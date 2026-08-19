कितने रुपये का आ जाता है सबसे सस्ता और अच्छा लैपटॉप

Budget Friendly Laptop: नया लैपटॉप खरीदते वक्त सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि कम बजट में भी अच्छी परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप मिल सकता है या नहीं. अच्छी बात यह है कि आज कई ब्रांड्स ऐसे बजट फ्रेंडली लैपटॉप ऑफर करते हैं, जो स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्क और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सही बैठते हैं. आइए जानते हैं अलग अलग बजट रेंज में कितने रुपये से लैपटॉप की शुरुआत होती है, और किस कीमत में सबसे अच्छी वैल्यू मिलती है.

सबसे सस्ता लैपटॉप कितने में आता है

भारत में एंट्री लेवल लैपटॉप की शुरुआत करीब 25,000 रुपये से हो जाती है. इस कीमत में बेसिक ब्राउजिंग, डॉक्यूमेंट वर्क और ऑनलाइन क्लास जैसे हल्के काम आसानी से हो जाते हैं, हालांकि हैवी मल्टीटास्किंग या गेमिंग की उम्मीद इस रेंज में नहीं करनी चाहिए.

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30 हजार से कम में मिलने वाले विकल्प

30,000 रुपये से कम कीमत वाले लैपटॉप किफायती दाम में जरूरी परफॉर्मेंस का अच्छा संतुलन देते हैं. यह रेंज खासतौर पर स्टूडेंट्स, कैजुअल यूजर्स या सेकेंडरी डिवाइस की तलाश करने वालों के लिए बेहतर मानी जाती है. इस बजट में हल्के और लंबी बैटरी लाइफ वाले मॉडल आसानी से मिल जाते हैं, जो लंबे स्टडी सेशन के लिए भी सही रहते हैं.

50 हजार तक की रेंज में क्या मिलता है फायदा

अगर बजट थोड़ा बढ़ाकर 50,000 रुपये तक किया जाए, तो लैपटॉप की परफॉर्मेंस में भी साफ फर्क दिखता है. इस रेंज में फुल एचडी स्क्रीन, फास्ट एस एस डी स्टोरेज और स्मूथ मल्टीटास्किंग जैसी सुविधाएं मिलने लगती हैं. इस बजट में लगभग 60 प्रतिशत भारतीय खरीदार अच्छी परफॉर्मेंस और आसानी से कैरी होने वाले डिजाइन का कॉम्बिनेशन पसंद करते हैं. वीडियो कॉल, ऑनलाइन क्लास, हल्की फोटो एडिटिंग और लाइट गेमिंग जैसे काम इस रेंज में आराम से हो जाते हैं.

लाख रुपये तक का बजट किनके लिए सही

जो लोग कोडिंग, वीडियो एडिटिंग या भारी मल्टीटास्किंग जैसे प्रोफेशनल काम करते हैं, उनके लिए 50,000 से 1,00,000 रुपये के बीच का बजट बेहतर विकल्प रहता है. इस रेंज में ज्यादा रैम, बेहतर प्रोसेसर और तेज एस एस डी स्टोरेज वाले लैपटॉप मिलते हैं, जो प्रोफेशनल और क्रिएटिव यूजर्स दोनों की जरूरतें पूरी कर सकते हैं.

गेमिंग लैपटॉप की कीमत इससे अलग

अगर मकसद सिर्फ गेमिंग है, तो बजट थोड़ा ऊंचा रखना पड़ता है. अच्छे गेमिंग लैपटॉप की कीमत आमतौर पर 2,00,000 रुपये तक जा सकती है, जिसमें दमदार कूलिंग सिस्टम, हाई रिफ्रेश डिस्प्ले और पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड जैसी सुविधाएं मिलती हैं. गेमिंग के अलावा ऐसे लैपटॉप वीडियो एडिटिंग और हैवी मल्टीटास्किंग में भी बिना लैग के काम करते हैं.

लैपटॉप खरीदते वक्त किन बातों का रखें ध्यान

सिर्फ कीमत देखकर लैपटॉप खरीदना सही तरीका नहीं है. रैम, प्रोसेसर, स्टोरेज टाइप एस एसडी या एचडी और बैटरी लाइफ जैसी चीजों को अपनी जरूरत के हिसाब से जांचना जरूरी है. स्टूडेंट्स के लिए हल्का और लंबी बैटरी लाइफ वाला लैपटॉप बेहतर रहता है, जबकि प्रोफेशनल्स के लिए ज्यादा रैम और तेज प्रोसेसर को प्राथमिकता देना बेहतर है.

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