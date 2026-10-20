एक्सप्लोरर
चार्जर का साइज छोटा, चार्जिंग पावर ज्यादा; जानें GaN का टेक्नोलॉजी फॉर्मूला
टेक्नोलॉजी की दुनिया में GaN चार्जर चर्चा में हैं. ये साइज में छोटे होने के बाद भी ज्यादा पावर देने में सक्षम होते हैं. जानिए इसकी तकनीक, फायदे और चार्जर खरीदने से पहले ध्यान रखने वाली जरूरी बातें
स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप का इस्तेमाल बढ़ने के साथ उन्हें चार्ज रखने की जरूरत भी बढ़ गई है. कई बार सफर पर जाते समय अलग-अलग डिवाइस के चार्जर साथ रखने पड़ते हैं, जो बैग में काफी जगह घेरते हैं. वहीं चार्जिंग में ज्यादा समय लगना भी परेशानी बन सकता है. ऐसे में टेक्नोलॉजी की दुनिया में GaN चार्जर चर्चा में हैं. ये साइज में छोटे होने के बाद भी ज्यादा पावर देने में सक्षम होते हैं. इनकी खासियत सिर्फ फास्ट चार्जिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि बिजली की कम बर्बादी और बेहतर हीट मैनेजमेंट भी इनके फायदे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर GaN चार्जर में कौन-सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है और यह पारंपरिक चार्जर से कैसे अलग है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 20 Oct 2026 09:36 PM (IST)
Tags :TECH NEWS
टेक्नोलॉजी
8 Photos
नए स्मार्टफोन महंगे होने से डिमांड में रिफर्बिश्ड फोन, 13 पर्सेंट तक बढ़ी डिमांड
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
पानी का TDS मापना क्यों जरूरी? प्यूरीफायर की इस टेक्नोलॉजी को समझें
टेक्नोलॉजी
Wi-Fi से कनेक्ट नहीं हो रहा Windows लैपटॉप? इन सेटिंग्स पर दें ध्यान
टेक्नोलॉजी
WhatsApp पर चैट कितनी प्राइवेट, जानें आपका डेटा कितना सुरक्षित?
टेक्नोलॉजी
गैजेट्स के बाद अब गरमा-गरम खाना भी डिलीवर करेगा Flipkart
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion