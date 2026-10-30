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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशशिवराज सिंह चौहान की माता का निधन, केंद्रीय मंत्री बोले- 'मां का जाना खालीपन छोड़ गया'

शिवराज सिंह चौहान की माता का निधन, केंद्रीय मंत्री बोले- 'मां का जाना खालीपन छोड़ गया'

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की माताजी काशी बाई का आज भोपाल के एम्स में निधन हो गया है. उन्होंने सुबह अंतिम सांस ली. उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 बजे सीहोर के ग्राम जैत में होगा.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 30 Oct 2026 11:48 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की माताजी काशी बाई का आज (शुक्रवार, 30 अक्टूबर) को निधन हो गया है. उन्होंने आज सुबह भोपाल के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS) में अंतिम सांस ली. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एम्स पहुंचे हैं. आज दोपहर 3.00 बजे सीहोर के ग्राम जैत में उनका अंतिम संस्कार होगा.

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शिवराज सिंह चौहान ने बयां किया दर्द

अपनी मां की याद में शिवराज सिंह चौहान ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से पोस्ट किया. उन्होंने माताजी की तस्वीर शेयर करते हुए  लिखा, "आज का दिन हमारे पूरे परिवार के लिए अत्यंत दुख और शोक का दिन है. हमारी पूजनीय माताजी, श्रीमती काशीबाई जी, हमें छोड़कर अनंत यात्रा पर निकल गई हैं.

केंद्रीय मंत्री ने लिखा, "मां का जाना जीवन में एक ऐसा खालीपन छोड़ जाता है जिसे कोई नहीं भर सकता. आज उनकी यादें हमारे दिलों में गहरी भावनाएं जगा रही हैं. हम परमपिता परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे माताजी को अपने परम धाम में स्थान दें." वहीं, शिवराज सिंह चौहान ने खुद जानकारी दी कि उनकी माताजी का अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 बजे सीहोर जिले के पैतृक गांव 'जैत' में किया जाएगा.

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जताया शोक

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी शिवराज सिंह चौहान के परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त की और उनकी माताजी के दुखद निधन पर शोक व्यक्त किया. भजनलाल शर्मा ने लिखा, "शिवराज सिंह चौहान की पूजनीय माताजी के निधन का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है. दुख की इस घड़ी में, मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 30 Oct 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Shivraj Singh Chouhan MP News
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