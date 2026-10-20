फोन का कैमरा-माइक चुपके से इस्तेमाल कर रहे ऐप्स? ऐसे रोकें एक्सेस

Android 12 और इसके बाद के वर्जन वाले फोन में जब कोई ऐप कैमरा या माइक्रोफोन इस्तेमाल करता है, तो स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में हरे रंग का इंडिकेटर दिखाई देता है. स्क्रीन पर नीचे की ओर स्वाइप करके इस इंडिकेटर पर टैप करें. यहां आपको पता चल सकता है कि कौन-सा ऐप या सर्विस कैमरा अथवा माइक का इस्तेमाल कर रही है. दोबारा टैप करके आप उसकी परमिशन भी मैनेज कर सकते हैं.