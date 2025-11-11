आपके फोन में आया वीडियो असली है या AI से बनाया गया? इन 6 तरीकों से मिनटों में कर सकते हैं पता

AI से बने नकली वीडियो यानी डीपफेक वीडियो में अक्सर चेहरे के हावभाव थोड़े अजीब नजर आते हैं. कई बार लिप मूवमेंट आवाज से मेल नहीं खाते. इसके अलावा आंखों की पुतलियों की मूवमेंट भी असामान्य होती है. असली वीडियो में जहां हर चीज़ नैचुरल लगती है वहीं नकली वीडियो में चेहरे की लाइटिंग और शैडो मैच नहीं करते.