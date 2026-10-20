चार्जर का साइज छोटा, चार्जिंग पावर ज्यादा; जानें GaN का टेक्नोलॉजी फॉर्मूला

GaN का पूरा नाम Gallium Nitride यानी गैलियम नाइट्राइड है. यह एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जिसका इस्तेमाल पहले से LED और रडार सिस्टम जैसी तकनीकों में होता रहा है. अब इसका यूज चार्जर बनाने में भी किया जा रहा है. पारंपरिक चार्जर में आमतौर पर सिलिकॉन आधारित कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, जबकि GaN चार्जर में उनकी जगह गैलियम नाइट्राइड के कंपोनेंट लगाए जाते हैं.