पब्लिक जगह पर WhatsApp वॉइस मैसेज सुनना नहीं चाहते? टेक्स्ट में बदलकर पढ़ें, ये है आसान तरीका

WhatsApp का Voice Message Transcript फीचर किसी भी वॉइस नोट को टेक्स्ट फॉर्मेट में बदलने की सुविधा देता है. इसकी मदद से यूजर्स ऑडियो मैसेज को प्ले किए बिना उसकी सामग्री पढ़ सकते हैं. खास बात यह है कि यह फीचर उन परिस्थितियों में बेहद उपयोगी साबित होता है जब हेडफोन उपलब्ध न हों या आसपास का माहौल शांत रखना जरूरी हो.