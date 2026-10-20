क्यों आया है फोन? आपके बात करने से पहले ही पूछ लेगा WhatsApp

इस अपकमिंग फीचर की सबसे खास बात यह है कि जब भी किसी अनजान नंबर से कॉल आएगी तो WhatsApp सीधे फोन उठाने से पहले ही कॉलर से खुद वजह पूछ लेगा. यानी फोन की घंटी बजने से पहले ही आपको यह क्लीयर हो जाएगा कि सामने वाला शख्स किस मकसद से कॉल कर रहा है. जिससे फर्जी कॉल्स आसानी से पकड़ी जा सकेंगी.