Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीकितना भारी सामान उठा सकता है ड्रोन, इंसान के लिए कितना बड़ा साइज जरूरी?

कितना भारी सामान उठा सकता है ड्रोन, इंसान के लिए कितना बड़ा साइज जरूरी?

अब तक ड्रोन को सिर्फ आसमान से वीडियो बनाते या छोटे पार्सल पहुंचाते देखा होगा. लेकिन यूक्रेन की जंग में ड्रोन ने एक घायल जवान का रेस्कयू किया है. इंसान को उठाने के लिए कितना बड़ा ड्रोन होना चाहिए?

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 21 Oct 2026 05:13 PM (IST)
अब तक ड्रोन को सिर्फ आसमान से वीडियो बनाते या छोटे पार्सल पहुंचाते देखा होगा. लेकिन यूक्रेन की जंग में ड्रोन ने एक घायल जवान का रेस्कयू किया है. इंसान को उठाने के लिए कितना बड़ा ड्रोन होना चाहिए?

अब तक आपने ड्रोन को ट्रैवल व्लॉगिंग में वीडियो बनाते, खेतों में दवा छिड़कते या फिर पिज्जा और पार्सल डिलीवर करते ही देखा था. लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. यूक्रेनी सेना ने एक भारी-भरकम ड्रोन को युद्ध के मैदान से अपने एक घायल सैनिक को हवा में उड़ाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

1/8
दरअसल यूक्रेन की 30वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का एक जवान फ्रंटलाइन पर बुरी तरह घायल हो गया था. चारों तरफ बिछी बारूदी सुरंगों और रूसी हमलों की वजह से जमीन के रास्ते वहां मदद पहुंचाना नामुमकिन था. ऐसे में यूक्रेनी कंपनी गुर्जुफ डिफेंस के बने एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन को वहां भेजा गया. सैनिक ने खुद को हार्नेस से ड्रोन के नीचे बांधा और ऑपरेटर ने उसे हवा में लटकाकर सुरक्षित बचा लिया.
दरअसल यूक्रेन की 30वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का एक जवान फ्रंटलाइन पर बुरी तरह घायल हो गया था. चारों तरफ बिछी बारूदी सुरंगों और रूसी हमलों की वजह से जमीन के रास्ते वहां मदद पहुंचाना नामुमकिन था. ऐसे में यूक्रेनी कंपनी गुर्जुफ डिफेंस के बने एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन को वहां भेजा गया. सैनिक ने खुद को हार्नेस से ड्रोन के नीचे बांधा और ऑपरेटर ने उसे हवा में लटकाकर सुरक्षित बचा लिया.
2/8
इस घटना के बाद हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर एक ड्रोन कितना वजन उठा सकता है? बात अगर आम कैमरे या डिलीवरी वाले छोटे क्वाडकॉप्टर ड्रोन की करें तो इनकी क्षमता महज 2 से 5 किलो तक ही होती है. वहीं खेती-किसानी में इस्तेमाल होने वाले एग्रीकल्चरल ड्रोन 10 से 40 किलो तक का वजन आसानी से लेकर उड़ सकते हैं.
इस घटना के बाद हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर एक ड्रोन कितना वजन उठा सकता है? बात अगर आम कैमरे या डिलीवरी वाले छोटे क्वाडकॉप्टर ड्रोन की करें तो इनकी क्षमता महज 2 से 5 किलो तक ही होती है. वहीं खेती-किसानी में इस्तेमाल होने वाले एग्रीकल्चरल ड्रोन 10 से 40 किलो तक का वजन आसानी से लेकर उड़ सकते हैं.
3/8
लेकिन जब बात किसी इंसान या भारी हथियारों को उठाने की आती है. तो इसके लिए हैवी-लिफ्ट यानी भारी वजन उठाने वाले इंडस्ट्रियल और मिलिट्री ड्रोन्स की जरूरत होती हैं. यह आम ड्रोन्स की तरह छोटे नहीं होते बल्कि इनमें 6 से 8 बेहद ताकतवर मोटर्स और बड़े पंखे लगे होते हैं. जिन्हें हेक्साकॉप्टर या ऑक्टोकॉप्टर कहा जाता है. यह ड्रोन 100 किलो से लेकर 250 किलो तक वजन उठा सकते हैं.
लेकिन जब बात किसी इंसान या भारी हथियारों को उठाने की आती है. तो इसके लिए हैवी-लिफ्ट यानी भारी वजन उठाने वाले इंडस्ट्रियल और मिलिट्री ड्रोन्स की जरूरत होती हैं. यह आम ड्रोन्स की तरह छोटे नहीं होते बल्कि इनमें 6 से 8 बेहद ताकतवर मोटर्स और बड़े पंखे लगे होते हैं. जिन्हें हेक्साकॉप्टर या ऑक्टोकॉप्टर कहा जाता है. यह ड्रोन 100 किलो से लेकर 250 किलो तक वजन उठा सकते हैं.
4/8
किसी इंसान को हवा में सुरक्षित उड़ाने के लिए ड्रोन की पेलोड क्षमता कम से कम 100 से 150 किलो होनी ही चाहिए. एक सामान्य इंसान का वजन 70 से 80 किलो होता है और अगर वह सैनिक है. तो उसके बुलेटप्रूफ गियर और सामान का वजन मिलाकर यह 100 किलो के पार चला जाता है. ऐसे में ड्रोन की मोटर में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वह डगमगाए बिना उड़ सके.
किसी इंसान को हवा में सुरक्षित उड़ाने के लिए ड्रोन की पेलोड क्षमता कम से कम 100 से 150 किलो होनी ही चाहिए. एक सामान्य इंसान का वजन 70 से 80 किलो होता है और अगर वह सैनिक है. तो उसके बुलेटप्रूफ गियर और सामान का वजन मिलाकर यह 100 किलो के पार चला जाता है. ऐसे में ड्रोन की मोटर में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वह डगमगाए बिना उड़ सके.
5/8
अब सवाल है कि इंसान को उठाने वाले इस ड्रोन का साइज कितना बड़ा होना जरूरी है? इस काम के लिए हैवी-लिफ्ट ड्रोन का साइज किसी छोटी कार या बड़े डाइनिंग टेबल जितना बड़ा होता है. जब इसके चारों या छहों पंखे खुलते हैं,. तो इसका दायरा 8 से 12 फीट यानी करीब 3 से 4 मीटर तक फैल जाता है. जिससे हवा को नीचे धकेलने के लिए पर्याप्त दबाव बन सके.
अब सवाल है कि इंसान को उठाने वाले इस ड्रोन का साइज कितना बड़ा होना जरूरी है? इस काम के लिए हैवी-लिफ्ट ड्रोन का साइज किसी छोटी कार या बड़े डाइनिंग टेबल जितना बड़ा होता है. जब इसके चारों या छहों पंखे खुलते हैं,. तो इसका दायरा 8 से 12 फीट यानी करीब 3 से 4 मीटर तक फैल जाता है. जिससे हवा को नीचे धकेलने के लिए पर्याप्त दबाव बन सके.
6/8
इतने बड़े साइज के साथ-साथ इसका फ्रेम भी आम प्लास्टिक के बजाय बेहद मजबूत कार्बन फाइबर या फिर एविएशन ग्रेड एल्युमिनियम से बनाया जाता है. यूक्रेन के रेस्क्यू मिशन में भी ड्रोन में कोई बंद केबिन नहीं था. बल्कि मजबूत फ्रेम के नीचे ही हार्नेस बांधा गया था. इसके साथ ही इसमें खास स्टेबलाइजेशन तकनीक लगाई गई थी. जिससे हवा में लटकते इंसान के हिलने-डुलने पर भी ड्रोन पलटे नहीं.
इतने बड़े साइज के साथ-साथ इसका फ्रेम भी आम प्लास्टिक के बजाय बेहद मजबूत कार्बन फाइबर या फिर एविएशन ग्रेड एल्युमिनियम से बनाया जाता है. यूक्रेन के रेस्क्यू मिशन में भी ड्रोन में कोई बंद केबिन नहीं था. बल्कि मजबूत फ्रेम के नीचे ही हार्नेस बांधा गया था. इसके साथ ही इसमें खास स्टेबलाइजेशन तकनीक लगाई गई थी. जिससे हवा में लटकते इंसान के हिलने-डुलने पर भी ड्रोन पलटे नहीं.
7/8
अगर दुनिया में मौजूद सबसे ज्यादा क्षमता वाले मानवरहित ड्रोन्स की बात करें तो आज की तारीख में इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी 300 से 500 किलोग्राम के पार पहुंच चुकी है. डिफेंस और कार्गो सेक्टर की कई कंपनियां ऐसे बड़े हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक ड्रोन तैयार कर चुकी हैं जो पहाड़ी इलाकों में सेना के लिए गोला-बारूद, राशन और भारी मशीनरी पहुंचाने का काम करते हैं.
अगर दुनिया में मौजूद सबसे ज्यादा क्षमता वाले मानवरहित ड्रोन्स की बात करें तो आज की तारीख में इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी 300 से 500 किलोग्राम के पार पहुंच चुकी है. डिफेंस और कार्गो सेक्टर की कई कंपनियां ऐसे बड़े हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक ड्रोन तैयार कर चुकी हैं जो पहाड़ी इलाकों में सेना के लिए गोला-बारूद, राशन और भारी मशीनरी पहुंचाने का काम करते हैं.
8/8
यूक्रेन का यह रेस्क्यू ऑपरेशन बताता है कि आने वाला समय पैसेंजर ड्रोन्स और एयर टैक्सी का ही है. दुनिया भर में ऐसी फ्लाइंग टैक्सी पर काम चल रहा है जो दो से चार इंसानों यानी 400 किलो तक का वजन उठाकर शहर के ट्रैफिक के ऊपर से उड़ सकेंगी. जो तकनीक आज जंग के मैदान में जान बचा रही है कल वही आम लोगों के सफर का हिस्सा बनेगी.
यूक्रेन का यह रेस्क्यू ऑपरेशन बताता है कि आने वाला समय पैसेंजर ड्रोन्स और एयर टैक्सी का ही है. दुनिया भर में ऐसी फ्लाइंग टैक्सी पर काम चल रहा है जो दो से चार इंसानों यानी 400 किलो तक का वजन उठाकर शहर के ट्रैफिक के ऊपर से उड़ सकेंगी. जो तकनीक आज जंग के मैदान में जान बचा रही है कल वही आम लोगों के सफर का हिस्सा बनेगी.
Published at : 21 Oct 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Rescue Drone TECH NEWS TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
एक जैसा प्रोसेसर, फिर भी अलग क्यों हैं OnePlus 16 और iQOO 16?
एक जैसा प्रोसेसर, फिर भी अलग क्यों हैं OnePlus 16 और iQOO 16?
टेक्नोलॉजी
महंगाई ने बदला यूजर्स का मिजाज, जुलाई-सितंबर में 26% घट गई स्मार्टफोन की बिक्री
महंगाई ने बदला यूजर्स का मिजाज, जुलाई-सितंबर में 26% घट गई स्मार्टफोन की बिक्री
टेक्नोलॉजी
ChatGPT में अब बातचीत पर लगेगा ताला, PIN और Face ID से लॉक होंगी चैट
ChatGPT में अब बातचीत पर लगेगा ताला, PIN और Face ID से लॉक होंगी चैट
टेक्नोलॉजी
सर्दियों में किस तापमान पर चलाएं अपना फ्रिज? जान लें अपने काम की बात
सर्दियों में किस तापमान पर चलाएं अपना फ्रिज? जान लें अपने काम की बात
Advertisement

वीडियोज

Man Atisundar: 🕵🏻‍♀️Radhya का भेष बदलकर नया खेल, क्‍या खुलेगा Antara के धोखे का बड़ा राज़? #sbs
Bollywood News: विजयादशमी के मौके पर रामायण के मेकर्स ने 'रावण तांडव' के साथ खेला बड़ा दांव (21.10.26)
Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
कसारी-मसारीः अपराध के मलबे पर सुशासन के मंत्र
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'...तो फिर जाएंगे हाई कोर्ट', सौरव दास-आशुतोष रांका को झटका लगने के बाद करीबी का बयान
'...तो फिर जाएंगे हाई कोर्ट', सौरव दास-आशुतोष रांका को झटका लगने के बाद करीबी का बयान
बिहार
नीरज कुमार अस्पताल से डिस्चार्ज, अनंत सिंह बोले- काम नहीं आएगा टोटका
नीरज कुमार अस्पताल से डिस्चार्ज, अनंत सिंह बोले- काम नहीं आएगा टोटका
क्रिकेट
212 बनाकर 4 रनों से जीता न्यूजीलैंड, लास्ट ओवर में 16 रन नहीं बना पाई टीम इंडिया
212 बनाकर 4 रनों से जीता न्यूजीलैंड, लास्ट ओवर में 16 रन नहीं बना पाई टीम इंडिया
विश्व
जहां चुनाव, वहां तनाव! दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन के पीछे क्या है वजह?
जहां चुनाव, वहां तनाव! दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन के पीछे क्या है वजह?
बॉलीवुड
Video: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कड़ा पहरा
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कड़ा पहरा
इंडिया
'महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हम, PM मोदी...', खरगे ने प्रधानमंत्री से क्या कहा?
'महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हम, PM मोदी...', खरगे ने प्रधानमंत्री से क्या कहा?
Home Tips
How To Clean Granite Countertops: किचन का ग्रेनाइट स्लैब कैसे चमकाएं? नोट करें 2 मिनट का हैक
किचन का ग्रेनाइट स्लैब कैसे चमकाएं? नोट करें 2 मिनट का हैक
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी का भौकाल, NZ टीम में है डर का माहौल, आया कप्तान मिचेल सैंटनर का बयान
वैभव सूर्यवंशी का भौकाल, NZ टीम में है डर का माहौल, आया कप्तान मिचेल सैंटनर का बयान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget