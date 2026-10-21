कितना भारी सामान उठा सकता है ड्रोन, इंसान के लिए कितना बड़ा साइज जरूरी?

लेकिन जब बात किसी इंसान या भारी हथियारों को उठाने की आती है. तो इसके लिए हैवी-लिफ्ट यानी भारी वजन उठाने वाले इंडस्ट्रियल और मिलिट्री ड्रोन्स की जरूरत होती हैं. यह आम ड्रोन्स की तरह छोटे नहीं होते बल्कि इनमें 6 से 8 बेहद ताकतवर मोटर्स और बड़े पंखे लगे होते हैं. जिन्हें हेक्साकॉप्टर या ऑक्टोकॉप्टर कहा जाता है. यह ड्रोन 100 किलो से लेकर 250 किलो तक वजन उठा सकते हैं.