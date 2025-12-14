'रियल लाइफ दया बैन' ठंड में कचरा उठाने आए सफाईकर्मियों को रोज पिला रही चाय- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो इंसानियत और संवेदनशीलता की मिसाल पेश कर रहा है. वायरल वीडियो में एक महिला ठंड के मौसम में कचरा उठाने और सफाई का काम करने आए कर्मचारियों के लिए खुद चाय बनाती नजर आ रही है. इस छोटे से लेकिन दिल छू लेने वाले काम ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है और यूजर्स महिला की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोगों ने तो महिला को रियल लाइफ दया बैन का खिताब भी दे डाला है.

कचरा उठाने वाले कर्मचारियों को चाय पिलाती दिखी महिला

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कचरा उठाने वाली गाड़ी कॉलोनी के बाहर खड़ी है, जिसमें सफाईकर्मी कचरा इकट्ठा कर रहे हैं. इसी दौरान एक महिला घर से बाहर निकलती है, हाथ में चाय के कप लेकर कर्मचारियों के पास पहुंचती है और उन्हें गर्म चाय देती है. ठंड में काम कर रहे सफाईकर्मी महिला की इस पहल से खुश नजर आते हैं और चाय लेकर शुक्रिया अदा करते दिखते हैं. लोगों का कहना है कि महिला ऐसा अक्सर किया करती है.

एक माँ सुबह 7:15 बजे सफाई कर्मचारियों को चाय देने बाहर आती है। उनका यह छोटा-सा काम उन सफाई कर्मियों के दिन में गर्माहट भर देता है।



यह हमें याद दिलाता है कि दयालुता के छोटे काम भी हमारे शहर के लिए मेहनत करने वाले लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं।

बेहद सादगी और बगैर पोज के महिला ने निभाया इंसानियत का धर्म

वीडियो में यह भी साफ दिखाई देता है कि महिला बिना किसी दिखावे के, बेहद सहज तरीके से यह काम कर रही है. न तो कैमरे के लिए पोज दिया गया है और न ही किसी तरह का प्रचार. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को ‘रियल लाइफ इंसानियत’ बता रहे हैं. कई यूजर्स महिला को ‘रियल लाइफ दया बेन’ कहकर संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समाज में ऐसे छोटे-छोटे काम ही बड़ी बदलाव की शुरुआत करते हैं.

यूजर्स ने भी की तारीफ

वीडियो को @Jimmyy__02 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दुनिया में आज भी अच्छे लोग बाकी हैं. एक और यूजर ने लिखा...ये तो रियल लाइफ दया बैन है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...महिला ने पूरे इंटरनेट का दिल जीत लिया.

