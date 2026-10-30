ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsDiwali Fan Cleaning: दीवाली पर पंखा चमकाने का आसान जुगाड़, बिना खोले 2 मिनट में करें साफ

Diwali Fan Cleaning: दीवाली पर पंखा चमकाने का आसान जुगाड़, बिना खोले 2 मिनट में करें साफ

Cleaning Tips: पंखे साफ करने का नाम सुनते ही कई लोगों को लगता है कि ब्लेड खोलने पड़ेंगे और पूरे घर में धूल फैल जाएगी. लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है.

Written By : सोनम |  Updated at : 30 Oct 2026 10:30 AM (IST)
Preferred Sources

How To Clean Ceiling Fan: दीवाली की सफाई शुरू होते ही घर के फर्श, खिड़कियां, पर्दे और फर्नीचर तो साफ कर लिए जाते हैं, लेकिन अक्सर छत के पंखे नजरअंदाज हो जाते हैं. ऊपर लगे होने की वजह से पंखों पर जमा धूल आसानी से दिखाई नहीं देती. लेकिन जैसे ही पंखा चलता है, ब्लेड पर जमी धूल कमरे में वापस फैल सकती है. ऐसे में दीवाली से पहले पंखों की सफाई करना भी जरूरी है.

पंखे साफ करने का नाम सुनते ही कई लोगों को लगता है कि ब्लेड खोलने पड़ेंगे और पूरे घर में धूल फैल जाएगी. लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है. एक आसान तरीका है, जिससे पंखे के ब्लेड पर जमा धूल को बिना नीचे गिराए साफ किया जा सकता है. इसके लिए घर में रखा पुराना तकिए का कवर यानी पिलोकेस काम आ सकता है. सारे ब्लेड साफ होने के बाद पिलोकेस को बाहर ले जाकर उल्टा करें और उसमें जमा धूल को कूड़ेदान में डाल दें. इस तरीके से फर्नीचर और फर्श पर धूल फैलने की परेशानी काफी कम हो सकती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

Home Tips
Amla Storage Tips: आंवला कैसे स्टोर करें कि महीनों चले? आजमाएं दादी-नानी के नुस्खे
आंवला कैसे स्टोर करें कि महीनों चले? आजमाएं दादी-नानी के नुस्खे
Home Tips
Luxury Dining Table: घर पर डाइनिंग को 5 स्टार लुक देना है? टेबल सेट करने की ये ट्रिक अपनाएं
घर पर डाइनिंग को 5 स्टार लुक देना है? टेबल सेट करने की ये ट्रिक अपनाएं
Home Tips
Small Home Library: कम जगह में घर पर बनाएं मिनी लाइब्रेरी! नोट करें 5 आसान टिप्स
कम जगह में घर पर बनाएं मिनी लाइब्रेरी! नोट करें 5 आसान टिप्स
Home Tips
 Tiles Cleaning Tips: इन रंगों की लगवाएं घर में टाइल्स, हफ्तों तक नहीं दिखेगी धूल और गंदगी
इन रंगों की लगवाएं घर में टाइल्स, हफ्तों तक नहीं दिखेगी धूल और गंदगी

जमी हुई गंदगी के लिए करें ये काम

कई बार पंखे के ब्लेड पर सिर्फ धूल नहीं होती. खासकर रसोई के आसपास लगे पंखों पर धूल के साथ चिकनाई की परत भी जम सकती है. ऐसे में सिर्फ सूखे कपड़े या पिलोकेस से सफाई करने से पूरी गंदगी नहीं निकलती. पहले ब्लेड से सूखी धूल हटा लें. इसके बाद हल्के गीले कपड़े पर सामान्य क्लीनर लगाकर ब्लेड को साफ किया जा सकता है. ध्यान रखें कि क्लीनर को सीधे पंखे पर स्प्रे न करें. किसी भी तरह का लिक्विड पंखे के इलेक्ट्रिकल हिस्सों तक पहुंच सकता है.


Diwali Fan Cleaning: दीवाली पर पंखा चमकाने का आसान जुगाड़, बिना खोले 2 मिनट में करें साफ

सफाई के बाद पंखे के ब्लेड को पूरी तरह सूखने दें. गीली सतह पर धूल जल्दी चिपक सकती है, इसलिए पंखा तुरंत चलाने से बचें. अगर ब्लेड पर ज्यादा चिकनाई जमी है तो पिलोकेस के अंदर वाले हिस्से को हल्का गीला करके भी सफाई की जा सकती है.

सफाई करते समय इन गलतियों से बचें

पंखे की सफाई आसान है, लेकिन जल्दबाजी में की गई कुछ गलतियां पंखे को नुकसान पहुंचा सकती हैं. सबसे पहले पंखा बंद करके उसके ब्लेड पूरी तरह रुकने का इंतजार करें. सफाई के दौरान बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल न करें. ब्लेड को साफ करते समय बहुत ज्यादा दबाव भी न डालें. ज्यादा जोर लगाने से ब्लेड मुड़ सकते हैं और उनका बैलेंस बिगड़ सकता है. इसलिए सफाई हमेशा हल्के हाथ से करें.


Diwali Fan Cleaning: दीवाली पर पंखा चमकाने का आसान जुगाड़, बिना खोले 2 मिनट में करें साफ

दीवाली से पहले कितनी बार करें सफाई?

पंखे को कितनी बार साफ करना चाहिए, इसका कोई एक नियम नहीं है. अगर ब्लेड पर धूल दिखाई देने लगे तो सफाई कर देनी चाहिए. सामान्य तौर पर महीने में एक बार पंखे की सफाई करने से धूल ज्यादा जमा नहीं होती और बाद में सफाई करना भी आसान रहता है. जिन घरों में पालतू जानवर हैं, खिड़कियां ज्यादा खुली रहती हैं या आसपास निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पंखों पर धूल जल्दी जमा हो सकती है. ऐसे घरों में जरूरत के हिसाब से पंखे ज्यादा बार साफ करने पड़ सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- Needle Threading Trick: सुई के छेद में नहीं जा रहा धागा? काम आएंगे ये 4 आसान हैक्स

सफाई के बाद भी पंखा हिले तो ध्यान दें

अगर सफाई करने के बाद भी पंखा हिल रहा है, अजीब आवाज कर रहा है या पहले की तुलना में कम हवा दे रहा है, तो इसकी वजह सिर्फ धूल नहीं हो सकती. ढीले ब्लेड, खराब बेयरिंग या मोटर से जुड़ी समस्या भी इसकी वजह हो सकती है. ऐसी स्थिति में पंखे की फिटिंग और दूसरे हिस्सों की जांच कराएं और मैकेनिकल समस्या होने पर एक्सपर्ट की मदद लें.

इसे भी पढ़ें - Silver Cleaning Tips: काले पड़ गए चांदी के बर्तन? घर पर ही ऐसे लौटेगी चमक

About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 10:30 AM (IST)
Tags :
ABP LIVE Home Tips News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Amla Storage Tips: आंवला कैसे स्टोर करें कि महीनों चले? आजमाएं दादी-नानी के नुस्खे
आंवला कैसे स्टोर करें कि महीनों चले? आजमाएं दादी-नानी के नुस्खे
Home Tips
Luxury Dining Table: घर पर डाइनिंग को 5 स्टार लुक देना है? टेबल सेट करने की ये ट्रिक अपनाएं
घर पर डाइनिंग को 5 स्टार लुक देना है? टेबल सेट करने की ये ट्रिक अपनाएं
Home Tips
Small Home Library: कम जगह में घर पर बनाएं मिनी लाइब्रेरी! नोट करें 5 आसान टिप्स
कम जगह में घर पर बनाएं मिनी लाइब्रेरी! नोट करें 5 आसान टिप्स
Home Tips
 Tiles Cleaning Tips: इन रंगों की लगवाएं घर में टाइल्स, हफ्तों तक नहीं दिखेगी धूल और गंदगी
इन रंगों की लगवाएं घर में टाइल्स, हफ्तों तक नहीं दिखेगी धूल और गंदगी
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान युद्ध की सीक्रेट जानकारी लीक करने का आरोप, ट्रंप ने US जनरल को नौकरी से निकाला
ईरान युद्ध की सीक्रेट जानकारी लीक करने का आरोप, ट्रंप ने US जनरल को नौकरी से निकाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मेरठ-सहारनपुर में गिरेंगे ओले
यूपी में आज भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मेरठ-सहारनपुर में गिरेंगे ओले
क्रिकेट
दुनिया में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने राशिद खान, बदल दिया टी20 का इतिहास
दुनिया में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने राशिद खान, बदल दिया टी20 का इतिहास
बॉलीवुड
'मेरे पति के जैसा कोई नहीं...', करवा चौथ पर निक ने दिया प्रियंका चोपड़ा को सरप्राइज
'मेरे पति के जैसा कोई नहीं...', करवा चौथ पर निक ने दिया प्रियंका चोपड़ा को सरप्राइज
विश्व
महात्मा गांधी के पोते की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश, US कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
महात्मा गांधी के पोते की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश, US कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
इंडिया
'IDBI बैंक कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं', राहुल गांधी ने क्यों लिखा ये पोस्ट? समझें पूरा मामला
'IDBI बैंक कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं', राहुल गांधी ने क्यों लिखा ये पोस्ट? समझें पूरा मामला
एग्रीकल्चर
क्या है Gegeneophis chandgadi, महाराष्ट्र में मिली केंचुए जैसी नई प्रजाति क्यों खास? 
क्या है Gegeneophis chandgadi, महाराष्ट्र में मिली केंचुए जैसी नई प्रजाति क्यों खास? 
फूड
Moong Dal Halwa: इस तरह बनाएं मूंग दाल का हलवा, नहीं पड़ेगी बाजार से लाने की जरूरत
इस तरह बनाएं मूंग दाल का हलवा, नहीं पड़ेगी बाजार से लाने की जरूरत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget