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कलाई पर ही पहचानें अनजान नंबर, Smartwatch पर ऐसे चलाएं Truecaller
अब अनजान कॉल की पहचान के लिए हर बार फोन निकालने की जरूरत नहीं होगी. Truecaller ने Wear OS Smartwatch के लिए ऐप लॉन्च किया है, जिससे कलाई पर ही Caller की पहचान देखी जा सकती है.
आजकल फोन हर समय हाथ में रहे, यह जरूरी नहीं है. कई बार कॉल आती है और फोन जेब या बैग में होता है. ऐसे में अगर कॉल करने वाले की पहचान सीधे कलाई पर ही पता चल जाए, तो काफी सुविधा हो सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए Truecaller ने अब Wear OS Smartwatch के लिए भी अपना ऐप लॉन्च किया है. Android और iOS पर Spam Protection और Caller Identity के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला Truecaller अब स्मार्टवॉच पर भी कॉल से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराएगा. इसकी मदद से यूजर्स फोन निकाले बिना अनजान नंबर की पहचान कर सकेंगे और कॉल को मैनेज भी कर सकेंगे. तो आइए जानते हैं कि Smartwatch पर Truecaller को कैसे डाउनलोड और इस्तेमाल कर सकते हैं.
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Published at : 05 Sep 2026 09:20 AM (IST)
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