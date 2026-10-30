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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकीबोर्ड के साथ माउस भी डेवलपर स्पेशल, Logitech ने पेश किया नया एडिशन

कीबोर्ड के साथ माउस भी डेवलपर स्पेशल, Logitech ने पेश किया नया एडिशन

Logitech ने अपने लोकप्रिय माउस का एक नया वेरिएंट भारत में लॉन्च किया है, जिसका नाम Logitech MX Master 4 Developer Edition है. जानिए इसकी कीमत और इसमें मिलने वाले खास फीचर्स.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 30 Oct 2026 01:25 PM (IST)
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  • कस्टमाइजेबल हैप्टिक फीडबैक, भारत में ₹20,699 में मिलेगा.

Logitech ने अपने प्रोडक्टिविटी माउस का एक नया और खास एडिशन पेश किया है. कंपनी ने भारत में Logitech MX Master 4 Developer Edition लॉन्च किया है. इस माउस को खासतौर पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कोडिंग वर्कफ्लो से प्रेरित डिजाइन दिया गया है. इसमें कोडिंग से जुड़े कई ऐसे विजुअल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो इसे सामान्य माउस से अलग बनाते हैं. हालांकि डिजाइन में बदलाव के अलावा इसके फीचर्स स्टैंडर्ड MX Master 4 जैसे ही रखे गए हैं. तो आइए जानते हैं कि इसके खास फीचर्स और कीमत क्या है. 

माउस पर दिखेंगे कोडिंग से जुड़े खास डिजाइन

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इस एडिशन में मैट फिनिश के साथ लेजर-एच्च्ड डिटेलिंग दी गई है. इसके अलावा माउस पर एग्जीक्यूशन प्रॉम्प्ट भी देखने को मिलता है. ये सभी एलिमेंट्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग की दुनिया से जुड़े हैं. कंपनी ने इसके डिजाइन में डेवलपर्स के लिए खास तारीखों के रेफरेंस भी शामिल किए हैं. इनमें World Programmers Day के लिए 0xFF + 1, Linux Kernel की रिलीज डेट के लिए 09.17 और World Backup Day के लिए !04.01 लिखा गया है.

1000 लाइन प्रति सेकंड तक स्क्रॉलिंग

Logitech MX Master 4 Developer Edition में कंपनी का MagSpeed Scroll Wheel दिया गया है. इसके जरिए यूजर्स एक सेकंड में 1,000 लाइनों तक स्क्रॉल कर सकते हैं. Logitech का दावा है कि यह उसका अब तक का सबसे तेज, शांत और सटीक स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस देने वाला सिस्टम है. माउस में 8,000 DPI सेंसर भी मिलता है, जो ट्रैकिंग को स्मूद और सटीक बनाने के लिए दिया गया है. कंपनी के मुताबिक, MX Master 3 की तुलना में इसमें 90 प्रतिशत कम शोर के साथ टैक्टाइल फील मिलता है.

हैप्टिक फीडबैक और कस्टमाइज कंट्रोल की सुविधा

डिजाइन के अलावा इस माउस में प्रोडक्टिविटी से जुड़े फीचर्स भी मिलते हैं. इसमें कस्टमाइज होने वाला हैप्टिक फीडबैक दिया गया है. इसकी मदद से यूजर्स को कुछ सपोर्टेड इंटरैक्शन के दौरान टैक्टाइल फीडबैक मिलता है. कंपनी के मुताबिक, यह सुविधा बड़े कोड रिपॉजिटरी में नेविगेट करने और अलग-अलग टर्मिनल विंडो के बीच स्विच करने जैसे कामों में मदद कर सकती है. इसमें Actions Ring के लिए एक डेडिकेटेड बटन भी दिया गया है. इसकी मदद से यूजर्स एक क्लिक में अपने पसंदीदा मैक्रो और AI कोडिंग असिस्टेंट तक पहुंच सकते हैं. 

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कनेक्टिविटी के लिए मिला नया चिपसेट

कनेक्टिविटी के लिए Logitech ने इसमें हाई-परफॉर्मेंस चिप और ऑप्टिमाइज्ड एंटीना डिजाइन दिया है. कंपनी का दावा है कि इससे पिछले मॉडल्स की तुलना में कनेक्टिविटी की ताकत दोगुनी हो जाती है. इसके साथ USB Type-C डोंगल भी मिलता है, जिससे अलग-अलग डिवाइस के साथ पेयरिंग करना आसान बनाया गया है.

भारत में इतनी है कीमत

Logitech MX Master 4 Developer Edition को भारत में 20,699 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया है. यह एक लिमिटेड एडिशन माउस है, जिसे कंपनी ने खास डिजाइन के साथ पेश किया है. इसे Amazon के जरिए खरीद सकते हैं. कंपनी ने इसके डिजाइन में डेवलपर्स की दुनिया से जुड़े कई छोटे-छोटे एलिमेंट्स शामिल किए हैं.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 30 Oct 2026 01:25 PM (IST)
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