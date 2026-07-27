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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडराहुल गांधी को LoP से हटाने की कोशिश में BJP? आएगा प्रस्ताव!

राहुल गांधी को LoP से हटाने की कोशिश में BJP? आएगा प्रस्ताव!

Nishikant Dubey on Rahul Gandhi: निशिकांत दुबे का कहना है कि किसी को नहीं पता कि राहुल गांधी विदेश जाकर किससे मिलते हैं क्या करते हैं किसी को नहीं पता. सोरोस के लोग इनकी यात्रा में कैसे थे?

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 27 Jul 2026 12:16 PM (IST)
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर झारखंड बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा हमला बोला है. निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि बीजेपी जल्द ही राहुल गांधी को नेता विपक्ष के पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने की कोशिश कर सकती है. उनका कहना है कि राहुल गांधी की जवाबदेही तय होनी चाहिए. साल 2004 से 2026 तक, उनकी किसी भी विदेश यात्रा के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है.

इसी के साथ निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि राहुल गांधी ने अब तक जितनी भी यात्राएं की हैं, उनमें उन्होंने सरकार और संविधान के खिलाफ ही बात की है. वो विदेश जाते हैं तो किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, किस तरह के आंदोलन में शरीक होने के लिए फंडिंग की बात करते हैं, कोई नहीं जानता. 

जानकारी के लिए बता दें कि निशिकांत दुबे का यह बयान उस समय में सामने आया है जब राहुल गांधी लोकसभा में बीजेपी से जवाबदेही मांग रहे हैं.  राहुल गांधी ने 20 जुलाई को हुए छात्रों के आंदोलन में पुलिस द्वाार अतिरिक्त बल का प्रयोग, पेलेट गन चलने के लिए दी गई परमिशन और छात्रों की बेरहमी से पिटाई का मुद्दा उठाया और गृहमंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है.

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निशिकांत दुबे ने किया सोरोस का जिक्र

गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा सवाल खड़ा किया कि जॉर्ज सोरोस के लोग राहुल गांधी की यात्रा में कैसे थे? 2008 में इनका चीन के साथ समझौता हुआ था. ऐसा क्या गुप्त समझौता हुआ था जिसे आज तक डिस्क्लोज नहीं किया गया. विपक्ष के नेता अगर बाहर जाएगा तो देश की नीति और सरकार की नीति के बारे में बताएगा.

निशिकांत दुबे का दावा है कि राहुल गांधी ने जितनी भी यात्रा की है, उनमें देश के खिलाफ बोला है. सरकार के खिलाफ बोला है और संविधान के खिलाफ बोला है. सबसे पहले विपक्ष के नेता से इनको कैसे हटाया जाए, हम यह प्रस्ताव पेश करने की कोशिश करेंगे.

राहुल गांधी की यात्रा और समझौतों के लिए बने SIT- निशिकांत दुबे

बीजेपी सांसद का कहना है कि साल 2004 से लेकर साल 2026 तक राहुल गांधी की सभी यात्रा, सारे मित्र, सारे गुप्त समझौतों की जानकारी पाने के लिए SIT गठित करनी चाहिए. इसके लिए सरकार से आग्रह करेंगे. जांच होगी तभी तो जिम्मेदारी तय होगी. 

राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए निशिकांत दुबे ने यह तक कह दिया कि देश को तोड़ने की साजिश में गांधी शामिल हैं. जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन लोगों ने फंडिंग की है, पैसे दिए हैं, इसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है. निशिकांत दुबे का कहना है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में बिके हुए पुलते हैं.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 27 Jul 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Nishikant Dubey Jharkhand News CONGRESS
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