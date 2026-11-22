धनुष और साई पल्लवी की फिल्म 'ओम' 20 नवंबर को रिलीज हुई. फिल्म में ममूटी और श्रीलीला जैसे स्टार्स भी नजर आए. फिल्म को फैंस पसंद कर रहे हैं. बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म अच्छा कमा रही है. अब साई पल्लवी ने फैंस को सरप्राइज दिया.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में साई पल्लवी को चेन्नई के वडापलानी स्थित नेक्सस विजया मॉल (PVR पलाज़ो) में देखा गया. एक्ट्रेस गोवा में 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI 2026) की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने के तुरंत बाद थिएटर पहुंचीं.

साई को थिएटर में जाकर फैंस से मिलते हुए देखा गया. वो स्टेज पर चढ़ती हैं और सभी फैंस को ग्रीट करती हैं. साई को रेड शर्ट और डेनिम जींस में देखा गया. उन्होंने मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल बनाई और साथ में बूट पहने हुए थे. पूरा लुक उन पर जंच रहा था. ऑडियंस ने साई से कहा कि उन्हें फिल्म में उनका काम पसंद आया. इस पर साई ने थैंक्यू कहा और हाथ जोड़े.

'ओम' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन फिल्म ने नेट 18.10 करोड़ कमाए. वहीं ग्रॉस 21 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे दिन फिल्म ने नेट 16.25 करोड़ और ग्रॉस 18.85 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने टोटल नेट 34.35 करोड़ और ग्रॉस 39.85 करोड़ कमाए.

Sai Pallavi’s theatre visit for O.M: Operation Mole at Nexus Vijaya Mall (PVR Palazzo), Vadapalani, Chennai, on 21 November 2026. She made the visit soon after returning from the opening of the 57th International Film Festival of India (IFFI 2026) in Goa, where she had attended the inaugural ceremony the previous day (20 November) as guest. This quick turnaround reflects Sai Pallavi’s consistent professionalism and hands-on approach. The film, directed by Rajkumar Periasamy and co-starring Dhanush and Mammootty, released worldwide on 20 November 2026. Early responses have particularly highlighted her performance in the role. Footage Courtesy: @Wikkitalks Disclaimer: No Copyright Infringement Intended. Posted tor archival purpose. For content removal, email to admin@saipallavicanvas.com @Sai_Pallavi92 #saipallavi @dhanushkraja @mammukka @Rajkumar_KP @wunderbarfilms — SaiPallaviCanvas™ (@pallavicanvas) November 21, 2026

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फिल्म ने दूसरे दिन तमिल भाषा में 12.15 करोड़, तेलुगू भाषा में 3.60 करोड़ और हिंदी भाषा में 50 लाख कमाए. फिल्म में साई पल्लवी सीबीआई ऑफिसर नित्या रेड्डी के रोल में दिखी हैं. वो लाल चंदन के अवैध ट्रेड की जांच में जुटी हैं. इस रोल के लिए साई को अपने बाल काटने पड़े थे. उन्होंने अपने बाल शॉर्ट किए. इस वजह से साई की मां थोड़ा परेशान भी हो गई थीं. लेकिन फिर उन्होंने अपनी मां को समझाया कि ये फिल्म की स्क्रिप्ट की डिमांड थी इसीलिए उन्होंने ऐसा किया.