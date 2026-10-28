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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाED की बड़ी कार्रवाई, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन-इमारतें अटैच

ED की बड़ी कार्रवाई, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन-इमारतें अटैच

ED ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर की जमीन और इमारतें 426.46 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रोविजनली अटैच कीं. इनकी मौजूदा बाजार कीमत करीब 1,170 करोड़ रुपए की बताई गई है. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 28 Oct 2026 05:26 PM (IST)
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ईडी ने आजम खान पर बड़ी नकेल कसी है. जांच एजेंसी ने कार्रवाई करते हुए आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन-इमारतें अटैच की हैं. ED ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर की जमीन और इमारतें 426.46 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रोविजनली अटैच कीं. अटैच संपत्तियों की मौजूदा बाजार कीमत करीब 1,170 करोड़ रुपए की बताई गई है. 

इसके अलावा आगे बताया गया है कि कार्रवाई PMLA के तहत मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, आजम खान और अन्य के खिलाफ जांच में हुई. ED के मुताबिक यूनिवर्सिटी निर्माण में सरकारी काम और सरकारी धन के कथित डायवर्जन का खुलासा हुआ. जांच में यूनिवर्सिटी कैंपस की कुल लागत 499.09 करोड़ आंकी गई. ED ने 426.46 करोड़ रुपये अपराध से प्राप्त बताया है.  मामले में ED की आगे की जांच जारी है.

अपडेट जारी है...

 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

Contact: K.sehore@gmail.com
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Published at : 28 Oct 2026 05:19 PM (IST)
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