4K या 4K Blu-Ray! कौन देता है बेहतर पिक्चर क्वालिटी? कैसे पता करें अंतर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उच्च बिटरेट से ब्लू-रे में दृश्य विवरण बेहतर दिखते हैं।

4K Vs 4K Blu-Ray: आजकल स्मार्ट टीवी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की वजह से 4K वीडियो लोगों के बीच काफी नॉर्मल हो चुका है. Netflix, Amazon Prime Video, YouTube और दूसरे प्लेटफॉर्म पर लोग आसानी से 4K कंटेंट देख सकते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर 4K स्ट्रीमिंग और 4K Blu-ray दोनों का रिजॉल्यूशन 4K है तो इनकी पिक्चर क्वालिटी में फर्क क्यों दिखाई देता है? आइए जानते हैं क्या है इसका कारण.

4K Blu-ray क्या होता है?

दरअसल, 4K Blu-ray को Ultra HD Blu-ray कहा जाता है. इसमें फिल्मों और वीडियो को फिजिकल डिस्क पर स्टोर किया जाता है. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि स्ट्रीमिंग की तरह वीडियो फाइल को इंटरनेट की स्पीड और डेटा लिमिट के हिसाब से ज्यादा कंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है.

इसके अलावा Ultra HD Blu-ray डिस्क पर फिल्मों को काफी ज्यादा बिटरेट के साथ स्टोर किया जाता है. इसका मतलब है कि वीडियो में ज्यादा विजुअल डिटेल बरकरार रहती है.

4K Streaming कैसे काम करती है?

वहीं, 4K स्ट्रीमिंग की बात करें तो इसमें कंटेंट इंटरनेट के जरिए आपके टीवी तक पहुंचता है. हालांकि, इसका रिजॉल्यूशन 3840×2160 पिक्सल होता है लेकिन वीडियो को इंटरनेट पर आसानी से फ्लो करने के लिए इसे कंप्रेस करने की जरूरत पड़ती है.

स्ट्रीमिंग सर्विसेज नॉर्मली वीडियो को ऐसे कंप्रेस करती हैं कि अच्छी क्वालिटी के साथ डेटा की खपत भी कंट्रोल में रहे. इसी वजह से एक ही फिल्म का 4K स्ट्रीमिंग वर्जन और 4K Blu-ray वर्जन एक ही रिजॉल्यूशन होने के बावजूद अलग दिखाई देता है.

क्या है असली अंतर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों के बीच असली अंतर बिटरेट का होता है. दरअसल, बिटरेट ये बताता है कि वीडियो के हर सेकंड में कितनी जानकारी इस्तेमाल की जा रही है. वहीं, ज्यादा बिटरेट का मतलब हमेशा बेहतर वीडियो नहीं होता है लेकिन नॉर्मल कंडिशन में ज्यादा डेटा उपलब्ध होने से ज्यादा विजुअल डिटेल देखने को मिलती है.

4K Blu-ray में स्ट्रीमिंग के मुकाबले में ज्यादा डेटा की खपत होती है. इसलिए तेज एक्शन, धुएं, बारिश, बालों, पत्तियों और अंधेरे जैसी फोटोज या वीडियो में Blu-ray ज्यादा साफ और स्टेबल नजर आता है.

तो कौन है बेहतर?

अगर सवाल सिर्फ पिक्चर क्वालिटी का है तो 4K Blu-ray को 4K स्ट्रीमिंग के मुकाबले ज्यादा बेहतर ऑप्शन माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ज्यादा बिटरेट, कम कम्प्रेशन और डिस्क पर उपलब्ध ज्यादा वीडियो डेटा मिलता है.

हालांकि, 4K स्ट्रीमिंग भी काफी अच्छी क्वालिटी देती है और नॉर्मल टीवी देखने के लिए अंतर काफी कम होता है. इसीलिए इन दोनों के बीच के अंतर को बहुत ज्यादा ध्यान देने से समझ में आता है नहीं तो 4K स्ट्रीमिंग भी यूजर्स को एक बेहतर विजुअल एक्सपीरिएंस देने में सक्षम माना जाता है.

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