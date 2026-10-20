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फोन का कैमरा-माइक चुपके से इस्तेमाल कर रहे ऐप्स? ऐसे रोकें एक्सेस
क्या आपके फोन का कैमरा या माइक कोई ऐप इस्तेमाल कर रहा है तो Android के खास फीचर्स से ऐप्स की एक्टिविटी और जानें कैमरा-माइक का एक्सेस बंद करने का आसान तरीका
आजकल स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने या मैसेज भेजने का जरिया नहीं रह गया है. फोटो खींचने से लेकर वीडियो कॉल और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने तक, फोन का कैमरा और माइक्रोफोन कई कामों में मदद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप यह भी चेक कर सकते हैं कि कौन-सा ऐप आपके फोन के कैमरे या माइक का इस्तेमाल कर रहा है. Android फोन में ऐसे कई फीचर्स मिलते हैं, जिनकी मदद से आप ऐप्स की एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी परमिशन बंद कर सकते हैं. इससे आपको अपनी प्राइवेसी पर बेहतर कंट्रोल मिलता है, तो आइए जानते हैं कि फोन का कैमरा-माइक चुपके से इस्तेमाल कर रहे ऐप्स पर एक्सेस कैसे रोकें.
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Published at : 20 Oct 2026 10:02 AM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI
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