राहुल गांधी को LoP से हटाने की कोशिश में BJP? आएगा प्रस्ताव!

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर झारखंड बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा हमला बोला है. निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि बीजेपी जल्द ही राहुल गांधी को नेता विपक्ष के पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने की कोशिश कर सकती है. उनका कहना है कि राहुल गांधी की जवाबदेही तय होनी चाहिए. साल 2004 से 2026 तक, उनकी किसी भी विदेश यात्रा के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है.

इसी के साथ निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि राहुल गांधी ने अब तक जितनी भी यात्राएं की हैं, उनमें उन्होंने सरकार और संविधान के खिलाफ ही बात की है. वो विदेश जाते हैं तो किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, किस तरह के आंदोलन में शरीक होने के लिए फंडिंग की बात करते हैं, कोई नहीं जानता.

जानकारी के लिए बता दें कि निशिकांत दुबे का यह बयान उस समय में सामने आया है जब राहुल गांधी लोकसभा में बीजेपी से जवाबदेही मांग रहे हैं. राहुल गांधी ने 20 जुलाई को हुए छात्रों के आंदोलन में पुलिस द्वाार अतिरिक्त बल का प्रयोग, पेलेट गन चलने के लिए दी गई परमिशन और छात्रों की बेरहमी से पिटाई का मुद्दा उठाया और गृहमंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है.

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निशिकांत दुबे ने किया सोरोस का जिक्र

गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा सवाल खड़ा किया कि जॉर्ज सोरोस के लोग राहुल गांधी की यात्रा में कैसे थे? 2008 में इनका चीन के साथ समझौता हुआ था. ऐसा क्या गुप्त समझौता हुआ था जिसे आज तक डिस्क्लोज नहीं किया गया. विपक्ष के नेता अगर बाहर जाएगा तो देश की नीति और सरकार की नीति के बारे में बताएगा.



निशिकांत दुबे का दावा है कि राहुल गांधी ने जितनी भी यात्रा की है, उनमें देश के खिलाफ बोला है. सरकार के खिलाफ बोला है और संविधान के खिलाफ बोला है. सबसे पहले विपक्ष के नेता से इनको कैसे हटाया जाए, हम यह प्रस्ताव पेश करने की कोशिश करेंगे.

#WATCH | Delhi: BJP MP Nishikant Dubey says, "Rahul Gandhi's responsibility should be fixed. From 2004 to 2026, no one knows about any of their foreign trips...In all the trips Rahul Gandhi has taken so far, he has spoken against the government and the Constitution. We will try… pic.twitter.com/tHcmp7tEem — ANI (@ANI) July 27, 2026

राहुल गांधी की यात्रा और समझौतों के लिए बने SIT- निशिकांत दुबे

बीजेपी सांसद का कहना है कि साल 2004 से लेकर साल 2026 तक राहुल गांधी की सभी यात्रा, सारे मित्र, सारे गुप्त समझौतों की जानकारी पाने के लिए SIT गठित करनी चाहिए. इसके लिए सरकार से आग्रह करेंगे. जांच होगी तभी तो जिम्मेदारी तय होगी.

राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए निशिकांत दुबे ने यह तक कह दिया कि देश को तोड़ने की साजिश में गांधी शामिल हैं. जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन लोगों ने फंडिंग की है, पैसे दिए हैं, इसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है. निशिकांत दुबे का कहना है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में बिके हुए पुलते हैं.

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