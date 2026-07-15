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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबागी गुट में शामिल होने के बाद मदन मित्रा का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'ममता बनर्जी का फोटो दिल में लेकिन...'

बागी गुट में शामिल होने के बाद मदन मित्रा का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'ममता बनर्जी का फोटो दिल में लेकिन...'

Madan Mitra quits TMC: ऋतब्रता बनर्जी की अगुवाई वाले टीएमसी के बागी गुट में शामिल होने के बाद मदन मित्र ने कहा, 'मैंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि, मैं विधायक बना रहूंगा.'

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 15 Jul 2026 04:33 PM (IST)
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ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है. टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने ऋतब्रता बनर्जी की अगुवाई वाले टीएमसी के बागी गुट को ज्वाइन कर लिया. मदन मित्रा ने इस फैसले के पीछे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को वजह बताया है. उन्होंने कहा, ममता बनर्जी सबकी लीडर थीं और हैं, उनका फोटो मेरे दिल में है.'टीएमसी विधायक ने कहा, 'बड़े दुख की बात है कि बंगाल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह दर्ज किया जाएगा कि एक आदमी (अभिषेक बनर्जी) के लिए पूरी पार्टी, जिसको 213 सीटें मिली थीं, उसका सत्यानाश कर दिया.'

मदन मित्रा ने कहा, हमने अभिषेक बनर्जी से कहा था कि आप कुछ दिन के लिए छोड़ दिए,हम लोगों को पार्टी बनाने दीजिए और उसके बाद आकर अपनी सीट ले लीजिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. उन्होंने कहा हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे. पार्टी डूब रही है फिर भी पार्टी ने फैसला किया या यूं कहें कि उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि बाकी सब मर सकते हैं, लेकिन अभिषेक को बचाना जरूरी था. यह बेहद दुखद है.'

'मैंने टीएमसी से जुड़ी हर चीज छोड़ दी'

उन्होंने आगे कहा, ममता बनर्जी से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि आइए इसे एक मैराथन की तरह देखें. रास्ते में हम जरूर मिलेंगे. देखते हैं कौन सा घोड़ा आगे निकलता है. मैंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि मैं विधायक बना रहूंगा. मैंने तृणमूल से जुड़ी हर चीज छोड़ दी है. मैंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि मैं विधायक बना रहूंगा. मैंने तृणमूल से जुड़ी हर चीज छोड़ दी है. इसका मतलब है कि मैं अब व्यावहारिक रूप से तृणमूल विधायक नहीं हूं'

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ममता बनर्जी को बैक-टू-बैक झटके लग रहे हैं. पार्टी विधायकों के एक गुट के अलग होने के साथ-साथ कई सांसदों ने भी बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री से दूरियां बना लीं. टीएमसी के तीन पूर्व राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव, सुखेंदु शेख रॉय और प्रकाश बारिक बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिनको बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है.

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Input By : ANI

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
TMC MAMATA BANERJEE Ritabrata Banerjee
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