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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWaze और Google Maps में क्या होता है अंतर? जानिए किस्मे मिलते हैं एडवांस फीचर्स

Waze और Google Maps में क्या होता है अंतर? जानिए किस्मे मिलते हैं एडवांस फीचर्स

Google Maps सिर्फ नेविगेशन तक सीमित नहीं है. ये आसपास के होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, एटीएम, अस्पताल और दूसरे जरूरी जगहों की भी जानकारी देता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 22 Jul 2026 06:37 PM (IST)
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  • Waze भीड़भाड़ में वैकल्पिक मार्ग सुझाकर समय बचाता है।

Waze Vs Google Maps: आज के समय में लोग अब रास्ता खोजने के लिए इंसान से नहीं पूछते हैं बल्कि गूगल मैप्स का सहारा लेते हैं. ये नेविगेशन ऐप पूरी दुनिया में काफी फेमश हो चुका है और लोग इसे कई तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन हाल ही में गूगल मैप्स को टक्कर देने के लिए एक नया नेविगेशन ऐप आया है जिसका नाम वेज है. इस ऐप में भी यूजर्स को कई सारे एडवांस फीचर्स दिए जा रहे हैं जो उनके बहुत काम आ सकते हैं. आइए जानते हैं कि दोनों में क्या है अंतर.

Google Maps

Google Maps सिर्फ नेविगेशन तक सीमित नहीं है. ये आसपास के होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, एटीएम, अस्पताल और दूसरे जरूरी जगहों की भी जानकारी देता है. इसके अलावा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पैदल चलने और साइकिल से ट्रैवल करने के लिए भी सही रूट देख सकते हैं.

बता दें कि इस ऐप में ऑफलाइन मैप डाउनलोड करने का फीचर भी मिलता है जिससे आपको कोई भी रास्त खोजने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसी वजह से Google Maps को रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए यूजर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं.

Waze

अब दूसरी तरफ, Waze की बात करें तो ये खासतौर पर उन यूजर्स के लिए पेश किया गया है जो रोजाना कार या बाइक से लंबी दूरी तय करते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें यूजर्स खुद ट्रैफिक, एक्सीडेंट, सड़क बंद होने, पुलिस चेकिंग और स्पीड कैमरा जैसी जानकारी को रियल टाइम में शेयर कर सकते हैं.

इसके अलावा अगर किसी रास्ते पर जाम लग जाता है तो Waze तुरंत आपको दूसरे रूट सजेस्ट कर देता है. इससे समय और फ्यूल दोनों की बचत हो सकती है. लगातार ड्राइव करने वाले लोगों के लिए ये फीचर बहुत ज्यादा काम का साबित हो सकता है.

किसमें हैं ज्यादा एडवांस फीचर्स

अब इन दोनो नेविगेशन ऐप्स के फीचर्स की बात करें तो Google Maps ग्लोबली यूजर्स को बेहतरीन फीचर्स उपलब्ध कराता है. साथ ही ये ज्यादा बैलेंस्ड ऐप भी माना जाता है. ये नेविगेशन के साथ-साथ जगहों की जानकारी, रिव्यू, फोटो, बिजनेस टाइमिंग और ऑफलाइन मैप जैसी कई फीचर्स उपलब्ध कराता है.

वहीं, दूसरी ओर, Waze लाइव ट्रैफिक अपडेट और ड्राइविंग अलर्ट देने में ज्यादा तेज माना जाता है. ये उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है जो रोजाना भीड़भाड़ वाले रास्तों पर सफर करते हैं और हर मिनट की बचत करना चाहते हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 22 Jul 2026 06:37 PM (IST)
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