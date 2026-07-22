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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसिर्फ एक रुपये में मिल रहा है JioHotstar Premium सब्सक्रिप्शन, ऐसे करें क्लेम

सिर्फ एक रुपये में मिल रहा है JioHotstar Premium सब्सक्रिप्शन, ऐसे करें क्लेम

JioHotstar Premium Subscription: जियोहॉटस्टार प्रमोशनल ऑफर के तहत सिर्फ एक रुपये में प्रीमियम मेंबरशिप दे रहा है. इसे जियोहॉटस्टार ऐप में जाकर एक्टिवेट किया जा सकता है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 22 Jul 2026 03:56 PM (IST)
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  • जियोहॉटस्टार का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक रुपये में पाएं।
  • सीमित जियो यूजर्स के लिए, ऑटो-रिन्यूअल बंद करना महत्वपूर्ण है।
  • एयरटेल के ₹3,999 प्लान में तीन महीने का सब्सक्रिप्शन मुफ्त।

JioHotstar Premium Subscription: सिर्फ एक रुपये देकर आप जियोहॉटस्टार का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं. जी हां, आपने सही सुना है. सिर्फ एक रुपये में जियोहॉटस्टार प्रीमियम की मेंबरशिप मिल रही है. इसमें आप एक महीने तक प्रीमियम कंटेट का मजा उठा पाएंगे. हालांकि, यह ऑफर सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं है. अगर आपके फोन में यह ऑफर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है. वहीं अगर आपको यह ऑफर दिख रहा है तो आइए जानते हैं कि इसे कैसे क्लेम किया जा सकता है.

किन यूजर्स के लिए आया है ऑफर?

जियोहॉटस्टार की तरफ से यह ऑफर लिमिटेड यूजर्स के लिए रोल आउट किया गया है. इसका फायदा उठाने के लिए आपको जियो नंबर की मदद से साइन-इन करना होगा. ध्यान रहे कि यह नंबर पर पहले कोई जियोहॉटस्टार सब्सक्रिप्शन नहीं होना चाहिए. यह प्लान करीब 30 दिनों तक वैलिड रहेगा और इस केवल एक बार क्लेम किया जा सकता है. अगर आपको इस प्लान का फायदा मिलता है तो आप अपने फोन, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी समेत किसी भी दो डिवाइस पर एक साथ कंटेट को स्ट्रीम कर सकते हैं.

इस बात का रखें ध्यान

अगर आप इस प्लान के लिए एलिजिबिल हैं और एक रुपये की पेमेंट कर इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो ऑटो रिन्यूअल का ध्यान रखना जरूरी है. अगर आप इसे इनेबल रखते हैं तो प्रमोशनल प्लान खत्म होते ही आपको रेगुलर प्लान पर स्विच कर दिया जाएगा. यानी एक महीने के बाद आपको बाकी यूजर्स के बराबर पैसे खर्च करने पड़ेंगे.

कैसे एक्टिवेट करें प्लान?

अगर आप प्लान के लिए एलिजिबल हैं तो जियोहॉस्टार ऐप में अपने जियो नंबर से साइन-इन करें. फिर अपने प्रोफाइल पर जाकर सब्सक्रिप्शन सेक्शन को ओपन करें. अगर यहां एक रुपये वाला प्लान दिखता है तो इसे सेलेक्ट कर पेमेंट कर दें. ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद प्रीमियम मेंबरशिप तुरंत एक्टिव हो जाएगी. अगर आप एक महीने बाद इस मेंबरशिप को एक्टिव नहीं रखना चाहते तो ऑटो-रिन्यूएल ऑप्शन को बंद कर दें.

एयरटेल के इस प्लान में फ्री मिल रहा जियोहॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन

अगर आपके पास एयरटेल का नंबर है तो आप तीन महीनों के लिए जियोहॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन फ्री में पा सकते हैं. एयरटेल के 3,999 रुपये के प्लान में कंपनी तीन महीनों के लिए जियोहॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन फ्री दे रही है. इस प्लान में सालभर की वैलिडिटी, रोजाना 2.5GB डेटा + अनलिमिटेड 5G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 100 SMS और 12 महीनों के लिए Adobe Express का प्रीमियम प्लान भी फ्री दिया जा रहा है. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 22 Jul 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Airtel TECH NEWS JioHotstar
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