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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसोनिया गांधी का Insta डेब्यू, गांधी परिवार में कौन-किसे करता है फॉलो?

सोनिया गांधी का Insta डेब्यू, गांधी परिवार में कौन-किसे करता है फॉलो?

सोशल मीडिया से कोसों दूर रहने वाली सोनिया गांधी ने आखिरकार इंस्टाग्राम पर एंट्री मारकर सबको चौंका दिया है. लेकिन उनके अकाउंट से ज्यादा चर्चा उनकी छोटी सी फॉलोइंग लिस्ट की हो रही है. जानें क्यों?

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 22 Oct 2026 01:47 PM (IST)
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  • सोनिया गांधी ने 79 साल की उम्र में इंस्टाग्राम पर डेब्यू किया।
  • आगामी आत्मकथा 'बिलोंगिंग' की झलक दिखाने प्लेटफार्म चुना।
  • राहुल, प्रियंका और कांग्रेस पार्टी को ही वह फॉलो करती हैं।
  • रॉबर्ट, रेहान, मेनका, वरुण अनुसरण सूची से बाहर हैं।

कांग्रेस की सबसे सीनियर नेता और संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आखिरकार इंस्टाग्राम की दुनिया में कदम रख दिया है. 79 साल की उम्र में सोनिया गांधी ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर अपना ऑफिशियल अकाउंट बनाकर सबको चौंका दिया. अब तक वह फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म से पूरी तरह दूर रहती थीं. लेकिन अपनी आने वाली आत्मकथा Belonging: A Journey of Love की पहली झलक दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने यह खास तरीका चुना. 

अपनी पहली पोस्ट में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह अपनी किताब के पन्ने पलटती और बेटी प्रियंका गांधी को मिठाई खिलाती नजर आ रही हैं. चलिए आपको बताते हैं इंस्टाग्राम पर गांधी परिवार के किन लोगों को फाॅलो करती हैं सोनिया गांधी और कौन अभी भी नहीं है फाॅलोइंग लिस्ट में शामिल. 

गांधी परिवार में किसे फॉलो कर रहीं सोनिया?

सोनिया गांधी के इंस्टाग्राम पर आते ही लोगों की नजर सबसे पहले उनकी फॉलोइंग लिस्ट पर गई. अकाउंट बनाते ही कुछ ही मिनटों में उनके हजारों फॉलोअर्स जुड़ गए. लेकिन खुद सोनिया गांधी ने बेहद चुनिंदा लोगों को ही फॉलो किया है. वह इंस्टाग्राम पर फिलहाल सिर्फ तीन अकाउंट्स को फॉलो कर रही हैं. जिनमें उनके बेटे राहुल गांधी, बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल पेज शामिल है. 

अपनी पहली Reel में भी उन्होंने राहुल, प्रियंका और अपनी किताब के पब्लिशर हार्परकॉलिन्स इंडिया को टैग किया है. वहीं गांधी परिवार के बाकी सदस्यों की बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहले से ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और एक-दूसरे को फॉलो करने के साथ-साथ मां सोनिया गांधी से जुड़ी यादें भी अक्सर शेयर करते रहते हैं.


सोनिया गांधी का Insta डेब्यू, गांधी परिवार में कौन-किसे करता है फॉलो?

रॉबर्ट वाड्रा और नाती रेहान से लेकर वरुण-मेनका लिस्ट से बाहर

सोनिया गांधी की इस छोटी सी फॉलोइंग लिस्ट में गांधी परिवार के ही कई चर्चित चेहरे गायब हैं. सोनिया गांधी ने अब तक अपने दामाद रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के बेटे यानी अपने नाती रेहान राजीव वाड्रा को भी फॉलो नहीं किया है. जबकि रेहान और रॉबर्ट दोनों ही इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते हैं.  

इसके अलावा परिवार के दूसरे धड़े की बात करें तो सोनिया गांधी ने अपनी देवरानी मेनका गांधी और भतीजे वरुण गांधी से भी इंस्टाग्राम पर दूरी बनाए रखी है. सियासी तौर पर अलग राहें होने की वजह से राहुल और प्रियंका भी मेनका या वरुण गांधी को फॉलो नहीं करते हैं और अब सोनिया गांधी के अकाउंट पर भी ठीक वैसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है.


सोनिया गांधी का Insta डेब्यू, गांधी परिवार में कौन-किसे करता है फॉलो?

यह भी पढ़ें: भारत में आया स्टारलिंक तो कैसे होगा सुरक्षा को खतरा? यूक्रेन से समझिए

गांधी परिवार में  इंस्टाग्राम पर किसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स?

अगर पूरे गांधी परिवार की सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी की बात करें, तो इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी का दबदबा सबसे ज्यादा है. भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल की सोशल मीडिया रीच में जबरदस्त उछाल आया है और इंस्टाग्राम पर उनके 16 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. जो उन्हें परिवार का सबसे पॉपुलर चेहरा बनाते हैं. दूसरे नंबर पर उनकी बहन और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आती हैं. 

जिन्हें 3 मिलियन के करीब लोग फॉलो करते हैं और उनके हर पोस्ट पर जबरदस्त एंगेजमेंट देखने को मिलती है. वहीं, वरुण गांधी और मेनका गांधी के भी इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं जो अपने सियासी और सामाजिक कामों से जुड़े पोस्ट शेयर करते रहते हैं. इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा और युवा चेहरे के तौर पर रेहान वाड्रा और मिराया वाड्रा की भी अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है. अब देखना यह होगा कि डेब्यू के बाद खुद सोनिया गांधी फॉलोअर्स के मामले में कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 22 Oct 2026 01:44 PM (IST)
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