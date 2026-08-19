6ठे दिन 3 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल

Box Office: 6ठे दिन दोपहर 3 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का कलेक्शन
Awarapan 2 Vs Batwara 1947 Box Office Day 6 Live Updates: आवारापन 2 और सनी की बंटवारा 1947 की कमाई में मंगलवार को तेजी आई थी. यहां इनके बुधवार की कमाई के लाइव आंकड़े जान सकते हैं.
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' और सनी देओल की 'बंटवारा 1947' के बीच बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला जारी है. हालांकि कमाई के मामले में 'आवारापन 2' काफी बड़े अंतर के साथ 'बंटवारा 1947' से आगे चल रही है. इन सबके बीच दोनों ही फिल्मों की कमाई में पहले मंगलवार को थोड़ी तेजी देखी गई थी. चलिए यहां जानते हैं ये बुधवार यानी छठे दिन कितनी कमाई कर रही है.
'बंटवारा 1947' ने पांच दिनों में कितनी की कमाई?
- सनी की फिल्म ने 5.75 करोड़ से शुरुआत की थी.
- दूसरे दिन फिल्म ने 13.50 करोड़ कमाए.
- तीसरे दिन इसका कलेक्शन 7.25 करोड़ रुपये रहा.
- वहीं चौथे दिन इसकी कमाई में और मंदी आई और इसने 2 करोड़ ही कमाए
- वहीं रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को फिल्म ने मामूली तेजी दिखाते हुए 2.25 करोड़ का कलेक्शन किया
- इसी के साथ फिल्म की भारत में 5 दिनों की कुल नेट कमाई 30.75 करोड़ रुपये रही.
'बंटवारा 1947' 6ठे दिन कितना कर रही कलेक्शन ( Batwara 1947 Box Office Day 6 Live Updates)
|'बंटवारा 1947'
|बॉक्स ऑफिस
|ऑक्यूपेंसी
|डे 6 (लाइव)
|0.36 करोड़ (1 बजे तक)
|8.0%
|कुल कलेक्शन
|31.11 करोड़
'बंटवारा 1947' के बारे में
राजकुमार संतोषी निर्देशित फिल्म में सनी देओल ने सिकंदर मिर्जा का लीड रोल प्ले किया है. इस फिल्म से अलावा प्रीति जिंटा ने बड़े पर्दे पर कई साल बाद कमबैक किया है. फिल्म के अन्य कलाकारों में शबाना आजमी, करण देओल और अली फजल शामिल हैं.
ये भी पढ़ेंः ‘धमाल’ के राइट्स बेचने के नाम पर 1.50 करोड़ की ठगी का आरोप, निर्देशक इंद्र कुमार और निर्माता पर केस दर्ज
'आवारापन 2' के 5 दिनों का कितना रहा कलेक्शन?
- 'आवारापन 2' ने 22 करोड़ के कलेक्शन के साथ खाता खोला था.
- दूसरे दिन इस फिल्म ने तेजी दिखाते हुए 33.75 करोड़ रुपये कमाए.
- तीसरे दिन 'आवारापन 2' का कलेक्शन 26 25 करोड़ रुपये रहा.
- चौथे दिन फिल्म ने मंदी के साथ 9.25 करोड़ कमाए.
- वहीं 5वें दिन इस फिल्म ने 9.75 करोड़ का कारोबार किया.
- इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 5 दिनों की नेट कमाई 100.50 करोड़ रुपये रही है.
'आवारापन 2' डे 6 बॉक्स ऑफिस लाइव (Awarapan 2 Box Office Day 6 Live Updates)
|'आवारापन 2'
|बॉक्स ऑफिस
|ऑक्यूपेंसी
|डे 6 (लाइव)
|1.68 करोड़ (3 बजे तक)
|13%
|कुल कलेक्शन
|102.43 करोड़
नोटः बता दें कि फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं.
'आवारापन 2' के बारे में
'आवारापन 2' मोहित सूरी निर्देशित साल 2007 में आई 'आवारापन' की सीक्वल है. इस फिल्म से एक बार फिर इमरान हाशमी ने अपने शिव पंडित के किरदार में दर्शकों का दिल जीत लिया है. फिल्म के अन्य कलाकारों में दिशा पाटनी, शबाना आजमी और पूरन गब्बी शामिल हैं.
ये भी पढ़ें:-गोविंदा से तलाक कंफर्म? बेटे के साथ फैमिली कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा, वीडियो आई सामने