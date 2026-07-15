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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीदिनभर स्क्रीन में घुसे रहने वाले लोगों के लिए काम का है 1-2-10 नियम, जान लिया तो नुकसान से बच जाएंगे

दिनभर स्क्रीन में घुसे रहने वाले लोगों के लिए काम का है 1-2-10 नियम, जान लिया तो नुकसान से बच जाएंगे

1-2-10 Rule For Screens: अगर आप दिन के 10-12 घंटे स्क्रीन के सामने ही गुजारते हैं तो आपको 1-2-10 नियम याद रखना चाहिए. यह कहता है कि फोन की आपकी आंखों से कम से कम दूरी एक फुट की होनी चाहिए.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 15 Jul 2026 04:57 PM (IST)
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  • लगातार स्क्रीन उपयोग से आंखों को बचाने का नियम।
  • फोन 1, लैपटॉप 2, टीवी 10 फुट दूर हो।
  • कम दूरी से सिरदर्द, धुंधली दृष्टि, सूखापन होता है।
  • अंधेरे में ब्राइटनेस कम करें, डार्क मोड इस्तेमाल करें।

1-2-10 Rule For Screens: कई लोग दिनभर स्क्रीन में घुसे रहते हैं. लैपटॉप पर काम करते-करते बोर हो जाएंगे और फोन देखना शुरू कर देंगे. फोन देखकर मन भर जाएगा तो टीवी चला लेते हैं. कई लोग तो टीवी देखने के साथ-साथ फोन भी देख रहे होते हैं. लगातार स्क्रीन के आगे रहने से आंखों पर असर पड़ता तय है. लगातार स्क्रीन के आगे रहने से सिरदर्द और नजर के कमजोर होने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. इसलिए आज हम आपको 1-2-10 का नियम बताने जा रहे हैं, जो आपको इन दिक्कतों से बचा सकता है. 

क्या है 1-2-10 का नियम?

यह नियम बड़ा आसान है. इसे याद रखने के साथ-साथ फॉलो करना भी मुश्किल वाला काम नहीं है. यह नियम कहता है कि आपके फोन की स्क्रीन आंखों से कम से कम 1 फुट, डेस्कटॉप या लैपटॉप की स्क्रीन 2 फुट और टीवी स्क्रीन 10 फुट दूर होनी चाहिए. इससे स्क्रीन के कारण आंखों पर पड़ने वाले असर को कम किया जा सकता है. अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो टीवी, फोन या लैपटॉप को एकदम पास से देखते हैं तो उन्हें यह नियम समझाया जा सकता है. इसकी मदद से वो जान पाएंगे कि कौन-सा डिवाइस कितनी दूरी से देखना है.

स्क्रीन को एकदम पास से देखने के क्या नुकसान?

अगर आप स्क्रीन को एकदम पास से देखते हैं तो इसके कई नुकसान है. इससे एस्थेनोपिया हो सकता है, जो सिरदर्द और धुंधली नजर का कारण बन सकता है. इसके अलावा अगर आप एकदम पास से स्क्रीन पर नजर गड़ाए रहते हैं तो आखें कम झपकते हैं. इससे आंखों में सूखापन आ सकता है. लंबे समय तक अगर यह स्थिति बन रहती है तो स्क्रीन की तरफ देखना मुश्किल हो जाता है.

स्क्रीन की ब्राइटनेस से भी पड़ता है फर्क

अगर आप दिन के कई घंटे फोन की स्क्रीन पर बीता रहे हैं तो इसकी ब्राइटनेस का आपकी आंखों पर सीधा असर पड़ता है. इसलिए अगर आप फोन को अंधेरे में यूज कर रहे हैं तो स्क्रीन ब्राइटनेस को कम कर लें. हर बार आप इसे कम या ज्यादा करना भूल जाते हैं तो ऑटो-ब्राइटनेस का फीचर आपके काम आएगा. इसी तरह अंधेरे में आप डार्क मोड को भी यूज कर सकते हैं. यह टेक्स्ट को व्हाइट और बैकग्राउंड को ब्लैक कर देता है, जिससे कम ब्राइटनेस के बावजूद स्क्रीन को देखना आसान हो जाता है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 15 Jul 2026 04:57 PM (IST)
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Laptop Tips And Tricks Phone Tips TECH NEWS
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