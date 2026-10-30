IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबुरी तरह हारी टीम इंडिया, PAK ने सिर्फ 3.5 ओवर में खत्म किया मैच, कप्तान अफरीदी चमके

बुरी तरह हारी टीम इंडिया, PAK ने सिर्फ 3.5 ओवर में खत्म किया मैच, कप्तान अफरीदी चमके

India vs Pakistan Hong Kong Sixes 2026: हॉन्ग कॉन्ग सिक्स 2026 टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है. अफरीदी ने तूफानी अंदाज में 41 रन बनाए.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 30 Oct 2026 01:11 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान ने भारत को 4 विकेट से बुरी तरह हरा दिया है. हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने सिर्फ 3.5 ओवरों में लक्ष्य चेज कर दिया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवरों में 85 रन बनाए थे. पाकिस्तान के लिए ख्वाजा नाफाय और कप्तान अब्बास अफरीदी ने बल्ले से कोहराम मचा दिया.

भारतीय टीम के लिए सिर्फ शशांक सिंह गदर मचा पाए, जिन्होंने 11 गेंद में 40 रन जड़ दिए. नीतीश राणा का तो इतना बुरा हाल रहा कि उनसे गेंद और बल्ले का कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा था. नीतीश को 14 गेंद में 19 रन बनाकर रिटायर्ड आउट होना पड़ा. उसके बाद शशांक ने आकर जैसे-तैसे टीम इंडिया का स्कोर 85 तक पहुंचाया.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
IND vs NZ 4th T20I Live Score: पॉवरप्ले में न्यूजीलैंड ने बनाए 67 रन, 2 विकेट गंवाए; फिलिप्स-एलन क्रीज पर मौजूद
Live: पॉवरप्ले में न्यूजीलैंड ने बनाए 67 रन, 2 विकेट गंवाए; फिलिप्स-एलन क्रीज पर मौजूद
क्रिकेट
बुमराह vs शाहीन, सचिन बनाम इंजमाम, वकार यूनुस ने चुने भारत-पाकिस्तान के बेस्ट खिलाड़ी
बुमराह vs शाहीन, सचिन बनाम इंजमाम, वकार यूनुस ने चुने भारत-पाकिस्तान के बेस्ट खिलाड़ी
क्रिकेट
भुवनेश्वर पर भरोसा खत्म, वैभव भी OUT, ईशान किशन की वापसी, चौथे टी20 में टीम इंडिया की पहले बॉलिंग
भुवनेश्वर पर भरोसा खत्म, वैभव भी OUT, ईशान किशन की वापसी, चौथे टी20 में टीम इंडिया की पहले बॉलिंग
क्रिकेट
न्यूजीलैंड में दिखा विराट कोहली का जबरदस्त क्रेज, एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़ का वीडियो वायरल
न्यूजीलैंड में दिखा विराट कोहली का जबरदस्त क्रेज, एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़ का वीडियो वायरल

भारत की पहली हार

यह हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट में टीम इंडिया का पहला मैच था, जिसमें उसे बुरी तरह हार झेलनी पड़ी है. राहुल त्रिपाठी सिर्फ 9 रन बना पाए, नीतीश राणा भी फ्लॉप हो गए. वहीं राहुल तेवतिया और कप्तान क्रुणाल पांड्या, दोनों गोल्डन डक का शिकार बने और अपनी पारी की पहली गेंद पर '0' के स्कोर पर आउट हो गए.

जब गेंदबाजी में 85 रन के स्कोर को डिफेंड करने की बारी आई तो कप्तान क्रुणाल पांड्या ने पहले ही ओवर में 31 रन लुटा दिए. अब्बास अफरीदी ने उनके ओवर की आखिरी 5 गेंदों पर लगातार पांच छक्के लगाए. टी नटराजन भी कहां बचने वाले थे, उन्होंने 6 गेंद में 28 रन लुटा दिए. 2 ओवर में पाकिस्तान 59 रन बना चुका था. अब तो जीत उसके लिए औपचारिकता मात्र थी.

सिर्फ शशांक सिंह लड़ पाए

भारतीय टीम के लिए इस मैच में शशांक सिंह लड़ पाए. उन्होंने पहले बल्लेबाजी में 11 गेंद खेलकर 40 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 2 चौके और 5 छक्के लगाए. उसके बाद गेंदबाजी में भी शशांक ने एक ओवर में सिर्फ 14 रन दिए और एक विकेट भी लिया. उनके अलावा कोई भी भारतीय खिलाड़ी जलवा नहीं बिखेर पाया.

यह भी पढ़ें:

बुमराह vs शाहीन, सचिन बनाम इंजमाम, वकार यूनुस ने चुने भारत-पाकिस्तान के बेस्ट खिलाड़ी

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Hong Kong Sixes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs NZ 4th T20I Live Score: पॉवरप्ले में न्यूजीलैंड ने बनाए 67 रन, 2 विकेट गंवाए; फिलिप्स-एलन क्रीज पर मौजूद
Live: पॉवरप्ले में न्यूजीलैंड ने बनाए 67 रन, 2 विकेट गंवाए; फिलिप्स-एलन क्रीज पर मौजूद
क्रिकेट
बुमराह vs शाहीन, सचिन बनाम इंजमाम, वकार यूनुस ने चुने भारत-पाकिस्तान के बेस्ट खिलाड़ी
बुमराह vs शाहीन, सचिन बनाम इंजमाम, वकार यूनुस ने चुने भारत-पाकिस्तान के बेस्ट खिलाड़ी
क्रिकेट
भुवनेश्वर पर भरोसा खत्म, वैभव भी OUT, ईशान किशन की वापसी, चौथे टी20 में टीम इंडिया की पहले बॉलिंग
भुवनेश्वर पर भरोसा खत्म, वैभव भी OUT, ईशान किशन की वापसी, चौथे टी20 में टीम इंडिया की पहले बॉलिंग
क्रिकेट
न्यूजीलैंड में दिखा विराट कोहली का जबरदस्त क्रेज, एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़ का वीडियो वायरल
न्यूजीलैंड में दिखा विराट कोहली का जबरदस्त क्रेज, एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़ का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MLC चुनाव रिजल्ट का साइड इफेक्ट, BJP-शिंदे गठबंधन में तकरार, UP में बढ़ी टेंशन
MLC चुनाव रिजल्ट का साइड इफेक्ट, BJP-शिंदे गठबंधन में तकरार, UP में बढ़ी टेंशन
मध्य प्रदेश
शिवराज सिंह चौहान की माता का निधन, केंद्रीय मंत्री बोले- 'मां का जाना खालीपन छोड़ गया'
शिवराज सिंह चौहान की माता का निधन, केंद्रीय मंत्री बोले- 'मां का जाना खालीपन छोड़ गया'
क्रिकेट
बुरी तरह हारी टीम इंडिया, PAK ने सिर्फ 3.5 ओवर में खत्म किया मैच, कप्तान अफरीदी चमके
बुरी तरह हारी टीम इंडिया, PAK ने सिर्फ 3.5 ओवर में खत्म किया मैच, कप्तान अफरीदी चमके
ओटीटी
अब OTT पर भौकाल मचाने आ गई 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
अब ओटीटी पर भौकाल मचाएगी 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
इंडिया
अनंत सिंह को जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
अनंत सिंह को जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
इंडिया
गठबंधन के मॉक पार्लियामेंट में विजय की पार्टी TVK शामिल होगी या नहीं? बड़ा अपडेट
गठबंधन के मॉक पार्लियामेंट में विजय की पार्टी TVK शामिल होगी या नहीं? बड़ा अपडेट
Home Tips
Diwali Fan Cleaning: दीवाली पर पंखा चमकाने का आसान जुगाड़, बिना खोले 2 मिनट में करें साफ
दीवाली पर पंखा चमकाने का आसान जुगाड़, बिना खोले 2 मिनट में करें साफ
शिक्षा
JEE Main Registration 2027: जेईई मेन 2027 में कहां दे पाएंगे परीक्षा, NTA ने लागू किया नियम
JEE Main 2027 में कहां दे पाएंगे परीक्षा, शहर चुनने के लिए NTA ने लागू किया नियम
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget