कितने टाइप के होते हैं Bluetooth? जानें कौन-सा वाला किस काम आता है

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ब्लूटूथ दो प्रकार के होते हैं: क्लासिक और लो एनर्जी।

क्लासिक ब्लूटूथ लगातार डेटा, ऑडियो ट्रांसफर के लिए उपयुक्त होता है।

लो एनर्जी (BLE) कम बिजली, छोटे डेटा के लिए बेहतर है।

उपयोग के आधार पर सही ब्लूटूथ का चयन महत्वपूर्ण है।

Bluetooth: टेक्नोलॉजी ने कई सारे डिवाइसेज को काफी एडवांस बना दिया है. अब लोग एक ही डिवाइस की मदद से अपने कई सारे काम को आसानी से कर सकते हैं. इसी कड़ी में बता दें कि स्मार्टफोन लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. ऐसे में स्मार्टफोन में आपने ब्लूटूथ का ऑप्शन जरूर देखा होगा जिसका ज्यादातर लोग ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लूटूथ आखिर कितने टाइप के होते हैं और आपके लिए कौन सा वाला ब्लूटूथ इस्तेमाल करना बेहतर होता है. आइए जानते हैं विस्तार से.

दो टाइप के होते हैं Bluetooth

जानकारी के मुताबिक, ब्लूटूथ दो टाइप के होते हैं एक होता है Classic Bluetooth और दूसरा होता है Bluetooth Low Energy (BLE). दोनों एक दूसरे से बिलकुल अलग होते हैं और इनका इस्तेमाल भी काफी अलग होता है.

दरअसल, Bluetooth Classic को नॉर्मली उन डिवाइसों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें लगातार ज्यादा डेटा ट्रांसफर करने की जरूरत होती है. वायरलेस हेडफोन, ईयरफोन, स्पीकर और कार के ऑडियो सिस्टम इसके उदाहरण माने जा सकते हैं. इसमें ऑडियो स्ट्रीमिंग जैसे काम आसानी से किए जा सकते हैं. यही वजह है कि जब आप अपने फोन से Bluetooth स्पीकर पर गाना चलाते हैं या वायरलेस हेडफोन से कॉल करते हैं तो अक्सर Bluetooth Classic टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है.

हालांकि, इसका एक नुकसान ये है कि ये BLE के मुकाबले में नॉर्मली ज्यादा पावर खर्च करता है. इसलिए छोटी बैटरी वाले डिवाइसों के लिए ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं माना जाता है.

Bluetooth Low Energy क्या है?

वहीं, Bluetooth Low Energy की बात करें तो ये नॉर्मली कम पावर की खपत करता है. इसका इस्तेमाल ऐसे डिवाइसों में ज्यादा होता है जिन्हें लंबे समय तक छोटी बैटरी पर चलना होता है.

स्मार्टवॉच, फिटनेस बैंड, हेल्थ सेंसर, स्मार्ट होम डिवाइस और कई IoT गैजेट्स में BLE टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जाता है. ये डिवाइस लगातार ज्यादा डेटा भेजने के बजाय समय-समय पर कम डेटा ट्रांसफर भी करते हैं.

क्या है दोनों में अंतर

अब इन दोनों ब्लूटूथ के अंतर की बात करें तो Bluetooth Classic को लगातार डेटा और ऑडियो ट्रांसफर जैसे कामों के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है, वहीं, BLE कम पावर में छोटे डेटा पैकेट भेजने वाले डिवाइसों के लिए बेहतर ऑप्शन है.

आपके लिए कौन-सा Bluetooth बेहतर है?

ये पूरी तरह आपके इस्तेमाल पर निर्भर करता है. अगर आपको वायरलेस ईयरफोन, हेडफोन या स्पीकर कनेक्ट करना है तो Bluetooth Classic आपके लिए बढ़िया ऑप्शन साबित होगा लेकिन वहीं, अगर आपको स्मार्टवॉच, फिटनेस ट्रैकर, सेंसर या स्मार्ट होम डिवाइस इस्तेमाल करना है तो आपके लिए BLE ज्यादा बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.

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