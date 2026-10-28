ED की बड़ी कार्रवाई, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन-इमारतें अटैच
ED ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर की जमीन और इमारतें 426.46 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रोविजनली अटैच कीं. इनकी मौजूदा बाजार कीमत करीब 1,170 करोड़ रुपए की बताई गई है.
ईडी ने आजम खान पर बड़ी नकेल कसी है. जांच एजेंसी ने कार्रवाई करते हुए आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन-इमारतें अटैच की हैं. ED ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर की जमीन और इमारतें 426.46 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रोविजनली अटैच कीं. अटैच संपत्तियों की मौजूदा बाजार कीमत करीब 1,170 करोड़ रुपए की बताई गई है.
इसके अलावा आगे बताया गया है कि कार्रवाई PMLA के तहत मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, आजम खान और अन्य के खिलाफ जांच में हुई. ED के मुताबिक यूनिवर्सिटी निर्माण में सरकारी काम और सरकारी धन के कथित डायवर्जन का खुलासा हुआ. जांच में यूनिवर्सिटी कैंपस की कुल लागत 499.09 करोड़ आंकी गई. ED ने 426.46 करोड़ रुपये अपराध से प्राप्त बताया है. मामले में ED की आगे की जांच जारी है.
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