लेकिन सुनील गावस्कर ने इस मिथक को तोड़ दिया. मार्च 1987 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए और ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने. इस उपलब्धि ने आने वाली पीढ़ियों के बल्लेबाजों के लिए एक नया मानक तय किया.

2. डेब्यू टेस्ट सीरीज में 774 रन, आज भी अटूट रिकॉर्ड

सुनील गावस्कर ने 1970-71 में वेस्टइंडीज दौरे पर टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और अपनी पहली ही सीरीज में इतिहास रच दिया. उन्होंने चार टेस्ट मैचों में 774 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 154.80 रहा, जिसमें चार शतक और तीन अर्धशतक शामिल थे. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 220 रन रहा. डेब्यू टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का यह विश्व रिकॉर्ड आज भी कायम है.

3. टेस्ट क्रिकेट में 100 कैच लेने वाले पहले भारतीय गैर-विकेटकीपर

गावस्कर सिर्फ महान बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि शानदार फील्डर भी थे. खासकर स्लिप में उनकी फील्डिंग बेहद भरोसेमंद मानी जाती थी. वह टेस्ट क्रिकेट में 100 कैच पूरे करने वाले पहले भारतीय गैर-विकेटकीपर बने. बाद में कई खिलाड़ियों ने यह आंकड़ा पार किया, लेकिन इस उपलब्धि तक सबसे पहले पहुंचने का गौरव हमेशा गावस्कर के नाम रहेगा.

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4. सबसे तेज 5000 टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

सुनील गावस्कर आज भी सबसे तेज 5000 टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. इस मामले में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली जैसे दिग्गज भी उनसे पीछे हैं. वहीं, विश्व क्रिकेट में सबसे तेज 5000 टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में गावस्कर चौथे स्थान पर हैं. यह रिकॉर्ड उनकी निरंतरता और बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रमाण है.

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5. वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा 13 टेस्ट शतक

1970 और 1980 के दशक की वेस्टइंडीज टीम को क्रिकेट इतिहास की सबसे खतरनाक टीमों में गिना जाता है. मैल्कम मार्शल, जोएल गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स और माइकल होल्डिंग जैसे तेज गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी करना आसान नहीं था. बावजूद इसके, सुनील गावस्कर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 13 टेस्ट शतक जड़े, जो आज भी किसी भी बल्लेबाज द्वारा इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड है. करीब पांच दशक बाद भी यह कीर्तिमान अटूट बना हुआ है.