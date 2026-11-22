आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया. हाईवे पार कर रहे एक बुजुर्ग बाइक सवार को बचाने की कोशिश में तेज रफ्तार एसयूवी चालक ने गाड़ी दूसरी लेन में मोड़ दी. इस दौरान सामने से आ रही दूसरी एसयूवी से उसकी जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर के बाद हुए सिलसिलेवार हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हादसे का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फुटेज में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग बाइक सवार सर्विस लेन से निकलकर हाईवे पार करने की कोशिश करता है. इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार नीले रंग की एसयूवी आ रही होती है.

बुजुर्ग को बचाने के लिए दूसरी लेन में घुसी SUV

सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, बुजुर्ग बाइक सवार को सामने देखकर एसयूवी चालक ने उसे टक्कर से बचाने के लिए अचानक गाड़ी दूसरी दिशा में मोड़ दी. इससे एसयूवी सड़क के विपरीत लेन में पहुंच गई. इसी दौरान सामने से आ रही सफेद रंग की एसयूवी से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई. दोनों गाड़ियों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे की चपेट में एक अन्य बाइक सवार भी आ गया. टक्कर के प्रभाव से बाइक सवार कई फीट हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरा. कुछ ही सेकंड में हाईवे पर कई वाहन हादसे का शिकार हो गए.

हादसे के बाद बाइक मोड़कर भागा बुजुर्ग

हादसे के वायरल सीसीटीवी फुटेज में बुजुर्ग बाइक सवार को टक्कर के बाद अपनी बाइक मोड़कर वहां से जाते हुए भी देखा जा सकता है. वहीं, दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल मृतकों और घायलों की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस की ओर से मामले में आगे की जानकारी जुटाई जा रही है.