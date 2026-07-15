Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पेडेस्टल पंखा हवा दिशा बदलता, टॉवर फैन कम जगह घेरता।

Tower Fan Vs Pedestal Fan: गर्मियों के मौसम लोग अपने घरों में एसी, कूलर या पंखों का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ-साथ अब बाजार में कई सारे ऐसे एडवांस चीजें आ चुकी हैं जो आपको गर्मी से राहत देने में सक्षम है. इसी कड़ी में बता दें कि आज के समय में जो लोग एसी नहीं लगवा सकते हैं उनके लिए मार्केट में पेडेस्टल और टॉवर फैन काफी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट है और कौन ज्यादा बिजली खपत करता है.

कौन देता है ज्यादा ठंडक

अगर सिर्फ तेज हवा की बात करें तो Pedestal Fan नॉर्मली Tower Fan से बेहतर परफॉर्मेंस देता है. इसका बड़ा ब्लेड ज्यादा एयरफ्लो पैदा करता है जिससे गर्मी कम महसूस होती है.

वहीं, दूसरी ओर, Tower Fan की हवा उतनी तेज नहीं होती लेकिन ये लगातार और बैलेंस्ड एयरफ्लो देता है. अगर आप पढ़ाई, ऑफिस का काम या सोने के दौरान कम शोर वाला पंखा चाहते हैं तो Tower Fan आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.

एक घंटे में कितनी होती है बिजली की खपत

अब बिजली की खपत की बात करें तो बता दें कि बिजली की खपत पंखे की मोटर और मॉडल पर निर्भर करती है. Pedestal Fan की पावर नॉर्मली 50 से 70 वॉट होती है. इसका मतलब है कि ये एक घंटे में लगभग 0.05 से 0.07 यूनिट बिजली खर्च करता है.

वहीं, Tower Fan की पावर करीब 35 से 60 वॉट होती है. ऐसे में इसकी खपत लगभग 0.035 से 0.06 यूनिट प्रति घंटे रहती है. अगर बिजली का औसत रेट 8 रुपये प्रति यूनिट माना जाए तो दोनों पंखों को एक घंटे चलाने का खर्च लगभग 30 से 60 पैसे के बीच होता है. इसीलिए बिजली खपत के मामले में दोनों ही डिवाइस किफायती साबित होते हैं.

कौन सा है बेहतर

आपको बता दें कि अगर आपका कमरा 80 से 150 स्कॉवयर फिट के बीच है तो दोनों तरह के पंखे इस्तेमाल किए जा सकते हैं. हालांकि, उनके काम करने का तरीका काफी अलग होता है. बता दें कि Pedestal Fan तेज हवा देने के लिए जाना जाता है.

इसकी ऊंचाई और डायरेक्शन को आसानी से चेंज किया जा सकता है जिससे हवा कमरे के हर कोने तक पहुंचती है. वहीं, दूसरी ओर, Tower Fan पतला और एडवांस डिजाइन के साथ आता है. ये कम जगह घेरता है और हवा को पूरे कमरे में अच्छे से फैलाता है जिससे छोटे कमरों में लोगों को ठंड़क मिलती है.

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