अब OTT पर भौकाल मचाने आ गई 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?

'मिर्जापुर द मूवी' ने सिनेमाघरों में काफी शानदार परफॉर्म किया था. वहीं फैंस इस फिल्म का ओटीटी पर रिलीज होने का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. फाइनली इस फिल्म ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर लिया है. चलिए यहां जानते हैं कि इसे कहां देख सकते गहैं.

'मिर्जापुर द मूवी' ओटीटी पर कहा देंखें?

पॉपुलर क्राइम थ्रिलर सीरीज पर बेस्ड 'मिर्जापुर द मूवी' को जो लोग सिनेमाघरों में देखने से चूक गए थे वे अब इसे घर बैठे आराम से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं. बता दें कि 'मिर्जापुर' की दुनिया ओटीटी पर वापस आ गई है, और फैंस के पास जश्न मनाने का एक नया कारण है. दरअसल पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु स्टारर 'मिर्जापुर: द मूवी' को 'एक्सटेंडेड कट' के साथ ओटीट पर रिलीज किया गया है. यानी दर्शकों को थियेटर में दिखाई गई फिल्म के अलावा कुछ एडिशनल कंटेंट देखने को मिलेगा.

ये फिल्म 30 अक्टूबर, 2026 यानी आज से अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई है. प्लेटफॉर्म ने फिल्म की रिलीज को लेकर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी की है. फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए प्लेटफॉर्म ने कैप्शन में लिखा है, " भौकाल आ चुका है. 'मिर्जापुर द मूवी' को प्राइम पर देखें."

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'मिर्जापुर: द मूवी' बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क (Sacnilk) के मुताबिक, इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की थी. इसने पहले दिन 30.90 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 38.40 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 43.05 करोड़ रुपये की कमाई की, इसके पहले हफ्ते में फिल्म की कुल कमाई 148.45 करोड़ रुपये रही थी. वहीं फिल्म का दुनियाभर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 339.84 करोड़ रुपये है.

'मिर्जापुर: द मूवी' कास्ट

गुरमीत सिंह निर्देशित 'मिर्जापुर: द मूवी' की कास्ट में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु शर्मा के अलावा रवि किशन, रसिका दुगल, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर, अभिषेक बनर्जी, हर्षिता गौर, राजेश तैलंग, शीबा चड्ढा और सोनल चौहान शामिल हैं.

‘मिर्जापुर: द मूवी’ का क्या है प्लॉट?

फिल्म की कहानी कालीन भैया के इर्द-गिर्द घूमती है. यह फिल्म वेब सीरीज के पहले सीजन के समय की है (यानी इसके बाद की नहीं), जिसमें कालीन भैया और उनके द्वारा चलाए जा रहे आपराधिक साम्राज्य के इर्द-गिर्द सत्ता की लड़ाई दिखाई गई है. हालात तब बिगड़ जाते हैं जब जैसलमेर का एक ड्रग माफिया, बब्बन यादव, भारी मात्रा में नशीले पदार्थों के साथ भाग जाता है, जिससे मिर्जापुर की व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है. जैसे-जैसे टकराव बढ़ता है, कालीन भैया पर अपने अवैध ड्रग कारोबार को बढ़ाने का दबाव पड़ता है, और उनके सबसे करीबी लोग एक खतरनाक लड़ाई में फंस जाते हैं.