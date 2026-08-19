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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: सालों बाद पत्नी के क्लिनिक पर मरीज बनकर पहुंचा पति, सरप्राइज देख चीख उठी बीवी

Viral Video: सालों बाद पत्नी के क्लिनिक पर मरीज बनकर पहुंचा पति, सरप्राइज देख चीख उठी बीवी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अपनी पत्नी को सरप्राइज देने पहुंचा है. वीडियो में देखने से लग रहा है कि शख्स की पत्नी डॉक्टर है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Aug 2026 02:56 PM (IST)
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पति पत्नी जब दूर होते हैं तो एक दिन भी एक साल के बराबर लगता है. ऐसे में उन कपल्स पर वक्त बेहद भारी बीतता है जो अलग अलग देश में रहते हैं. लेकिन जब इनका मिलन होता है तो नजारा देखने वालों की भी आंखें भर आती है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए 6 साल बाद लौटा तो पत्नी को यकीन ही नहीं हुआ और वो अपने पति से इस कदर लिपट गई जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो.

6 साल बाद पति ने अचानक पहुंचकर दिया पत्नी को सरप्राइज

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अपनी पत्नी को सरप्राइज देने पहुंचा है. वीडियो में देखने से लग रहा है कि शख्स की पत्नी डॉक्टर है. पत्नी अपने केबिन में बैठी होती है इतने में पति मरीज बनकर मुंह पर मास्क लगाए पहुंचता है और पत्नी को अपनी रिपोर्ट की जगह पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दिखाता है. पहले तो पत्नी को कुछ समझ नहीं आता और वो पूछती है कि आप मेरी रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो. इसके बाद जब वो रिपोर्ट देखती है तो बोर्डिंग पास और टिकट देखकर हैरान रह जाती है लेकिन उसे फिर भी समझ नहीं आता कि सामने खड़ा शख्स कौन है.

 
 
 
 
 
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पति को देखते ही उछल पड़ी पत्नी, लगा लिया गले

वीडियो में आगे दिखता है कि जैसे ही पत्नी की नजर बोर्डिंग पास में लिख पति के नाम पर जाती है वैसे ही वो खुशी से उछल पड़ती है और दौड़कर अपने पति को गले लगा लेती है. पति भी अपना मास्क हटाता है और अपनी बीवी को बाहों में भर लेता है. वीडियो देखकर यूजर्स की आंखों में भी आंसू आ गए हैं और तरह तरह के रिएक्शन अब सामने आ रहे हैं.

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यूजर्स की भर आई आंखें

वीडियो को rahul_babu_1m_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पति से इतने सालों बाद मिलने की खुशी हर कोई महसूस नहीं कर सकता. एक और यूजर ने लिखा...वीडियो देखकर मेरी तो आंखों में आंसू आ गए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्या नजारा है, दिल खुश हो गया ये सब देखकर.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 02:56 PM (IST)
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