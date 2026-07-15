INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअचानक कहां गायब हो गया मानसून? दिल्ली-NCR, यूपी और बिहार में इस तरीख को होगी बारिश

अचानक कहां गायब हो गया मानसून? दिल्ली-NCR, यूपी और बिहार में इस तरीख को होगी बारिश

IMD Weather Forecast: इस समय भारत दो अलग-अलग मौसमों की मार झेल रहा है. पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है  जबकि मध्य भारत के कई हिस्सों में लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 15 Jul 2026 05:31 PM (IST)
Preferred Sources

कुछ दिन पहले तक देश के ज्यादातर हिस्सों में एक समय तो ऐसा आ गया था कि यह बारिश कब रुकेगी? लेकिन अब शिकायत बिल्कुल उलट हो गई है बारिश गई कहां? जिन शहरों में हर दिन बादल छाए रहते थे वहां अब तेज धूप निकल रही है. खेतों में बारिश का इंतजार हो रहा है उमस बढ़ गई है और आसमान कई जगह बिल्कुल साफ दिख रहा है.

आखिर मानसून अचानक गायब कैसे हो गया?

मानसून अभी भारत से गया नहीं है, लेकिन उसकी चाल बहुत धीमी पड़ गई है कि मौसम वैज्ञानिक इसे 'ब्रेक इन मॉनसून' कहते हैं. यानी कुछ दिनों के लिए बारिश का पूरा सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और बारिश का इलाका बदल जाता है. इस समय भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने भी उत्तर-पश्चिम, पश्चिम-मध्य और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में कुछ दिनों तक बारिश कमजोर रहने की बात कही है. 

आखिर मानसून को किसने रोक दिया?

मानसून किसी नल की तरह नहीं है कि उसका पानी अचानक बंद हो जाए. इसके पीछे समुद्र, हवाएं, बादल और कम दबाव वाले सिस्टम मिलकर काम करते हैं. इस बार सबसे बड़ी दिक्कत यह हुई कि बंगाल की खाड़ी में पिछले कुछ दिनों से नए लो-प्रेशर सिस्टम नहीं बने. यही सिस्टम जुलाई में देश के अंदर बारिश को आगे बढ़ाते हैं. दूसरी तरफ प्रशांत महासागर में मौसम की हलचल और Madden-Julian Oscillation (MJO) जैसी वैश्विक प्रणाली भी भारत के पक्ष में नहीं रही. इसका असर यह हुआ कि मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ गईं और बारिश की रफ्तार थम गई. 

इसके साथ ही मानसून ट्रफ जिसे बारिश की मुख्य पटरी कहा जाता है अपनी सामान्य जगह से खिसककर हिमालय की तलहटी की ओर चली गई. जहां ट्रफ जाती है वहीं बादल ज्यादा बनते हैं. इसलिए मैदानी इलाकों में बारिश कम हो गई जबकि बिहार, पूर्वोत्तर, उत्तराखंड और हिमालय से जुड़े इलाकों में अब भी अच्छी बारिश हो रही है. 

कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखे जैसे हालात

इस समय भारत दो अलग-अलग मौसमों की मार झेल रहा है. पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात और मध्य भारत के कई हिस्सों में लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं. कुछ जगहों पर उमस बढ़ गई है तो कहीं किसान आसमान की तरफ देख रहे हैं. यानी समस्या ये नहीं है कि मानसून खत्म हो गया है. समस्या ये है कि बारिश का बंटवारा बिगड़ गया है. जहां जरूरत है वहां बादल नहीं पहुंच रहे और जहां पहले से काफी बारिश हो चुकी है वहां फिर बारिश हो रही है.

बारिश रुकते ही इतनी उमस क्यों बढ़ गई?

लोगों को लग रहा है कि बारिश का मौसम होते हुए भी जून जैसी गर्मी वापस आ गई है. इसकी वजह भी आसान है. बादल सूरज की तेज किरणों को रोकते हैं. जब बादल हट जाते हैं तो धूप सीधे जमीन तक पहुंचती है और तापमान तेजी से बढ़ जाता है. दूसरी तरफ हवा में नमी पहले से मौजूद रहती है. यही नमी गर्मी के साथ मिलकर चिपचिपी उमस पैदा करती है यानी बारिश भले रुक गई हो, लेकिन नमी नहीं गई. इसलिए लोगों को पहले से ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही है.

सबसे ज्यादा चिंता किसानों की क्यों है?

जुलाई खरीफ खेती का सबसे अहम महीना होता है. धान, सोयाबीन, कपास, मक्का और दालों की बुवाई इसी समय होती है. जून पहले ही कमजोर रहा था. जुलाई के पहले हफ्ते में अच्छी बारिश हुई तो किसानों ने तेजी से बुवाई शुरू की लेकिन अब बारिश रुकने से नई फसल पर खतरा बढ़ गया है. अगर अगले कुछ दिनों तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो नई पौध को नुकसान हो सकता है और कई इलाकों में दोबारा बुआई की नौबत आ सकती है. 

कमजोर मानसून का असर सिर्फ खेतों तक नहीं रहता. अगर बारिश लंबी अवधि तक कम रही तो जलाशयों में पानी कम भरेगा, बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है और आगे चलकर दाल, सब्जियों और दूसरी खाद्य चीजों की कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है.

क्या बारिश वापस आएगी?

फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह ब्रेक हमेशा नहीं रहेगा. IMD के मुताबिक 17 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में मौसम फिर सक्रिय हो सकता है. अगर नया लो-प्रेशर सिस्टम बनता है तो मध्य और पूर्वी भारत से बारिश की वापसी शुरू हो सकती है और धीरे-धीरे दूसरे हिस्सों तक भी इसका असर पहुंचेगा. 

यही तय करेंगे अगले 10 दिन

मानसून गायब नहीं हुआ है लेकिन फिलहाल उसने रफ्तार जरूर कम कर दी है. अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि बारिश क्यों रुकी बल्कि यह है कि यह ब्रेक कितने दिन चलता है. अगर अगले कुछ दिनों में मानसून फिर सक्रिय हो गया तो खेती, जलाशयों और मौसम तीनों को राहत मिलेगी, लेकिन अगर यह 'मिसिंग मानसून' लंबा खिंच गया तो इसका असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि खेतों, महंगाई और देश की अर्थव्यवस्था तक महसूस किया जाएगा.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 15 Jul 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
Weather Forecast IMD RAIN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
खतरे में देश की परमाणु सुरक्षा! भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम के डेटा में सेंध
खतरे में देश की परमाणु सुरक्षा! भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम के डेटा में सेंध
इंडिया
वाराणसी प्रोजेक्ट्स, सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी और रेलवे अपग्रेड्स…, कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये 6 बड़े फैसले
वाराणसी प्रोजेक्ट्स, सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी और रेलवे अपग्रेड्स…, कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये 6 बड़े फैसले
इंडिया
पत्नी को ED समन के एक दिन बाद करीबी मदन मित्रा ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ, जानें BJP ने क्या कहा
पत्नी को ED समन के एक दिन बाद करीबी मदन मित्रा ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ, जानें BJP ने क्या कहा
इंडिया
बागी गुट में शामिल होने के बाद मदन मित्रा का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'ममता बनर्जी का फोटो दिल में लेकिन...'
बागी गुट में शामिल होने के बाद मदन मित्रा का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'ममता बनर्जी का फोटो दिल में लेकिन...'
Advertisement

वीडियोज

Middle East: भारतीय नाविक की मौत पर भारतका बदला शुरू! हिलेगा मिडिल ईस्ट? |ABPLIVE
Bollywood News: विदेशी दामाद निक जोनास को पता हैं बी-टाउन के सारे सीक्रेट्स, प्रियंका भी हैं हैरान! (15-07-2026)
Udne Ki Aasha: 🙌 Sailee ने बप्पा से लिया आशीर्वाद, 7 साल बाद बदला पूरा जीवन #sbs
MG Hector Hawk PHEV vs Toyota Innova Hycross hybrid | #mghector #toyotainnova #autolive
Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पत्नी को ED समन के एक दिन बाद करीबी मदन मित्रा ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ, जानें BJP ने क्या कहा
पत्नी को ED समन के एक दिन बाद करीबी मदन मित्रा ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ, जानें BJP ने क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election 2027: चंद्रशेखर ही नहीं अब ये पार्टी भी होगी मायावती के लिए चुनौती? यूपी चुनाव से पहले बसपा बदलेगी रणनीति!
चंद्रशेखर ही नहीं अब ये पार्टी भी मायावती के लिए चुनौती? यूपी चुनाव से पहले बसपा बदलेगी रणनीति!
विश्व
कौन हैं 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स को लीड करने वाली 17 साल की रिद्धि चौहान, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
कौन हैं 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स को लीड करने वाली 17 साल की रिद्धि चौहान, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
फ़ुटबॉल
Watch: फ्रांस में भड़के दंगे, FIFA सेमीफाइनल में स्पेन से हारी टीम तो गुस्साए लोग; वीडियो वायरल
फ्रांस में भड़के दंगे, FIFA सेमीफाइनल में स्पेन से हारी टीम तो गुस्साए लोग; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 19: ‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना बटोरा मुनाफा?
‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना कमाया मुनाफा?
टेक टोक Audio
Explained: AI डेटा सेंटर की बढ़ती तलब! एक सवाल पूछने पर जितना पानी उड़ता है, उतने से कितने लोगों की प्यास बुझ सकती है?
AI से एक सवाल पूछने पर जितना पानी उड़ता है, उतने से कितने लोगों की प्यास बुझ सकती है?
इंडिया
सीबीएसई OSM मार्किंग से छात्रों की निराशा पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र से मांगी सुधार के उपायों पर रिपोर्ट
सीबीएसई OSM मार्किंग से छात्रों की निराशा पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र से मांगी सुधार के उपायों पर रिपोर्ट
इंडिया
बागी गुट में शामिल होने के बाद मदन मित्रा का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'ममता बनर्जी का फोटो दिल में लेकिन...'
बागी गुट में शामिल होने के बाद मदन मित्रा का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'ममता बनर्जी का फोटो दिल में लेकिन...'
ABP NEWS
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
ABP NEWS
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
ABP NEWS
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
ABP NEWS
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
ABP NEWS
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
Embed widget