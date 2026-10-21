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स्मार्ट TV से गेमिंग तक, कितने Wi-Fi बैंड वाला राउटर है आपके काम का?
स्मार्ट TV पर मूवी देखनी हो या ऑनलाइन गेम खेलना हो, सही Wi-Fi राउटर का चुनाव इंटरनेट एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकता है. जानें सिंगल-बैंड, डुअल-बैंड और ट्राई-बैंड राउटर में क्या अंतर है.
आज के घरों में स्मार्ट TV, स्मार्टफोन, लैपटॉप, गेमिंग कंसोल और दूसरे इंटरनेट से जुड़े डिवाइस एक साथ इस्तेमाल होते हैं. ऐसे में राउटर का काम सिर्फ इंटरनेट पहुंचाना नहीं, बल्कि अलग-अलग डिवाइस की जरूरत के हिसाब से कनेक्शन संभालना भी है. इसी जरूरत को देखते हुए बाजार में सिंगल-बैंड, डुअल-बैंड और ट्राई-बैंड राउटर मिलते हैं. इनके बीच अंतर सिर्फ बैंड की संख्या का नहीं, बल्कि नेटवर्क की क्षमता, स्पीड और एक साथ कई डिवाइस चलाने की जरूरत से भी जुड़ा है. ऐसे में नया राउटर खरीदते समय यह समझना जरूरी है कि आपके घर के इस्तेमाल के लिए कौन-सा ऑप्शन सही रहेगा.
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Published at : 21 Oct 2026 06:48 AM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI
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