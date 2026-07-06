खत्म होने वाला है स्मार्टफोन का दौर, कैसे मेटा और गूगल के चश्मे बना रहे अपना बाजार?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भविष्य के स्मार्टग्लासेस स्मार्टफोन जैसे सभी फीचर्स देंगे।

Will Smart Glasses Replace Smartphones: पिछले कुछ सालों में स्मार्टफोन पूरी तरह बदल गए हैं. एक समय सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए यूज होने वाला यह डिवाइस आज कंप्यूटर वाले सारे काम कर सकता है. एआई के आने के बाद स्मार्टफोन और भी पावरफुल हो गए हैं. इस सारी एडवांस्मेंट के बीच एक सवाल पूछा जा रहा है क्या स्मार्टफोन का दौरा खत्म होने वाला है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब स्मार्टग्लासेस भी फोन की तरह सारे काम कर सकते हैं. एआई ने इन्हें भी और स्मार्ट बना दिया है और अब मेटा, सैमंसग, गूगल और ऐप्पल जैसी कंपनियां भी स्मार्टग्लासेस पर पूरा फोकस कर रही हैं.

कैसे बढ़ रहा है स्मार्टग्लासेस का मार्केट?

डेटा पर नजर डालें तो स्मार्टग्लासेस मार्केट तेजी से बढ़ रहा है. सालाना आधार पर ग्लोबल शिपमेंट में 130 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है. इनमें से ज्यादातर हिस्सा एआई पावर्ड ग्लासेस के पास है, लेकिन माना जा रहा है कि 2030 तक AR ग्लासेस एआई ग्लासेस को पीछे छोड़ देंगे. फिलहाल मेटा इस सेगमेंट की बादशाह बनी हुई है और 80 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ वह सबसे आगे है. दूसरी तरफ शाओमी जैसी कंपनियां भी तेजी से आगे बढ़ी रही हैं और अब गूगल और ऐप्पल जैसे बड़े प्लेयर्स पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.

कैसे स्मार्ट चश्मे बना रहे अपना बाजार?

Meta Ray-Ban ग्लासेस की सक्सेस ने दूसरी कंपनियों को भी इस ओर सोचने पर मजबूर किया. मेटा जहां डिस्प्ले वाले ग्लासेस लॉन्च कर चुकी है, वहीं गूगल भी ऑडियो ग्लासेस मार्केट में उतार चुकी है. गूगल ने इन्हें Gentle Monster और Warby Parker के साथ मिलकर डिजाइन किया है. ये काफी स्टाइलिश नजर आते हैं और दूसरे स्मार्टग्लासेस की तरह भारी और बड़े नहीं लगते. अब सैमसंग अपने गैलेक्सी ग्लासेस लाने के लिए तैयार हैं, वहीं ऐप्पल भी अगले साल इस सेगमेंट में एंट्री मार लेगी. इससे पता चलता है कि कंपनियों को यह तेजी से बढ़ता सेगमेंट लुभा रहा है. इसमें कंपीटिशन बढ़ने से ग्राहकों को भी फायदा है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा फीचर्स के साथ अलग-अलग तरह के मॉडल देखने को मिलेंगे.

कैसे होंगे भविष्य के स्मार्टग्लासेस?

इसमें कोई शंका नहीं है कि भविष्य के ग्लासेस और स्मार्ट होने वाले हैं. न सिर्फ फीचर के मामले में बल्कि कंपनियां इन्हें रेगुलर यूज के हिसाब से डिजाइन कर रही हैं. इनमें शार्पर डिस्प्ले, लंबी बैटरी लाइफ और बेहतर प्रोसेसिंग पावर मिलना भी तय है. यानी स्मार्ट चश्मे उन सारे फीचर्स के साथ आने वाले हैं, जो आपको स्मार्टफोन में मिलते हैं.

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