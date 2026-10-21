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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीस्मार्ट TV से गेमिंग तक, कितने Wi-Fi बैंड वाला राउटर है आपके काम का?

स्मार्ट TV से गेमिंग तक, कितने Wi-Fi बैंड वाला राउटर है आपके काम का?

स्मार्ट TV पर मूवी देखनी हो या ऑनलाइन गेम खेलना हो, सही Wi-Fi राउटर का चुनाव इंटरनेट एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकता है. जानें सिंगल-बैंड, डुअल-बैंड और ट्राई-बैंड राउटर में क्या अंतर है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 21 Oct 2026 06:48 AM (IST)
स्मार्ट TV पर मूवी देखनी हो या ऑनलाइन गेम खेलना हो, सही Wi-Fi राउटर का चुनाव इंटरनेट एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकता है. जानें सिंगल-बैंड, डुअल-बैंड और ट्राई-बैंड राउटर में क्या अंतर है.

आज के घरों में स्मार्ट TV, स्मार्टफोन, लैपटॉप, गेमिंग कंसोल और दूसरे इंटरनेट से जुड़े डिवाइस एक साथ इस्तेमाल होते हैं. ऐसे में राउटर का काम सिर्फ इंटरनेट पहुंचाना नहीं, बल्कि अलग-अलग डिवाइस की जरूरत के हिसाब से कनेक्शन संभालना भी है. इसी जरूरत को देखते हुए बाजार में सिंगल-बैंड, डुअल-बैंड और ट्राई-बैंड राउटर मिलते हैं. इनके बीच अंतर सिर्फ बैंड की संख्या का नहीं, बल्कि नेटवर्क की क्षमता, स्पीड और एक साथ कई डिवाइस चलाने की जरूरत से भी जुड़ा है. ऐसे में नया राउटर खरीदते समय यह समझना जरूरी है कि आपके घर के इस्तेमाल के लिए कौन-सा ऑप्शन सही रहेगा.

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सिंगल-बैंड राउटर सिर्फ 2.4 GHz फ्रीक्वेंसी पर काम करता है. इसकी खासियत यह है कि इसका सिग्नल ज्यादा दूरी तक पहुंच सकता है और दीवारों के पार भी बेहतर तरीके से जा सकता है, हालांकि इसकी क्षमता सीमित होती है और कई डिवाइस एक साथ कनेक्ट होने पर नेटवर्क पर दबाव बढ़ सकता है. आसपास के दूसरे Wi-Fi नेटवर्क और माइक्रोवेव जैसे डिवाइसों से भी इसमें इंटरफेरेंस हो सकता है. ऐसे में हल्के इंटरनेट इस्तेमाल के लिए यह ठीक है, लेकिन ज्यादा डिवाइस वाले घरों में परेशानी दे सकता है.
सिंगल-बैंड राउटर सिर्फ 2.4 GHz फ्रीक्वेंसी पर काम करता है. इसकी खासियत यह है कि इसका सिग्नल ज्यादा दूरी तक पहुंच सकता है और दीवारों के पार भी बेहतर तरीके से जा सकता है, हालांकि इसकी क्षमता सीमित होती है और कई डिवाइस एक साथ कनेक्ट होने पर नेटवर्क पर दबाव बढ़ सकता है. आसपास के दूसरे Wi-Fi नेटवर्क और माइक्रोवेव जैसे डिवाइसों से भी इसमें इंटरफेरेंस हो सकता है. ऐसे में हल्के इंटरनेट इस्तेमाल के लिए यह ठीक है, लेकिन ज्यादा डिवाइस वाले घरों में परेशानी दे सकता है.
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डुअल-बैंड राउटर 2.4 GHz और 5 GHz, दोनों फ्रीक्वेंसी पर काम करता है. इसमें दूर रखे स्मार्ट प्लग या कैमरे को 2.4 GHz पर और राउटर के नजदीक मौजूद स्मार्ट TV, लैपटॉप या गेमिंग कंसोल को 5 GHz पर इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे नेटवर्क का बंटवारा बेहतर होता है और एक साथ कई डिवाइस चलाने में मदद मिलती है. ज्यादातर घरों के लिए यह एक बेस्ट ऑप्शन है.
डुअल-बैंड राउटर 2.4 GHz और 5 GHz, दोनों फ्रीक्वेंसी पर काम करता है. इसमें दूर रखे स्मार्ट प्लग या कैमरे को 2.4 GHz पर और राउटर के नजदीक मौजूद स्मार्ट TV, लैपटॉप या गेमिंग कंसोल को 5 GHz पर इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे नेटवर्क का बंटवारा बेहतर होता है और एक साथ कई डिवाइस चलाने में मदद मिलती है. ज्यादातर घरों के लिए यह एक बेस्ट ऑप्शन है.
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2.4 GHz की रेंज ज्यादा होती है, लेकिन इसकी स्पीड कम हो सकती है और इसमें इंटरफेरेंस की संभावना भी ज्यादा रहती है. वहीं दूसरी ओर 5 GHz ज्यादा स्पीड दे सकता है और आमतौर पर कम भीड़ वाला होता है, लेकिन इसकी रेंज कम होती है और मोटी दीवारों से गुजरने में परेशानी हो सकती है. ऐसे में दोनों बैंड अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं.
2.4 GHz की रेंज ज्यादा होती है, लेकिन इसकी स्पीड कम हो सकती है और इसमें इंटरफेरेंस की संभावना भी ज्यादा रहती है. वहीं दूसरी ओर 5 GHz ज्यादा स्पीड दे सकता है और आमतौर पर कम भीड़ वाला होता है, लेकिन इसकी रेंज कम होती है और मोटी दीवारों से गुजरने में परेशानी हो सकती है. ऐसे में दोनों बैंड अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं.
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ट्राई-बैंड राउटर में तीन वायरलेस बैंड होते हैं. इनमें एक 2.4 GHz और दो 5 GHz बैंड हो सकते हैं. कुछ नए मॉडल में 2.4 GHz, 5 GHz और 6 GHz बैंड मिलते हैं. अतिरिक्त बैंड नेटवर्क पर डिवाइस का दबाव बांटने में मदद करता है. अगर घर में कई लोग एक साथ 4K वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं और बड़ी फाइलें डाउनलोड करते हैं, तो यह यूजफुल हो सकता है.
ट्राई-बैंड राउटर में तीन वायरलेस बैंड होते हैं. इनमें एक 2.4 GHz और दो 5 GHz बैंड हो सकते हैं. कुछ नए मॉडल में 2.4 GHz, 5 GHz और 6 GHz बैंड मिलते हैं. अतिरिक्त बैंड नेटवर्क पर डिवाइस का दबाव बांटने में मदद करता है. अगर घर में कई लोग एक साथ 4K वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं और बड़ी फाइलें डाउनलोड करते हैं, तो यह यूजफुल हो सकता है.
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बड़े घरों या मोटी दीवारों वाली जगहों पर मेश नेटवर्क की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें कई नोड मिलकर Wi-Fi कवरेज देते हैं. ट्राई-बैंड मेश सिस्टम में तीसरे बैंड का इस्तेमाल राउटर और दूसरे नोड के बीच कनेक्शन के लिए किया जा सकता है. इसे डेडिकेटेड बैकहॉल कहते हैं. इससे डिवाइस के लिए बाकी बैंड उपलब्ध रहते हैं और नेटवर्क का प्रदर्शन बेहतर बनाए रखने में मदद मिलती है.
बड़े घरों या मोटी दीवारों वाली जगहों पर मेश नेटवर्क की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें कई नोड मिलकर Wi-Fi कवरेज देते हैं. ट्राई-बैंड मेश सिस्टम में तीसरे बैंड का इस्तेमाल राउटर और दूसरे नोड के बीच कनेक्शन के लिए किया जा सकता है. इसे डेडिकेटेड बैकहॉल कहते हैं. इससे डिवाइस के लिए बाकी बैंड उपलब्ध रहते हैं और नेटवर्क का प्रदर्शन बेहतर बनाए रखने में मदद मिलती है.
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राउटर चुनने से पहले घर में इस्तेमाल होने वाले डिवाइस की संख्या, घर का साइज और इंटरनेट प्लान की स्पीड देखें. छोटे घर और सामान्य इस्तेमाल के लिए डुअल-बैंड राउटर सही हो सकता है. वहीं बहुत सारे डिवाइस, ज्यादा नेटवर्क ट्रैफिक या मेश सिस्टम की जरूरत होने पर ट्राई-बैंड ऑप्शन पर विचार किया जा सकता है. Wi-Fi 6E और Wi-Fi 7 को सपोर्ट करने वाले कुछ ट्राई-बैंड राउटर 6 GHz बैंड भी देते हैं.
राउटर चुनने से पहले घर में इस्तेमाल होने वाले डिवाइस की संख्या, घर का साइज और इंटरनेट प्लान की स्पीड देखें. छोटे घर और सामान्य इस्तेमाल के लिए डुअल-बैंड राउटर सही हो सकता है. वहीं बहुत सारे डिवाइस, ज्यादा नेटवर्क ट्रैफिक या मेश सिस्टम की जरूरत होने पर ट्राई-बैंड ऑप्शन पर विचार किया जा सकता है. Wi-Fi 6E और Wi-Fi 7 को सपोर्ट करने वाले कुछ ट्राई-बैंड राउटर 6 GHz बैंड भी देते हैं.
Published at : 21 Oct 2026 06:48 AM (IST)
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