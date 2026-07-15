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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएक Rechargeable Battery आखिर कितनी बार चलती है? खरीदने से पहले जान लें ये बात

एक Rechargeable Battery आखिर कितनी बार चलती है? खरीदने से पहले जान लें ये बात

Rechargeable Battery: एक चार्जिंग साइकल का मतलब है कि बैटरी की पूरी क्षमता का इस्तेमाल होने के बाद उसे दोबारा 100% तक चार्ज किया जाए.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 15 Jul 2026 03:55 PM (IST)
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  • लंबे समय में रिचार्जेबल बैटरी किफायती और बेहतर विकल्प है।

Rechargeable Battery: आज के समय में सभी चीजें बैटरी से चलती हैं. स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप तक, आज सभी चीजें बैटरी से चलती है. बैटरी को बार-बार चार्ज किया जाता है और फिर डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक रिचार्बेल बैटरी को कितनी बार चार्ज करते इस्तेमाल किया जा सकता है.

चार्जिंग साइकल से होता है तय

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Rechargeable Battery की लाइफ उसके Charging Cycle पर निर्भर करती है. एक चार्जिंग साइकल का मतलब है कि बैटरी की पूरी क्षमता का इस्तेमाल होने के बाद उसे दोबारा 100% तक चार्ज किया जाए. बता दें कि हर बैटरी की एक तय साइकल लाइफ होती है जिसके बाद उसकी क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है.

कितनी बार हो सकती है चार्ज

आपको बता दें कि आजकल बाजार में मिलने वाली ज्यादातर Rechargeable AA और AAA बैटरियां आमतौर पर 500 से 2,100 बार तक रिचार्ज की जा सकती हैं. हालांकि इससे ज्यादा या कम बार भी बैटरी चार्ज हो सकती है और वो आपके बैटरी के टाइप, ब्रांड और इस्तेमाल के तरीके पर निर्भर करता है.

जानकारी के मुताबिक, Nickel-Metal Hydride बैटरियां लगभग 500 से 1,000 चार्जिंग साइकल. वहीं, प्रीमियम Low Self-Discharge NiMH बैटरियां करीब 2,100 साइकल तक चल सकती हैं. Lithium-ion Rechargeable Battery आमतौर पर 300 से 1,000 साइकल तक बेहतर परफॉर्मेंस देती हैं.

किन बातों से बढ़ती है बैटरी की लाइफ

जानकारी के लिए बता दें कि अगर Rechargeable Battery का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसकी लाइफ काफी बढ़ाई जा सकती है. इसके लिए कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए. हमेशा अच्छी क्वालिटी का चार्जर इस्तेमाल करना चाहिए. जरूरत से ज्यादा देर तक बैटरी को चार्जिंग पर न छोड़ें. बहुत ज्यादा गर्म या ठंडी जगह पर बैटरी रखने से बचना चाहिए. साथ ही लंबे समय तक इस्तेमाल न होने पर बैटरी को लगभग 40 से 60 प्रतिशत चार्ज के साथ स्टोर करें.

कब बदल देनी चाहिए बैटरी

अब अगर आपकी बैटरी पहले के मुकाबले जल्दी डिस्चार्ज होने लगी है. या फिर फुल चार्ज होने में जरूरत से ज्यादा समय लगा रही है या आपको अच्छा बैकअप नहीं दे पा रही है तो समझ जाइए की बैटरी की ताकत कम हो चुकी है. इसके बाद आपको अब बैटरी बदल देना चाहिए.

क्या Rechargeable Battery है फायदे का सौदा

बता दें कि अगर आप ऐसे डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जिनमें बार-बार बैटरी बदलनी पड़ती है तो Rechargeable Battery आपके लिए काफी किफायती साबित हो सकती है. हालांकि, इनकी कीमत कुछ ज्यादा जरूर होती है लेकिन सैकड़ों बार रिचार्ज होने की वजह से लंबे समय तक के इस्तेमाल के लिए ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 15 Jul 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
Tech Tips TECH NEWS HINDI Rechargeble Battery
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