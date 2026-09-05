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कलाई पर ही पहचानें अनजान नंबर, Smartwatch पर ऐसे चलाएं Truecaller

अब अनजान कॉल की पहचान के लिए हर बार फोन निकालने की जरूरत नहीं होगी. Truecaller ने Wear OS Smartwatch के लिए ऐप लॉन्च किया है, जिससे कलाई पर ही Caller की पहचान देखी जा सकती है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 05 Sep 2026 09:20 AM (IST)
अब अनजान कॉल की पहचान के लिए हर बार फोन निकालने की जरूरत नहीं होगी. Truecaller ने Wear OS Smartwatch के लिए ऐप लॉन्च किया है, जिससे कलाई पर ही Caller की पहचान देखी जा सकती है.

आजकल फोन हर समय हाथ में रहे, यह जरूरी नहीं है. कई बार कॉल आती है और फोन जेब या बैग में होता है. ऐसे में अगर कॉल करने वाले की पहचान सीधे कलाई पर ही पता चल जाए, तो काफी सुविधा हो सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए Truecaller ने अब Wear OS Smartwatch के लिए भी अपना ऐप लॉन्च किया है. Android और iOS पर Spam Protection और Caller Identity के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला Truecaller अब स्मार्टवॉच पर भी कॉल से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराएगा. इसकी मदद से यूजर्स फोन निकाले बिना अनजान नंबर की पहचान कर सकेंगे और कॉल को मैनेज भी कर सकेंगे. तो आइए जानते हैं कि Smartwatch पर Truecaller को कैसे डाउनलोड और इस्तेमाल कर सकते हैं.

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सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपकी Smartwatch Truecaller ऐप को सपोर्ट करती है या नहीं. इसके लिए वॉच में Wear OS 3.0 या उससे नया वर्जन होना चाहिए. इसके बाद ही आप Smartwatch पर Truecaller का इस्तेमाल कर पाएंगे.
सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपकी Smartwatch Truecaller ऐप को सपोर्ट करती है या नहीं. इसके लिए वॉच में Wear OS 3.0 या उससे नया वर्जन होना चाहिए. इसके बाद ही आप Smartwatch पर Truecaller का इस्तेमाल कर पाएंगे.
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Truecaller ऐप को सीधे Smartwatch के Google Play Store से इंस्टॉल किया जा सकता है. इसके अलावा फोन में मौजूद Truecaller ऐप के जरिए भी इसे वॉच पर इंस्टॉल किया जा सकता है. स्मार्टफोन के Play Store पर Truecaller के ऐप पेज पर जाकर वॉच के मॉडल नाम के सामने दिए गए Install बटन पर टैप करके इसे रिमोटली भी इंस्टॉल किया जा सकता है.
Truecaller ऐप को सीधे Smartwatch के Google Play Store से इंस्टॉल किया जा सकता है. इसके अलावा फोन में मौजूद Truecaller ऐप के जरिए भी इसे वॉच पर इंस्टॉल किया जा सकता है. स्मार्टफोन के Play Store पर Truecaller के ऐप पेज पर जाकर वॉच के मॉडल नाम के सामने दिए गए Install बटन पर टैप करके इसे रिमोटली भी इंस्टॉल किया जा सकता है.
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ऐप इंस्टॉल होने के बाद Truecaller का आइकन Smartwatch के App Drawer में दिखाई देगा. यहां Truecaller को खोजकर उस पर टैप करें. इसके बाद आपको ऐप को अपनी Smartwatch का Default Dialer सेट करना होगा. यह जरूरी है, क्योंकि Default Dialer सेट किए बिना Smartwatch पर Truecaller को आगे इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.
ऐप इंस्टॉल होने के बाद Truecaller का आइकन Smartwatch के App Drawer में दिखाई देगा. यहां Truecaller को खोजकर उस पर टैप करें. इसके बाद आपको ऐप को अपनी Smartwatch का Default Dialer सेट करना होगा. यह जरूरी है, क्योंकि Default Dialer सेट किए बिना Smartwatch पर Truecaller को आगे इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.
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Truecaller को Default Dialer सेट करने के बाद ऐप खुल जाएगा. इसके बाद यूजर्स Smartwatch से ही कॉल कर सकेंगे. यानी कॉल करने के लिए हर बार फोन निकालने की जरूरत नहीं होगी.
Truecaller को Default Dialer सेट करने के बाद ऐप खुल जाएगा. इसके बाद यूजर्स Smartwatch से ही कॉल कर सकेंगे. यानी कॉल करने के लिए हर बार फोन निकालने की जरूरत नहीं होगी.
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जब किसी अनजान नंबर से कॉल आएगी, तो Smartwatch पर ही कॉल करने वाले की पहचान दिखाई देगी. इसके अलावा यूजर्स अपनी कलाई से ही कॉल को Reject या Silence भी कर सकेंगे. Recent Calls को ब्राउज करने और Contact Details देखने की सुविधा भी मिलेगी.
जब किसी अनजान नंबर से कॉल आएगी, तो Smartwatch पर ही कॉल करने वाले की पहचान दिखाई देगी. इसके अलावा यूजर्स अपनी कलाई से ही कॉल को Reject या Silence भी कर सकेंगे. Recent Calls को ब्राउज करने और Contact Details देखने की सुविधा भी मिलेगी.
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Truecaller के मुताबिक, बेहतर और बिना रुकावट एक्सपीरियंस के लिए Smartwatch को Truecaller ऐप वाले फोन से हमेशा कनेक्ट रखना चाहिए. इससे यूजर्स Smartwatch पर Truecaller की सुविधाओं का लगातार इस्तेमाल कर सकेंगे.
Truecaller के मुताबिक, बेहतर और बिना रुकावट एक्सपीरियंस के लिए Smartwatch को Truecaller ऐप वाले फोन से हमेशा कनेक्ट रखना चाहिए. इससे यूजर्स Smartwatch पर Truecaller की सुविधाओं का लगातार इस्तेमाल कर सकेंगे.
Published at : 05 Sep 2026 09:20 AM (IST)
Tags :
Technology Truecaller Wear OS Smartwatch

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