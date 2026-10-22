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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइंस्टाग्राम पर आईं सोनिया गांधी, अपनी किताब के साथ शेयर की रील, क्या कुछ लिखा?

इंस्टाग्राम पर आईं सोनिया गांधी, अपनी किताब के साथ शेयर की रील, क्या कुछ लिखा?

सोनिया गांधी ने आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' की पहली झलक इंस्टाग्राम पर शेयर की है. इसमें वो काफी खुश दिख रही हैं और प्रियंका गांधी को मिठाई खिला रही हैं.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 22 Oct 2026 11:16 AM (IST)
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कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंट्री की है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने पहले पोस्ट में आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' की झलक शेयर की है. रील में वो आत्मकथा को पहली बार पलट कर दिखा रही हैं. इस दौरान प्रियंका गांधी को किताब दिखाते हुए हुए कहती हैं कई तस्वीरें हैं प्रियंका. इसमें राजीव गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दिख रहे हैं. रील में मिठाईयां खिलाते दिख रही हैं.

सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, ''नमस्ते सभी को, आप सभी के साथ इस पल को साझा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. पेश है 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) का फर्स्ट लुक. यह प्यार, कर्तव्य, नुकसान और अपनापन खोजने की कहानी है. मुझे इसे आप सभी के साथ साझा करने का बेसब्री से इंतजार है.''

किताब को लेकर हो चुका है विवाद

कांग्रेस नेता ने अपने पोस्ट में बेटे राहुल गांधी, बेटी प्रियंका गांधी और किताब के पब्लिशर हार्परकॉलिन्स इंडिया को टैग किया है. वो इंस्टा पर कांग्रेस, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को फॉलो कर रही हैं.

उनकी किताब को लेकर तब विवाद गहरा गया था जब पेंगुइन इंडिया ने इसे छापने से इनकार कर दिया. पब्लिशर ने किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस से जुड़े कुछ अंश हटाने के लिए कहा. सोनिया गांधी ने इससे इनकार कर दिया.

करीब 79 साल की सोनिया गांधी इससे पहले तक फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे किसी भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं थीं. अब उन्होंने इंस्ट्राग्राम से इसकी शुरुआत की है. 

 
 
 
 
 
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किताब 10 नवंबर 2026 को रिलीज होगी. इस किताब में उनके इटली में बीते बचपन, राजीव गांधी से मुलाकात, शादी, से लेकर भारतीय राजनीति में प्रवेश का जिक्र किया गया है. 

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 22 Oct 2026 10:55 AM (IST)
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