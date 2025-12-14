बीजेपी ने रविवार (14 दिसंबर) को दो अहम फैसले लेते हुए सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश की है. पार्टी ने एक तरफ सामान्य श्रेणी से आने वाले बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, उन्हें बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. दूसरी तरफ पार्टी ने ओबीसी कैटेगरी से आने वाले पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया है. नितिन नबीन को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए बीजेपी ने सामान्य वर्ग को तो साधा ही है साथ ही संगठन को और मजबूत करने में उनकी काबिलियत पर भरोसा जताया है.

नितिन नबीन कायस्थ जाति से आते हैं. उनकी उम्र करीब 45 साल की है. वो करीब 26 साल की उम्र में ही विधायक चुने गए थे. उनकी पहचान एक तेज तर्रार नेता के रूप में है. बीजेपी को भरोसा है कि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो आगामी सियासी रणनीति को धार देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. उनकी नियुक्त को बिहार की सियासत में पार्टी के संगठनात्मक विस्तार के तौर पर भी देखा जा रहा है.

जेपी नड्डा की जगह नितिन नबीन को BJP की कमान

बीजेपी संसदीय बोर्ड ने रविवार (14 दिसंबर) को बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करने का अहम फैसला किया. बीजेपी ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर भी जानकारी शेयर की है. नितिन नबीन तत्काल प्रभाव से कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अब जेपी नड्डा की जगह BJP की कमान संभालेंगे.

नितिन नबीन पांचवीं बार बने हैं विधायक

नितिन नबीन मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में मंत्री हैं. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी को अधिक सीटें लाने में उनका भी अहम योगदान माना जा रहा है. प्रदेश में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है. वो पटना जिले के बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं. उन्होंने लगातार पांचवीं बार बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है.

यूपी में पंकज चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी

उधर, पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाकर ओबीसी समाज को आगामी चुनाव में साधने की बड़ी कोशिश की गई है. यूपी में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं. यहां ओबीसी मतदाताओं की बड़ी आवादी है. बीजेपी की कोशिश है कि वो गैर यादव ओबीसी वोटर्स को अपने पक्ष में करे. यादव को समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है. पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं. प्रदेश में यादव के बाद कुर्मी समाज का भी सबसे ज्यादा प्रभाव है.

ऐसे में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर प्रदेश में कुर्मी समाज को साधने के बीजेपी के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है. पंकज चौधरी यूपी के महाराजगंज सीट से बीजेपी के सांसद हैं और केंद्र की सरकार में वित्त राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.