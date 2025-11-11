एक्सप्लोरर
आपके फोन में आया वीडियो असली है या AI से बनाया गया? इन 6 तरीकों से मिनटों में कर सकते हैं पता
AI Video: आजकल सोशल मीडिया पर रोजाना हजारों वीडियो वायरल होते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं वो असली भी है या नहीं?
आजकल सोशल मीडिया पर रोजाना हजारों वीडियो वायरल होते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं वो असली भी है या नहीं? AI टेक्नोलॉजी की वजह से अब डीपफेक वीडियो बनाना बेहद आसान हो गया है. ऐसे वीडियो दिखने में इतने असली लगते हैं कि असली और नकली में फर्क करना आम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है. लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो कुछ संकेतों से इनकी सच्चाई पकड़ी जा सकती है.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 11 Nov 2025 08:40 AM (IST)
Tags :AI VIDEO TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
5 Photos
आपके फोन में आया वीडियो असली है या AI से बनाया गया? इन 6 तरीकों से मिनटों में कर सकते हैं पता
टेक्नोलॉजी
5 Photos
iPhone 16 पर अब तक की सबसे बड़ी कटौती! पहली बार हो गया इतना सस्ता, यहां से खरीदने पर होगी तगड़ी बचत
टेक्नोलॉजी
5 Photos
मोबाइल यूजर्स सावधान! ये 3 आदतें कर रहीं आपके स्मार्टफोन को खराब, जानिए क्या नहीं करना चाहिए
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सोशल मीडिया पर हर वक्त एक्टिव रहते हैं? तो सावधान! हैकर्स बस एक क्लिक में उड़ाएंगे आपका डेटा, बचने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट ट्रिक्स
टेक्नोलॉजी
5 Photos
आपका सिम हुआ हैक? अगर फोन में दिखें ये संकेत तो समझिए आप भी हो गए Sim Swap Scam के शिकार
टेक्नोलॉजी
5 Photos
भारत का AI पर सख्त कदम! अब हर टेक कंपनी को माननी होंगी Do No Harm गाइडलाइंस, जानिए क्या है नया नियम
टेक्नोलॉजी
5 Photos
WhatsApp पर RTO चालान का मैसेज आया? भूलकर भी क्लिक न करें, साइबर ठगों ने बिछाया है बड़ा जाल
टेक्नोलॉजी
7 Photos
Vibe Hacking का कहर! अब आपके पैसों नहीं, दिमाग और भावनाओं पर होगा साइबर अटैक का कब्जा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
बॉलीवुड
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
इंडिया
बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
आपके फोन में आया वीडियो असली है या AI से बनाया गया? इन 6 तरीकों से मिनटों में कर सकते हैं पता
टेक्नोलॉजी
5 Photos
iPhone 16 पर अब तक की सबसे बड़ी कटौती! पहली बार हो गया इतना सस्ता, यहां से खरीदने पर होगी तगड़ी बचत
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion