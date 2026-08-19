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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या हैं Flash Drives? जानें क्यों बढ़ रही इनकी डिमांड

क्या हैं Flash Drives? जानें क्यों बढ़ रही इनकी डिमांड

Flash Drive एक छोटा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है जिसे USB पोर्ट के जरिए कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी या किसी भी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट किया जा सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 19 Aug 2026 02:01 PM (IST)
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  • इंटरनेट के बिना भी फाइल एक्सेस, ऑफलाइन बैकअप में उपयोगी।

Flash Drives: आज के दौर में स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर में स्टोरेज की जरूरत लगातार बढ़ रही है. फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट से लेकर बड़ी-बड़ी फाइलों तक को सुरक्षित रखने के लिए लोग अलग-अलग स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं. इनमें Flash Drive यानी USB Drive एक ऐसा डिवाइस है जो छोटा होने के बावजूद लोगों के काफी काम आता है. खास बात ये है कि समय के साथ Flash Drives की स्टोरेज पावर भी बढ़ती जा रही है और बाजार में कम स्टोरेज वाले छोटे मॉडल पहले के मुकाबले कम हो चुके हैं.

क्या होती है Flash Drive?

Flash Drive एक छोटा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है जिसे USB पोर्ट के जरिए कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी या किसी भी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट किया जा सकता है. इसमें डेटा को इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी चिप पर स्टोर किया जाता है. यही वजह है कि इसमें हार्ड डिस्क की तरह घूमने वाले मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते हैं.

नॉर्मली Flash Drive का इस्तेमाल फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर और फाइलों को ट्रांसफर या बैकअप करने के लिए किया जाता है. इसके साथ ही इसकी सबसे खास बात ये है कि इसे कहीं भी जेब में रखकर ले जाया जा सकता है.

क्यों बढ़ रही है Flash Drive की डिमांड?

आपको बता दें कि Flash Drives के मार्केट में फेमश होने के कई सारे कारण हैं. सबसे बड़ा कारण है डेटा का बढ़ता साइज माना जा रहा है. आज स्मार्टफोन से रिकॉर्ड होने वाली 4K और हाई-क्वालिटी वीडियो फाइलें काफी बड़ी होती हैं. इसी तरह गेम, मूवी और दूसरे डिजिटल कंटेंट का आकार भी पहले के मुकाबले बढ़ गया है.

ऐसे में 8GB या 16GB जैसी छोटी स्टोरेज वाली ड्राइव कई यूजर्स के लिए काफी नहीं होती हैं. इसलिए लोग ज्यादा स्टोरेज वाली USB Drives को खरीदना पसंद करने लगे हैं.

छोटे आकार में ज्यादा स्टोरेज

Flash Drive की सबसे बड़ी खासियत इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन है. छोटी सी ड्राइव में अब पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है. इससे यूजर्स को बड़े स्टोरेज डिवाइस साथ रखने की जरूरत कम पड़ती है.

इसके अलावा USB 3.0, USB 3.1 और USB-C जैसे तेज इंटरफेस ने डेटा ट्रांसफर को भी काफी आसान बना दिया है. हालांकि, असल में स्पीड ड्राइव और कनेक्टेड डिवाइस दोनों की ताकत पर निर्भर करती है.

Cloud Storage के बावजूद क्यों जरूरी है ये डिवाइस?

बताते चलें कि आज Google Drive, OneDrive और दूसरे Cloud Storage ऑप्शन मौजूद हैं लेकिन Flash Drive की जरूरत अपनी जगह पर बनी हुई है. दरअसल, क्लाउड स्टोरेज को बिना इंटरनेट के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

वहीं, फ्लैश ड्राइव बिना इंटरनेट के भी फाइल को एक्सेस करने की सुविधा देता है. बड़ी फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने या जरूरी डेटा का ऑफलाइन बैकअप रखने में ये काफी काम आती है. इसी वजह से इस डिवाइस का क्रेज मार्केट में बढ़ता जा रहा है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 19 Aug 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
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