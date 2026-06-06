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पब्लिक जगह पर WhatsApp वॉइस मैसेज सुनना नहीं चाहते? टेक्स्ट में बदलकर पढ़ें, ये है आसान तरीका
WhatsApp Voice Message Hack: यह फीचर वॉइस मैसेज को लिखित टेक्स्ट में बदल देता है जिससे आपको ऑडियो सुनने की जरूरत नहीं पड़ती.
WhatsApp आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है. इसके जरिए यूजर्स टेक्स्ट चैट करने के साथ-साथ ऑडियो और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं. इसके अलावा स्टेटस शेयर करने और वॉइस नोट भेजने जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. हालांकि कई बार हमें ऐसे वॉइस मैसेज प्राप्त होते हैं जिन्हें किसी सार्वजनिक स्थान, ऑफिस या भीड़भाड़ वाली जगह पर सुनना सुविधाजनक नहीं होता. ऐसे में WhatsApp का ट्रांसक्रिप्ट फीचर काफी काम आता है.
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Published at : 06 Jun 2026 07:13 PM (IST)
Tags :WhatsApp TECH NEWS HINDI
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