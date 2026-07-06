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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीखत्म होने वाला है स्मार्टफोन का दौर, कैसे मेटा और गूगल के चश्मे बना रहे अपना बाजार?

खत्म होने वाला है स्मार्टफोन का दौर, कैसे मेटा और गूगल के चश्मे बना रहे अपना बाजार?

Will Smart Glasses Replace Smartphones: मेटा डिस्प्ले वाले स्मार्ट चश्मे लॉन्च कर चुकी है और अब दूसरी कंपनियां भी ऐसे मॉडल लाने वाली हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 06 Jul 2026 10:09 AM (IST)
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  • भविष्य के स्मार्टग्लासेस स्मार्टफोन जैसे सभी फीचर्स देंगे।

Will Smart Glasses Replace Smartphones: पिछले कुछ सालों में स्मार्टफोन पूरी तरह बदल गए हैं. एक समय सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए यूज होने वाला यह डिवाइस आज कंप्यूटर वाले सारे काम कर सकता है. एआई के आने के बाद स्मार्टफोन और भी पावरफुल हो गए हैं. इस सारी एडवांस्मेंट के बीच एक सवाल पूछा जा रहा है क्या स्मार्टफोन का दौरा खत्म होने वाला है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब स्मार्टग्लासेस भी फोन की तरह सारे काम कर सकते हैं. एआई ने इन्हें भी और स्मार्ट बना दिया है और अब मेटा, सैमंसग, गूगल और ऐप्पल जैसी कंपनियां भी स्मार्टग्लासेस पर पूरा फोकस कर रही हैं. 

कैसे बढ़ रहा है स्मार्टग्लासेस का मार्केट?

डेटा पर नजर डालें तो स्मार्टग्लासेस मार्केट तेजी से बढ़ रहा है. सालाना आधार पर ग्लोबल शिपमेंट में 130 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है. इनमें से ज्यादातर हिस्सा एआई पावर्ड ग्लासेस के पास है, लेकिन माना जा रहा है कि 2030 तक AR ग्लासेस एआई ग्लासेस को पीछे छोड़ देंगे. फिलहाल मेटा इस सेगमेंट की बादशाह बनी हुई है और 80 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ वह सबसे आगे है. दूसरी तरफ शाओमी जैसी कंपनियां भी तेजी से आगे बढ़ी रही हैं और अब गूगल और ऐप्पल जैसे बड़े प्लेयर्स पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.

कैसे स्मार्ट चश्मे बना रहे अपना बाजार?

Meta Ray-Ban ग्लासेस की सक्सेस ने दूसरी कंपनियों को भी इस ओर सोचने पर मजबूर किया. मेटा जहां डिस्प्ले वाले ग्लासेस लॉन्च कर चुकी है, वहीं गूगल भी ऑडियो ग्लासेस मार्केट में उतार चुकी है. गूगल ने इन्हें Gentle Monster और Warby Parker के साथ मिलकर डिजाइन किया है. ये काफी स्टाइलिश नजर आते हैं और दूसरे स्मार्टग्लासेस की तरह भारी और बड़े नहीं लगते. अब सैमसंग अपने गैलेक्सी ग्लासेस लाने के लिए तैयार हैं, वहीं ऐप्पल भी अगले साल इस सेगमेंट में एंट्री मार लेगी. इससे पता चलता है कि कंपनियों को यह तेजी से बढ़ता सेगमेंट लुभा रहा है. इसमें कंपीटिशन बढ़ने से ग्राहकों को भी फायदा है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा फीचर्स के साथ अलग-अलग तरह के मॉडल देखने को मिलेंगे.

कैसे होंगे भविष्य के स्मार्टग्लासेस?

इसमें कोई शंका नहीं है कि भविष्य के ग्लासेस और स्मार्ट होने वाले हैं. न सिर्फ फीचर के मामले में बल्कि कंपनियां इन्हें रेगुलर यूज के हिसाब से डिजाइन कर रही हैं. इनमें शार्पर डिस्प्ले, लंबी बैटरी लाइफ और बेहतर प्रोसेसिंग पावर मिलना भी तय है. यानी स्मार्ट चश्मे उन सारे फीचर्स के साथ आने वाले हैं, जो आपको स्मार्टफोन में मिलते हैं. 

ये भी पढ़ें- स्पेस में डेटा सेंटर बनाने का यह खतरा तो किसी ने सोचा भी नहीं! साइंटिस्ट ने दे दी वॉर्निंग

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 06 Jul 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Smartphone TECH NEWS SmartGlasses
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