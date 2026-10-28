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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में चुनाव से पहले महिलाओं को 50 हजार रुपये देगी योगी सरकार? साफ हो गई तस्वीर

UP में चुनाव से पहले महिलाओं को 50 हजार रुपये देगी योगी सरकार? साफ हो गई तस्वीर

UP में योगी सरकार द्वारा चुनाव से पहले महिलाओं को 50,000 रुपये देने की बात सामने आ रही है. हालांकि इसको लेकर यूपी बीजेपी चीफ पंकज सिंह ने तस्वीर साफ कर दी है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 28 Oct 2026 08:14 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जनता को लुभाकर वोट पाने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से तमाम चुनावी वादे किए जा रहे हैं. इस बीच खबरें सामने आईं कि भारतीय जनता पार्टी भी यूपी की महिलाओं को 50 हजार रुपये देगी. इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता भी महिलाओं को 40 हजार रुपये देने का ऐलान कर चुके हैं.

वहीं बीजेपी के 50 हजार रुपये देने वाले वादे पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने तस्वीर साफ कर दी है. पंकज सिंह से सवाल किया गया कि इलेक्शन के दौरान कई सारे वादे किए जाते हैं. सुनने में आ रहा है कि आपकी पार्टी महिलाओं को 50 हजार रुपये देने जा रही है. इस सवाल के जवाब में पंकज सिंह ने कहा, "उत्तर प्रदेश में महिलाओं को हम लोग 50 हजार देने जा रहे हैं. यह खबर कहां से आई. इसको लेकर मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है."

पंकज सिंह ने 50 हजार वाले वादे पर और क्या कहा?

पंकज सिंह ने आगे बताया, "हमारे यहां जो भी मैनिफेस्टो बनता है या जो भी वादा होता है उस पर एक कमेटी होती है जो निर्णय लेती है. ऐसे में जब फैसला लिया जाता है तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा इस पर विचार कर लिया जाता है." उन्होंने कहा, "हमारे यहां मैनिफेस्टो कमेटी होगी जो बैठेगी और सारी चीजों पर विचार कर क्या जरूरत है फिर फैसला होगा."

वहीं अखिलेश यादव के महिलाओं को 40 हजार रुपये देना और युवाओं को लैपटॉप बांटने वाले वादे पर भी पंकज सिंह ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "रहा सवाल अखिलेश के 40 हजार और लैपटाप का तो जब जिसको चुनाव में जीतकर नहीं आना है तो वे कुछ भी दे सकता है. 2024 में 1 लाख महिलाओं को दिए थे. तो वे कुछ भी दे सकते हैं." 

बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने महिलाओं और बेटियों को केंद्र में रखते हुए कई बड़े चुनावी ऐलान किए हैं. पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने ‘स्त्री सम्मान समृद्धि योजना’ के तहत प्रदेश की हर महिला को सालाना 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 28 Oct 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027 YOGI ADITYANATH
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