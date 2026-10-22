यूपी चुनाव से पहले क्या BJP से गठबंधन तोड़ देंगे संजय निषाद? खुद बोले- 'अगर...'

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के सहयोगी संजय निषाद के बयान से हलचल तेज होगी है. संजय निषाद ने दिल्ली में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में कहा कि अगर निषाद समाज को आरक्षण के मुद्दे पर फैसला नहीं हुआ तो हम दूसरा दरवाजा देखेंगे. मंत्री ने अब अपने इस बयान की वजह बताई है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के अपने इस मुद्दे को हल करना चाहिए.

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने एबीपी न्यूज़ से ख़ास बातचीत में बीजेपी को लेकर दिए तल्ख बयान पर कहा कि आज मैं जो हूं वो अपने समाज की वजह से हूं तो मेरे लिए समाज की बात करना जरूरी है. बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक मां बच्चे को दूध नहीं पिलाती. किसी और के साथ जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर दूध नहीं मिलेगा तो बच्चे को जिंदा रखने के लिए कुछ और करना पड़ेगा.

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बीजेपी का साथ छोड़ने पर बोले संजय निषाद

संजय निषाद ने कहा कि "मैं वकील हूं तो मैं वकालत तो करूंगा, अपने समाज की आवाज़ उठाऊंगा. समाज ने मुझपर भरोसा किया है. निषाद समाज की वजह से मैं और मेरी पार्टी है. मेरा यहीं कहना है कि इनका हक मिलना चाहिए, मैं कोई भीख नहीं माँग रहा हूं. अगर आपने अपर कास्ट को आरक्षण दिया है, महिलाओं को आरक्षण दिया तो निषादों में क्या है?

उन्होंने कहा कि दिल्ली के निषाद अनुसूचित वर्ग में रहेंगे और उत्तर प्रदेश के निषाद ऐसे ही, तो ये क्या है? हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने ही मुद्दे को हल करे, बच्चा जब तक चिल्लाता नहीं है तब तक दूध नहीं पाता है. माई-बाप का काम होता है बच्चे को जिंदा रखना, उसकी बात को सुनना, उसकी समस्याओं का समाधान करना.

अगर खाने को नहीं मिलेगा तो जिंदा रहने के लिए कोई बच्चा कुछ भी खाएगा. अभी तो बीजेपी को मैंने कह दिया है. उसके बाद समाज सोचेगा कि आगे क्या करना है?"