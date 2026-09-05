कलाई पर ही पहचानें अनजान नंबर, Smartwatch पर ऐसे चलाएं Truecaller

Truecaller ऐप को सीधे Smartwatch के Google Play Store से इंस्टॉल किया जा सकता है. इसके अलावा फोन में मौजूद Truecaller ऐप के जरिए भी इसे वॉच पर इंस्टॉल किया जा सकता है. स्मार्टफोन के Play Store पर Truecaller के ऐप पेज पर जाकर वॉच के मॉडल नाम के सामने दिए गए Install बटन पर टैप करके इसे रिमोटली भी इंस्टॉल किया जा सकता है.