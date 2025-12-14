खेल जगत में '10 नंबर जर्सी' को पहचान दिलाने वाले 2 दिग्गज एथलीटों की मुलाकात हुई है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर और लियोनेल मेसी एक-दूसरे से मिले और सचिन ने अपनी क्रिकेट जर्सी मेसी को भेंट भी की. यह क्रिकेट और फुटबॉल इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण रहा.

लियोनेल मेसी ने वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान सुनील छेत्री से भी मुलाकात की. वो उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस से मिले और उसके बाद 'मास्टर ब्लास्टर' सचिन तेंदुलकर से मिले. दोनों ने कुछ देर बाद भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है.

सचिन तेंदुलकर ने अपनी 2011 वनडे वर्ल्ड कप वाली जर्सी मेसी को भेंट की. वहीं अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर ने 2022 वर्ल्ड कप वाली बॉल सचिन तेंदुलकर को भेंट की. सचिन तेंदुलकर क्या कह रहे थे, इसके लिए मेसी के साथ उनकी ट्रांसलेटर भी मौजूद थी.

सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा?

इसी बीच सचिन तेंदुलकर से पूछा गया कि उनका लियोनेल मेसी के भारत आने पर क्या सोचना है. उन्होंने कहा, "हम लियोनेल मेसी की समर्पण, दृढ़ता और प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं. विनम्र स्वभाव के लिए, वो जिस तरह के इंसान हैं, उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है. मुंबई और भारत के लोगों की तरफ से मैं मेसी और उनके परिवार को खुश रहने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं."

लियोनेल मेसी 13 दिसंबर को कोलकाता पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने हैदराबाद में राहुल गांधी से मुलाकात की और एग्जीबिशन मैच का हिस्सा भी बने. वहीं आज वो मुंबई में पहुंचे और कल यानी 15 दिसंबर को दिल्ली जाएंगे.

