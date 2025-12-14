हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलParentingEffects Of Yelling On Children: बच्चे पर 21 दिन नहीं चिल्लाएंगे तो क्या-क्या बदल जाएगा, बच्चे के बिहेवियर में कौन-से होंगे बदलाव?

Effects Of Yelling On Children: बच्चे पर 21 दिन नहीं चिल्लाएंगे तो क्या-क्या बदल जाएगा, बच्चे के बिहेवियर में कौन-से होंगे बदलाव?

Positive Parenting: लोग अक्सर अपना गुस्सा अपने बच्चों पर चिल्लाकर निकाल देते हैं, इससे बच्चे के ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप 21 दिन नहीं चिल्लाते तो इसका क्या असर होता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 14 Dec 2025 07:33 PM (IST)
Preferred Sources

Child Behavior Change After No Yelling: हम सब बचपन में यही सोचते हैं कि जब हम पैरेंट बनेंगे, तो कभी अपने बच्चे पर नहीं चिल्लाएंगे, क्योंकि हमें खुद पर चिल्लाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं था. लेकिन जैसे ही खुद पेरेंटिंग शुरू की, जल्दी ही समझ में आता है कि चीजें उतनी आसान नहीं होती है, जितना हम सोचते आते हैं. चाहे कोई पैरेंट पॉजिटिव या जेंटल पैरेंटिंग फॉलो करता हो या सिर्फ दिन को बिना तनाव के निकालने की कोशिश करता हो, हम सब कभी-न-कभी चिल्ला ही देते हैं. कितने भी वीडियो देख लें या आर्टिकल पढ़ लें, फिर भी दिन में ऐसे पल आ ही जाते हैं जब हम अपने धैर्य की सीमा पर पहुंच जाते हैं. अब सवाल यह है कि आखिर हम चिल्लाते क्यों हैं? क्यों लगता है कि आवाज़ ऊंची किए बिना बच्चा बात नहीं मानेगा? इसके पीछे कई वजहें होती हैं, जिन्हें समझना जरूरी है.

हमारा बचपन हमें आज भी चलाता है

जिंदगी के शुरुआती सात सालों में हमारा दिमाग उसी माहौल को अपनी "प्रोग्रामिंग" बना लेता है, जिसमें हम रहते हैं. यही प्रोग्रामिंग बाद में 95 प्रतिशत फैसले बिना सोचे करवाती है. इसलिए अगर बचपन में हम पर ज्यादा चिल्लाया गया है, तो दिमाग मान लेता है कि यही तरीका है किसी स्थिति को संभालने का और तनाव के समय हम वही पैटर्न दोहराते हैं. जब तनाव बढ़ता है, दिमाग का वह हिस्सा जो सोचने और समझने में मदद करता है, पीछे हट जाता है. फिर हम शांत होकर प्रतिक्रिया देने के बजाय डर, घबराहट और जल्दबाजी में रिएक्ट करने लगते हैं.

चिल्लाने का बच्चों पर असर

रिसर्च बताते हैं कि चिल्लाने से बच्चे पर तमाम तरह का असर पड़ता है, जिसमें

बच्चे के व्यवहार को बिगाड़ता है
आक्रामकता बढ़ाता है
बच्चे की सीखने और खुद को संभालने की क्षमता को कम करता है
पैरेंट-चाइल्ड बॉन्ड कमजोर करता है
मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है

और अगर चिल्लाने में अपमान या कठोर भाषा शामिल हो, तो नुकसान और गहरा होता है.

21 दिन बच्चे पर न चिल्लाने से क्या होगा

21 दिन का फॉर्मूला हम सभी अपनी जिंदगी में पढ़ने लिखने और अन्य तमाम चीजों में करते हैं, इसे काफी कारगर माना जाता है. लेकिन जब आप अपने बच्चे पर इसका प्रयोग करते हैं, तो उसके जिंदगी पर इसक असर पड़ता है. इसको लेकर shikainnamacchhan ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर आप 21 दिन अपने बच्चे पर नहीं चिल्लाते. तो इसका असर क्या होगा. उनके अनुसार इससे-

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shikainna Macchhan (@shikainnamacchhan)

 

7 दिन में सोचने वाला माइंट दोबारा एक्टिव होने लगता है.
14 दिन में बच्चे का ट्रस्ट सर्किट स्ट्रॉग होने लगता है
21 दिन में बच्चे का बिहेवियर बदलने लगता है

इसकी सबसे खास बात यह है कि यह डर से नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के जरिए होता है.

इसे भी पढ़ें: Preterm Birth Causes: भारत में क्यों बढ़ रहे समय से पहले जन्म के केस? जानें प्रीमैच्योर डिलीवरी की असली वजह

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 14 Dec 2025 07:33 PM (IST)
Tags :
Why Parents Yell At Kids Effects Of Yelling On Children Child Behavior Change After No Yelling
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Sydney Beach Shooting: ऑस्ट्रेलिया में यहूदी फेस्टिवल के दौरान बीच पर अंधाधुंध फायरिंग, 10 की मौत; हजारों की संख्या में मौजूद थे लोग
ऑस्ट्रेलिया में यहूदी फेस्टिवल के दौरान अंधाधुंध फायरिंग, 10 की मौत; हजारों की संख्या में मौजूद थे लोग
बिहार
नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर पटना में जश्न, प्रदेश अध्यक्ष बोले- 'पहली बार…'
नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर पटना में जश्न, प्रदेश अध्यक्ष बोले- 'पहली बार…'
क्रिकेट
एशिया कप में टीम इंडिया की बंपर जीत, पाकिस्तान को 90 रनों से रौंदा; सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की
एशिया कप में टीम इंडिया की बंपर जीत, पाकिस्तान को 90 रनों से रौंदा; सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की
इंडिया
New BJP President: नितिन नबीन होंगे BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पार्टी ने कर दिया ऐलान
नितिन नबीन होंगे BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पार्टी ने कर दिया ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Rahul Gandhi: 'वोट चोरी' पर Rahul Gandhi का हल्ला बोल | Ramleela Maidan | ABP News
Mahadangal: वोट चोरी या कांग्रेस की सीनाजोरी? | Vote Chori | Rahul Gandhi | BJP Vs Congress
Sydney Beach Attack: सिडनी में आतंकी हमला! | Khabar Gawah Hai | Australia Police | ABP News
Messi India Tour: India Tour पर Messi का सफर विवादों में, Kolkata से Mumbai तक हंगामा |ABPLIVE
Congress In Ramlila Miadan: PM मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने किया महा पाप! | Vote Chori
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Sydney Beach Shooting: ऑस्ट्रेलिया में यहूदी फेस्टिवल के दौरान बीच पर अंधाधुंध फायरिंग, 10 की मौत; हजारों की संख्या में मौजूद थे लोग
ऑस्ट्रेलिया में यहूदी फेस्टिवल के दौरान अंधाधुंध फायरिंग, 10 की मौत; हजारों की संख्या में मौजूद थे लोग
बिहार
नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर पटना में जश्न, प्रदेश अध्यक्ष बोले- 'पहली बार…'
नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर पटना में जश्न, प्रदेश अध्यक्ष बोले- 'पहली बार…'
क्रिकेट
एशिया कप में टीम इंडिया की बंपर जीत, पाकिस्तान को 90 रनों से रौंदा; सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की
एशिया कप में टीम इंडिया की बंपर जीत, पाकिस्तान को 90 रनों से रौंदा; सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की
इंडिया
New BJP President: नितिन नबीन होंगे BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पार्टी ने कर दिया ऐलान
नितिन नबीन होंगे BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पार्टी ने कर दिया ऐलान
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 Box Office Collection Day 3: 'धुरंधर' के आगे तांडव मचा रही 'अखंडा 2', तीन दिन में ही वसूला इतना बजट
'धुरंधर' के आगे तांडव मचा रही 'अखंडा 2', तीन दिन में ही वसूला इतना बजट
ट्रेंडिंग
Video: रोहतक की वायरल दादी ने मचाया धमाल, महिला संगीत में अपने ठुमकों से उड़ाया गर्दा- वीडियो वायरल
रोहतक की वायरल दादी ने मचाया धमाल, महिला संगीत में अपने ठुमकों से उड़ाया गर्दा- वीडियो वायरल
INDIA AT 2047
2047 तक दोबारा 'विश्व गुरु' बन जाएगा भारत, ज्ञान के केंद्र में पढ़ने के लिए तरसेंगे दुनियाभर के लोग
2047 तक दोबारा 'विश्व गुरु' बन जाएगा भारत, ज्ञान के केंद्र में पढ़ने के लिए तरसेंगे दुनियाभर के लोग
हेल्थ
ठंड में भी जरूरी है रूम में वेंटीलेशन, दिनभर बंद रखते हैं खिड़की-दरवाजे तो हो जाएगी ये प्रॉब्लम
ठंड में भी जरूरी है रूम में वेंटीलेशन, दिनभर बंद रखते हैं खिड़की-दरवाजे तो हो जाएगी ये प्रॉब्लम
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget