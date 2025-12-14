बैंक आपकी शिकायत को लगातार नजरअंदाज कर रहा है? तो यहां कर दें शिकायत करें, तुरंत होगी कार्रवाई

Bank Complaint Portal: अगर बैंक से जुड़ी किसी समस्या को लेकर आप महीनों से चक्कर काट रहे हैं और हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है. तो यह स्थिति वाकई परेशान करने वाली होती है. गलत चार्ज कट जाना, एटीएम से पैसे न निकलना लेकिन खाते से डेबिट हो जाना, लोन या क्रेडिट कार्ड से जुड़ी गड़बड़ी जैसी समस्याएं बहुत देखने को मिलती हैं. ऐसे में ग्राहक पहले ब्रांच में जाता है.

फिर अलग अलग अधिकारियों से मिलता है. ब्रांच मैनेजर तक बात पहुंचती है. लेकिन समाधान नहीं निकलता. ऐसे में कई लोगों को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा. तो आपको बता दें बैंक आखिरी ऑप्शन नहीं है. अगर बैंक आपकी बात नहीं सुन रहा. तो आप सीधे एक आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर शिकायत कर सकते हैं, जहां आपकी समस्या को गंभीरता से लिया जाता है. और कार्रवाई की जाती है.

RBI का CMS पोर्टल आएगा काम

भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी CMS बनाया है. यह एक ऑनलाइन पोर्टल है. जहां बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं. इसकी खास बात यह है कि यहां सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के बैंकों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है. CMS पर दर्ज की गई शिकायत सीधे RBI की निगरानी में जाती है.

यह भी पढ़ें: 5 लोगों के ग्रुप में सिर्फ 3 का टिकट हुआ कंफर्म, बाकी दो लोग कैसे कर सकते हैं यात्रा?

इसलिए बैंक इसे हल्के में नहीं ले सकता. गलत चार्ज, ट्रांजैक्शन फेल होने पर पैसे अटकना, लोन या कार्ड से जुड़ी शिकायतें. सर्विस में लापरवाही जैसी समस्याओं के लिए यह प्लेटफॉर्म काफी असरदार है. अगर बैंक तय समय में जवाब नहीं देता या संतोषजनक समाधान नहीं करता. तो RBI खुद मामले को आगे बढ़ाता है. यही वजह है कि CMS आम ग्राहकों के लिए एक मजबूत जरिया बन चुका है.

कैसे करें शिकायत दर्ज?

RBI के CMS पर शिकायत दर्ज करने की प्रोसेस बेहद आसान है. इसके लिए आपको cms.rbi.org.in वेबसाइट पर जाना होगा. वहां लॉगिन करने के बाद File a Complaint के ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद कैप्चा कोड भरें और अपना नाम व मोबाइल नंबर दर्ज करें. मोबाइल पर आए OTP को वेरिफाई करने के बाद अगला स्टेप खुलेगा. यहां आपको संबंधित बैंक का नाम चुनना है और अपनी शिकायत की पूरी जानकारी साफ शब्दों में लिखनी है.

यह भी पढ़ें: बैंकिंग सेक्टर में इस साल हुए ये बड़े बदलाव, नॉमिनी से लेकर अनक्लेम्ड पैसे तक निकालना हुआ आसान

चाहें तो आप मुआवजे की मांग भी दर्ज कर सकते हैं. सारी डिटेल्स भरने के बाद Review और Submit पर क्लिक करें. सबमिट होते ही आपको एक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा. जिससे आप अपनी शिकायत का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. इस तरह बिना बैंक के चक्कर लगाए आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: इन 18 तरह के काम करने वालों को सरकार देती है कम ब्याज दर पर लोन, जान लें कौन कर सकते हैं अप्लाई