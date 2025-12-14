90 के दशक की पॉपुलर हसीना महिमा चौधरी ने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत मुश्किलें झेली हैं. एक्ट्रेस ने दर्दनाक हादसे से लेकर कैंसर तक का सामना किया है. इन दिनों महिमा अपनी अपकमिंग फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी को लेकर चर्चा में हैं. उनकी फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. इससे पहले एक्ट्रेस ने अपने स्ट्रगल और मुश्किलों से भरे दिनों को याद किया है.

सिद्धार्थ कानन को दिए एक हालिया इंटरव्यू में महिमा चौधरी ने कहा- 'बहुत सारी घटनाएं हुईं. मेरी पहली फिल्म के बाद, मुझे कोर्ट में घसीटा गया, मुझे कई फिल्मों से निकाल दिया गया, क्योंकि कहा गया था कि मेरा मुक्ता के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जो सच नहीं था. मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर मैं एक साल तक घर पर बैठी रही. मैंने छोटे-मोटे रोल करने शुरू किए, वो सभी फिल्में हिट हुईं… यहां तक ​​कि जब मैं सिर्फ एक गाना कर रही थी.'

भयानक कार हादसे ने बिगाड़ दिया था चेहरे का नक्शा

महिमा चौधरी आगे कहती हैं- 'फिर लोग मुझे सिर्फ एक गाना ऑफर करने लगे, मैंने उन्हें मना कर दिया. मुझे लकी मैस्कॉट कहा जाता था, लेकिन मैं और भी बहुत कुछ करना चाहती थी. फिर मैंने वापसी की, प्रियदर्शन, राज संतोषी, लज्जा आदि के साथ फिल्में कीं.' महिमा चौधरी ने इस दौरान फिल्म 'दिल क्या करे' की शूटिंग के दौरान हुए उस भयानक कार हादसे के बारे में भी बताया. एक्ट्रेस ने कहा- 'कांच के 67 छोटे-छोटे टुकड़े थे, जिन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे खुरचकर निकाला गया. अगले दिन, चेहरा और भी सूजा हुआ और बेढंगा हो गया था.'

'मैं धूप में बाहर नहीं जा सकती थी...'

महिमा बताती हैं- 'मेरे दोस्त मेरी चोट पर हंस रहे थे, उन्हें लगा कि मेरी किसी से लड़ाई हुई है और मैं झूठ बोल रही हूं. उस समय, मुझे नहीं पता था कि मैं जीवन में क्या करूंगी, ये बहुत मुश्किल था. मैं धूप में बाहर नहीं जा सकती थी, टांके ठीक होने तक इंतजार करना पड़ता था, फिर वे भरते थे, इसलिए चेहरे को नम रखना पड़ता था. धूप और यूवी किरणों से निशान पड़ सकते हैं. मैंने बीच में 1-2 गाने पूरे किए, लेकिन किसी को भी बाहर जाकर काम करने की पूरी छूट नहीं दे सकती थी. मेरे कॉस्ट्यूम डिजाइनर को निशानों पर, खासकर बाईं तरफ जो ज्यादा सूजी हुई थी, हीरे के आकार के डॉट्स लगाने पड़े. उसके बाद यह एक फैशन बन गया, लोग इसे बेचने भी लगे.'