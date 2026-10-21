स्मार्ट TV से गेमिंग तक, कितने Wi-Fi बैंड वाला राउटर है आपके काम का?

सिंगल-बैंड राउटर सिर्फ 2.4 GHz फ्रीक्वेंसी पर काम करता है. इसकी खासियत यह है कि इसका सिग्नल ज्यादा दूरी तक पहुंच सकता है और दीवारों के पार भी बेहतर तरीके से जा सकता है, हालांकि इसकी क्षमता सीमित होती है और कई डिवाइस एक साथ कनेक्ट होने पर नेटवर्क पर दबाव बढ़ सकता है. आसपास के दूसरे Wi-Fi नेटवर्क और माइक्रोवेव जैसे डिवाइसों से भी इसमें इंटरफेरेंस हो सकता है. ऐसे में हल्के इंटरनेट इस्तेमाल के लिए यह ठीक है, लेकिन ज्यादा डिवाइस वाले घरों में परेशानी दे सकता है.