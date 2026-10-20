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क्यों आया है फोन? आपके बात करने से पहले ही पूछ लेगा WhatsApp
अन्जान कॉल्स से परेशान हैं? WhatsApp जल्द ही एक जबरदस्त फीचर ला रहा है. जिससे फोन बजने से पहले कॉलर खुद वजह बताएगा. क्या है यह नया अपडेट जान लीजिए इस खबर में.
WhatsApp अपने करोड़ों यूजर्स की प्राइवेसी और कॉलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए लगातार कमाल के नए फीचर्स रोल आउट कर रहा है. आज के समय में स्पैम और फ्रॉड कॉल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं जिनसे हर कोई परेशान रहता है. इसी दिकक्त से छुटकारा दिलाने के लिए ऐप में एक अपडेट आने वाला है जो अनचाही कॉल्स से राहत देगा.
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Published at : 20 Oct 2026 03:37 PM (IST)
Tags :WhatsApp New Update Unknown Calls TECH NEWS
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