NIA की रिपोर्ट पर बिहार से 2 संदिग्ध गिरफ्तार, पाकिस्तान से कनेक्शन निकला, क्या था मकसद?

बिहार के सीतामढ़ी से दो संदिग्ध युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. एनआईए (NIA) से मिली रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बुधवार (15 जुलाई, 2026) को कार्रवाई की. सीतामढ़ी गाढ़ा थाना पुलिस ने देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त इन दोनों युवकों को पकड़ा है जिनका कनेक्शन पाकिस्तान से निकला है.

गिरफ्तार युवकों की पहचान मोहम्मद अखलाक और मोहम्मद अरमान के रूप में की गई है. दोनों की 23-24 साल के आसपास होगी. गाढ़ा थाने की पुलिस ने टकौर गांव से इनकी गिरफ्तारी की है. आतंकी संगठनों के साथ संपर्क रखने के पुख्ता सबूत मिले हैं. इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा हुसैन के संपर्क में ये दोनों थे. इनके मोबाइल में राणा हुसैन का नंबर मिला है.

इनका मकसद माॅब लिंचिंग, समाज में अशांति फैलाना और देशद्रोही काम करना था. पाकिस्तान से ही इन लोगों को गाइड किया जाता था. पाकिस्तान गैंगस्टर राणा हुसैन लगातार प्रशिक्षण दे रहा था.