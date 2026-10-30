बुरी तरह हारी टीम इंडिया, PAK ने सिर्फ 3.5 ओवर में खत्म किया मैच, कप्तान अफरीदी चमके

पाकिस्तान ने भारत को 4 विकेट से बुरी तरह हरा दिया है. हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने सिर्फ 3.5 ओवरों में लक्ष्य चेज कर दिया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवरों में 85 रन बनाए थे. पाकिस्तान के लिए ख्वाजा नाफाय और कप्तान अब्बास अफरीदी ने बल्ले से कोहराम मचा दिया.

भारतीय टीम के लिए सिर्फ शशांक सिंह गदर मचा पाए, जिन्होंने 11 गेंद में 40 रन जड़ दिए. नीतीश राणा का तो इतना बुरा हाल रहा कि उनसे गेंद और बल्ले का कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा था. नीतीश को 14 गेंद में 19 रन बनाकर रिटायर्ड आउट होना पड़ा. उसके बाद शशांक ने आकर जैसे-तैसे टीम इंडिया का स्कोर 85 तक पहुंचाया.

भारत की पहली हार

यह हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट में टीम इंडिया का पहला मैच था, जिसमें उसे बुरी तरह हार झेलनी पड़ी है. राहुल त्रिपाठी सिर्फ 9 रन बना पाए, नीतीश राणा भी फ्लॉप हो गए. वहीं राहुल तेवतिया और कप्तान क्रुणाल पांड्या, दोनों गोल्डन डक का शिकार बने और अपनी पारी की पहली गेंद पर '0' के स्कोर पर आउट हो गए.

जब गेंदबाजी में 85 रन के स्कोर को डिफेंड करने की बारी आई तो कप्तान क्रुणाल पांड्या ने पहले ही ओवर में 31 रन लुटा दिए. अब्बास अफरीदी ने उनके ओवर की आखिरी 5 गेंदों पर लगातार पांच छक्के लगाए. टी नटराजन भी कहां बचने वाले थे, उन्होंने 6 गेंद में 28 रन लुटा दिए. 2 ओवर में पाकिस्तान 59 रन बना चुका था. अब तो जीत उसके लिए औपचारिकता मात्र थी.

सिर्फ शशांक सिंह लड़ पाए

भारतीय टीम के लिए इस मैच में शशांक सिंह लड़ पाए. उन्होंने पहले बल्लेबाजी में 11 गेंद खेलकर 40 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 2 चौके और 5 छक्के लगाए. उसके बाद गेंदबाजी में भी शशांक ने एक ओवर में सिर्फ 14 रन दिए और एक विकेट भी लिया. उनके अलावा कोई भी भारतीय खिलाड़ी जलवा नहीं बिखेर पाया.

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